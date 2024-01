Hasso Plattner und die kognitive Dissonanz

Die offenkundige mentale Verwirrung (manche würden es womöglich Schizophrenie nennen), die die Eliten dieses Landes befallen hat, zeigt ein aktuelles Interview mit Hasso Plattner, dem Mitgründer des Software-Konzerns SAP. Darin erklärte der 80-Jährige, dass er zwar Berliner sei, aber lieber in seinem Wohnort Potsdam bleibe. Als Grund dafür nannte er, dass „ganze Stadtteile scheinbar übernommen wurden von Arabern, dass dort deren Ethik und Verständnis für Gesetze gelebt wird“. Dies sei „nicht gut“. Weiter stellte er fest, die Integration, die Erziehung und die Schulpolitik seien „schiefgegangen“. Hinter vorgehaltener Hand sage das auch jeder, aber niemand räume es offen ein und fordere Änderungen. Zumindest mit diesem Teil seiner Analyse liegt er jedoch falsch. Die AfD spricht diese unangenehmen Wahrheiten seit Jahren aus und fordert Änderungen, wird dafür aber gnadenlos diffamiert und angefeindet.

Auch Plattner stößt in dieses Horn, wenn er seine Sorge vor dem Aufstieg der AfD bekundet. Deren Wähleranteil könne in einer Krise „leicht“ über 50 Prozent steigen, meint er – als sei der damit einhergehende Politikwechsel ein Verhängnis und kein normaler demokratischer Vorgang. „Dann helfen auch 75 Jahre Demokratie nicht viel, wie man in den USA sieht.“ Hier werden seine Ausführungen endgültig bizarr: „Nehmen wir mal an, in Amerika kippt die Demokratie. Dann hat die westliche Welt ein großes Problem. Auf einmal müssten wir es selbst richten. Und das mit einem Drittel von Menschen in Deutschland, die ähnlich denken wie Trump, und die ganz schnell vielleicht 50 Prozent sein könnten“, sagte er weiter.

Die Problemlöser als zusätzliches Problem fehlinterpretiert

Des Weiteren wunderte er sich: „Wie können die Amerikaner in so großer Zahl diesem Rattenfänger Trump hinterherlaufen?“ “Rattenfänger” ist ein Begriff, der derzeit auf Seiten derer, die sich stets mit Heiligenschein über “Hass und Hetze” echauffieren, Hochkonjunktur hat: Erst gestern beschimpfte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die AfD als solche, womit er implizit ein rechnerisches Viertel der Deutschen zu Ratten stempelte.

Hass scheint, zumindest bezogen auf die USA, denselben Reflexen zu folgen: Dass die Popularität Trumps nicht Ursache, sondern Folge eines lange anhaltenden Elitenversagens in den USA ist, scheint ihm nicht bewusst zu sein. Zwar benennt er die katastrophalen Folgen der islamisch-arabischen Massenmigration, verdammt aber zugleich die einzige Partei, die entschlossen dagegen vorgehen will. Plattner fordert also, dieselben Kräfte weiter zu unterstützen, die die von ihm erkannten Probleme verschuldet haben. Dass er sich selbst als langjährigen SPD-Wähler outete, wenn auch heutzutage nicht mehr, zeigt aber eine kognitive Dissonanz, die seine Ausführungen zumindest verständlicher macht.