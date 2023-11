Hand aufs Herz: Wieviele Muslime leben tatsächlich in Deutschland?

Die Überschrift artikuliert eine Frage, die ebenso spannend wie unbeantwortbar zu sein scheint. Über mehrere Jahre hinweg kolportierte man auf medialer, verwaltungstechnischer sowie parlamentarischer Ebene eine Zahl von etwa 4,5 Millionen Korangläubiger hierzulande. Mit dieser “Orientierungsziffer” war die Mehrheit der indigenen, nichtmuslimischen deutschen Bevölkerung erst einmal ruhiggestellt: So viel ist das doch nicht! Dachte man jedenfalls. Tatsächlich aber ist die wahre Dimension der Besiedelung unseres Landes durch Allahs Söhne und Töchter ist realiter möglicherweise um ein Vielfaches höher.

Valides, belastbares und konkretes Zahlenmaterial dazu gibt es dazu bezeichnenderweise nicht, oder wenn doch, dann ist es jedenfalls nicht gut zugänglich – was alleine schon ein starkes Indiz dafür ist, dass hier etwas unter den Teppich gekehrt werden soll. Im Grunde ist dies eine administrative und demoskopische Ungeheuerlichkeit – zumal in einem Land, wo eine absurd ausufernde Bürokratie und Regulierungswut für die staatliche Erfassung jedes neugeborenen Ferkels, Fohlens oder Kälbchens sorgt. Will heißen: Es wäre ein Leichtes, derlei Statistiken zu Ethnie und Religion bei Zuwanderern und “schon länger hier Lebenden” zu erheben. Doch aus bekannten Gründen unterlässt man so etwas lieber.

Erschütternde Größenordnung

Aktuell ist der Zustrom von sichtbar kulturinkompatiblen Menschen evidentermaßen in einer Größenordnung angelangt, die das Potential hat, die Gesellschaft so zu erschüttern, dass dies selbst unbedarfte Frohnaturen, Späthippies und sogar die hartgesottensten Szenelinken in ihren Berliner Kiezen zum Nachdenken bringen müsste. Polizei und Verwaltung sind am Limit, die Behörden laufen hart an der Belastungsgrenze und vor allem Straftaten und Delikte durch Muslime nehmen einen überproportional hohen Anteil der Kapazitäten in Anspruch. Da wären offen kommunizierte Zahlen eigentlich das Mindeste.

Während das Ausmaß dieser Islamisierung verschleiert wird, ist nur eines gewiss: Die Ampel, namentlich in Gestalt der Ministerinnen Faeser und Baerbock, lockt unaufhörlich weiter islamisch geprägte junge Männer ins Land. Neuesten Meldungen zufolge sollen nun auch noch hochproblematische Gaza-Flüchtlinge kommen. Die ersten von dort “Evakuierten”, etikettiert als „deutsche Flüchtlinge“ und von Bundespräsident Steinmeier mit rotem Teppich empfangen, sind schon “angekommen”. Kein Wundert , wo ja sogar für die potenziell 1,7 Millionen vertriebenen aus Pakistan vertriebenen Afghanen (selbst dort will sie aufgrund ihrer latent gefährlichen und steinzeitislamistischen, dezidiert frauenfeindlichen Gesinnung niemand haben), seitens unserer Bundesregierung schon Aufnahmekonzepte erstellt werden. “Wir haben” schließlich nicht einfach nur “Platz” – sondern unendlich Platz!

Dem Souverän werden Daten und Fakten vorenthalten

In den deutschen Botschaften in Ägypten und anderswo ist man längst auf einen großen Ansturm bei gleichzeitig großzügiger Visavergabe vorbereitet. Über die Größenordnungen selbst herrscht freilich wieder einmal beredtes Schweigen. Na, das werden nicht ja allzu viele sein!, denkt sich der von ZDF, “Spiegel” oder “Tagesschau” indoktrinierte, gemeine Deutschbürger – ein paar Tausend vielleicht; das ist ja nicht viel – das „schaffen wir“ doch locker. Es geht ja schließlich um Menschen!

Wie schon im Falle der islamischen Bevölkerungszahlen, werden uns, dem Souverän, auch hier allem Anschein nach empirisch erhobene Daten über die konkreten Wanderungsbewegungen aus Balkan, Afrika, Nahost und Türkei absichtlich vorenthalten – oder bestenfalls entsprechend beschönigt und aufbereitet dargelegt. Die Wirklichkeit könnte ja für Unruhe sorgen… und das braucht in der bis zum Zerreißen gespannten Republik im Moment niemand!. Darüber hinaus sind ja auch die ganzen illegalen Einreisen in letzter Zeit ohnehin weder überprüfbar noch exakt zählbar. Eines dürfte klar sein; Es sind vermutlich sehr, sehr viel mehr, als wir denken. Das wäre zumindest naheliegend. Der Präsident des Bundesamtes für Migration musste erst kürzlich einräumen, dass die realen Asylbewerberzahlen deutlich höher liegen als bislang bekannt – und dass infolge der gar nicht mitgezählten “Familiennachzüge” die offiziellen Zahlen für dieses Jahr wohl bei eher 400.000 statt 250.000 liegen. Und da ist die Dunkelziffer nicht eingerechnet.

Die Kraft des Faktischen spricht für sich

Wer dieser Tage offenen Auges durch deutsche Städte und Dörfer geht und Straßen und Plätze inspiziert, wird feststellen, dass sowohl die sichtbare als auch “gefühlte” Anzahl von arabisch-orientalischen und afrikanischen, somit in den meisten Fällen muslimischen Neubürgern in keinster Weise mit den offiziellen Zahlen in Einklang zu bringen ist. Die Diskrepanz erscheint riesig. Der Anteil von Kopftuchträgerinnen explodiert vielerorts, ganze Stadtviertel, Bezirke und Kieze sind komplett und wahrscheinlich irreversibel islamisch besiedelt und nicht wieder zu erkennen (Stichwort Sonnenallee Berlin). Millionen und Abermillionen von fordernden Muslimen sind ja alleine seit 2015 – noch unter Merkels unsäglicher Ägide – an unsere Gestade gespült worden und erfreuen uns seitdem mit ihren hohen Fertilitätsraten. Und ein Ende ist nicht in Sicht.

Schon nächstes Jahr werden vermutlich sämtliche „Rekorde“ hinsichtlich von Einwanderungs – Quantiäten gebrochen. Es wird keine Restriktionen mehr geben. Wir redeten hier schon darüber, dass bis zu einer Million Neusiedler aufgrund deutlich verbesserter Bedingungen kommen, und Einlass begehren könnten. Ernsthaft: Wer kann das noch aufhalten? Doch zurück zum Thema: Hinter vorgehaltener Hand ist aus informierten Kreisen immer wieder die These zu hören, dass alleine in Berlin bereits knapp 1 Million Muslime leben könnten, in ganz Deutschland möglicherweise schon über 10 Millionen. Das wären dann in mehr, als Länder wie die Schweiz, Dänemark oder Schweden insgesamt an Einwohnern haben. Durch immer leichtere, blindwütige (Doppel-)Passvergabe werden viele der Siedler nach offizieller Lesart bereits als Deutsche geführt und entziehen sich somit der Identifizierung als muslimische Migranten; genau so ist es natürlich politisch gewollt – da können wir ganz sicher sein. Angenehmer Nebeneffekt: Diese raffinierte Verschleierungstaktik verzerrt auch sämtliche Kriminalitätsstatistiken.

Kritische Masse überschritten

Gesetzt den Fall, dass die Schätzung von rund 10 Millionen Muslimen einigermaßen realistisch wäre, können wir uns ganz entspannt zurücklehnen – oder gleich die Segel streichen und auswandern, denn dann wäre alles Weitere an politisch-soziologischen Maßnahmen, an gutem Willen oder auch “Integrationsversuchen” tatsächlich vollkommen sinnlos. Denn ab dieser Größenordnung ist die sogenannte “kritische Masse” längst überschritten, bei der eine unweigerliche Kettenreaktion noch aufzuhalten wäre. Das gilt nicht nur in der Kernphysik, sondern auch in der Migrationssoziologie. Da gibt es nichts mehr zu integrieren; der point of no return ist erreicht, es ist ein unumkehrbarer Zustand entstanden. Es kippt. Entweder erleben wir gerade diesen Punkt in Echtzeit – oder er ist schon überschritten.

Auf prozentual derart hohe Kontingente von religiös und kulturell fremden und mit der Ursprungsbevölkerung kaum kompatiblen Einwanderern hat man als demokratischer Staat politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich gesehen keinen Einfluss mehr. Die Parallelmilieus machen am einem gewissen Punkt ganz einfach, was sie wollen, und scheren sich keinen Deut mehr um deutsche Leitkultur, Gesetze, Werte, Regeln und Gepflogenheiten. Es bricht irgendwann unweigerlich das blanke Chaos aus. Hinzu kommt; peu à peu bluten auch unsere einst hervorragenden Sozialsysteme vollständig aus. Die Verteilungskämpfe sind in vollem Gange: Rentner mit jahrzehntelanger Lebensleistung werden aus ihren Behausungen vertrieben, die Wohnungsmieten steigen unaufhörlich. Doch wer es wagt, diese Umstände zu hinterfragen, betreibt gemäß unserer Ampelpolitiker „Hass und Hetze“ und hat somit nichts Gutes im Sinn. Rassistisch, ausgrenzend und menschenverachtend ist es ohnehin. Also halten viele Journalisten, Polizisten und andere Eingeweihte einfach den Mund.

Sichtbare Bevölkerungsveränderung selbst in grünen Wohlstandsoasen

Zum Abschluss eine persönliche Anmerkungen, was mich als langjährigen Autor in unterschiedlich ausgerichteten Blogs zu diesem Beitrag motiviert hat: Eine meiner Töchter geht auf eine biogasbeheizte und ökologisch wie politisch korrekte Gemeinschaftsschule in der Nähe von Tübingen, die erst 2021 komplett neu errichtet wurde, idyllisch auf einer saftigen grünen Wiese am Rande eines pittoresken Dorfes gelegen. Eigentlich ein wohlhabendes, sicheres und über alle finanziellen Sorgen erhabenes Bildungs-Refugium, möchte man meinen, wo Sicherheit, Zufriedenheit und Ordnung im weitesten Sinne herrschen. Besagte Schule, Sporthalle, Spielplatz sowie auch die Infrastruktur drumherum sind super hochwertig und auf den neuesten Stand von Baubiologie, Komfort und Nachhaltigkeit ausgerichtet. Die S-Bahn hält direkt vor der Tür. Alles ist mstergültig in jeder Beziehung, wenn man so will. Die angegliederte Mensa bietet selbstredend Bio-Menus, Obst- und Gemüsesnacks und natürlich auch bereits fleischfreie Kost an. Alles ohne Plastik, versteht sich. Man meint es hier also wirklich supergut – das ist unbestritten. Inklusion, Diversität und “Nachhaltigkeits-” oder Umweltbewusstsein sind per se ja auch nichts Verwerfliches.

Doch selbst in diesen grünen Wohlstandsoasen bleibt die Veränderung der Bevölkerung nicht außen vor. Auch an dieser Schile lässt die Zusammensetzung der Klassen keinerlei Zweifel daran, wie unsere Zukunft – ausgerechnet sogar hier, in Boris Palmers grünem Hochmoral-Biotop, fernab von Brennpunktschulen, Großmoscheen und sozialen Problembezirken – beschaffen sein wird: Von den 25 Schülern in der gymnasialen 6. Klasse meiner Tochter sind tatsächlich nur noch acht (!) deutscher Abstammung. Der Rest ist ist kunterbunt durchmischt – aber hauptsächlich muslimisch geprägt.

Unsere Art zu leben steht auf dem Spiel

Das Kopftuch als islamisches Kampfsymbol ist auch hier nichts Außergewöhnliches. Auf dem Pausenhof herrscht ein babylonisches Sprachgewirr, einhergehend mit einer latent aggressiven Grundstimmung, die auch nach Schulschluss von arabisch-orientalischen Hiphop-Klängen aus Autolautsprechern und Smartphones orchestriert wird. “Yalla, Yalla” allenthalben und andere Begriffe der “arabesken” Jugendsprache – zumeist ausgehend natürlich von den vielen männlichen Flüchtlingskindern, die ihre mangelhaften Manieren und Deutschkenntnisse mit Geschrei, Machogehabe und schlimmen Proll-Allüren zu kompensieren versuchen. Ganz so eben, wie sie es vermutlich auch zuhause vorgelebt bekommen und wie es leider inzwischen überall Usus ist und eben nicht mehr nur in den prekären Quartieren oder “Ghettos”, sondern schon in den privilegierten bürgerlichen Vierteln. Diese Zustände sind natürlich schul- und bildungsbezogen eine Katastrophe, da ein „down-sizer“ allererster Güte für lernambitionierte Kinder.

Hinzu kommt: Dieses impertinentes Verhalten schüchtert nicht nur viele sensible Schüler ein, sondern auch aus dem Lehrkörper wagt es niemand mehr, die Halbstarken und Unholde zu kritisieren. Die deutschen Kinder passen sich wohl auch deshalb deren orientalisch-primitiven Sprachduktus an, um nicht weiter aufzufallen. „Isch geh Bahnhof“ ist beispielsweise längst eine gängige Redewendung, derer sich zwischenzeitlich sogar deutsche Kinder aus akademischen Hause bedienen. Ich habe es selbst so gehört. Dies alles in Summe ist so weit entfernt vom normativen Wunschdenken grünwählender Wohlstandsbürger mit Hochschulabschluss, Elektroauto, Wärmepumpenheizung und Lastenfahrrad, dass es zum Himmel schreit. Und doch werden wir uns damit abfinden müssen – ob wir wollen oder nicht. Und weil, siehe oben, die realen Zahlen, Daten und Statistiken von koransozialisierten Einwanderern auch weiterhin so geheim gehalten werden wie dereinst die Sicherheitscodes von Fort Knox, bleibt es “Gefühlssache”, ab wann man definitiv zur bedrohten Minderheit im eigenen Land wird. Wäre die ganze Wahrheit bekannt, könnte uns schon jetzt womöglich ein veritabler Bürgerkrieg ausbrechen. Oder die AfD käme bei den nächsten Bundestagswahlen auf 50 Prozent. Letzteres wird wird die polit-mediale Nomenklatura in Deutschland auf keinen Fall zulassen.