Heidelberg: Politmedialer Komplex sorgt für AfD-Säuberungen in Vereinen

In Heidelberg wurde ein Mann trotz einer erneuten Wahl in einen Vorstand eines gemeinnützigen Stadtteilvereins aus eben diesem Verein ausgeschlossen, da er AfD-Mitglied ist und keine Frau in den Vorstand des Vereins gewählt wurde. Bereits im August mobilisierten Heidelberger Frauenverbände gegen den Verein wegen der Zusammensetzung des Vorstands. Zwar widersprach der Stadtteilverein den Verbänden, da Wahlen grundsätzlich akzeptiert werden müssten, jedoch nahmen das namhafte Einzelpersonen und Gruppierungen zum Anlass, aus dem Verein auszutreten. Unterdessen polemisierte die lokale “Rhein-Neckar-Zeitung” gegen den Stadtteilverein und das AfD-Mitglied, indem die Redaktion einem politisch links positionierten Stadtrat der Gruppe „Heidelberg in Bewegung“, der bereits in der Vergangenheit gegen die AfD ausfällig geworden war und aus einer Parteiveranstaltung ausgeschlossen werden musste, reichlich Raum für eine ausführliche Stellungnahme gegen den Stadtteilverein und dessen unter öffentlichem Beschuss stehendes Vorstandsmitglied bot. Eine Gegendarstellung des AfD-Mitglieds hingegen war in der “Rhein-Neckar-Zeitung” natürlich nirgends zu lesen.

Das attackierte AfD-Mitglied aus dem Stadtteilverein suchte daraufhin den betreffenden Heidelberger Stadtrat von „Heidelberg in Bewegung“ in dessen Ladengeschäft auf, um mit ihm über dessen Aussagen in der “Rhein-Neckar-Zeitung” zu diskutieren. Dies interpretierte der Stadtrat als “Einschüchterungsversuch”.Kurz darauf erklärten alle Stadträte Heidelbergs – mit Ausnahme der beiden AfD-Vertreter im Gremium – ihre “Solidarität” mit dem Stadtrat von „Heidelberg in Bewegung“. Die grüne Gemeinderatsfraktion forderte den Stadtteilverein auf, Konsequenzen für das AfD-Mitglied im Vorstand zu ziehen. Ganz in diesem Sinne handelte der Vorstand des Stadtteilvereins prompt – und schloss das AfD-Mitglied kurzerhand aus dem Verein aus. Hierbei soll auch eine Rolle gespielt haben, dass das fragliche Gespräch zwischen dem AfD-Mitglied und dem Stadtrat von „Heidelberg in Bewegung“ in dessen Laden filmisch aufgezeichnet und dem Stadtteilverein vom Stadtrat als “Beweis” vorgelegt wurde.

Quotenfrauen statt unliebsamen Ehrenamtlichen

In einer linken Akademikerstadt Heidelberg verfügen Presse und Stadtrat also gemeinschaftlich über die Hoheit, unliebsame ehrenamtlich Engagierte aus Vereinen ausschließen und im Gegenzug Frauen – zwecks Umsetzung der Quote – in Vorständen installieren zu können. Der Kreisvorstand der AfD Heidelberg, dem von der Lokalpresse im Gegensatz zu dem linken Stadtrat keine Gelegenheit zur öffentlichen Stellungnahme gegeben wurde, positionierte sich über dieses Gebaren in Form mit folgender Presseerklärung:

“Wir verurteilen die Hetzkampagne gegen unser Parteimitglied auf das Schärfste. Es zeugt von einem eklatant fehlenden Demokratieverständnis, wenn eine Einheitsfront an Parteien bestimmen will, wen Vereinsmitglieder zum Vorstand wählen, und welche Bürger der Stadt sich ehrenamtlich in Vereinen engagieren dürfen. Im Statement des Gemeinderats wird in Orwell‘scher Projektion dabei das eigene menschen- und demokratiefeindliche Verhalten als moralische Notwendigkeit verklärt. In dem Statement wird nicht nur der politische Gegner angegriffen – die sich wieder einmal wegduckende Bürgerschaft der Stadt Heidelberg wird durch das totalitäre Gebaren weiter eingeschüchtert und zu menschenverachtender Ausgrenzung angestachelt. Die Berichterstattung der lokalen Rhein-Neckar-Zeitung übernimmt völlig einseitig ohne Anhörung der anderen Seite die Darstellung der Demokratie-Rückgängig-Macher. Dies verstößt unserer Ansicht nach klar gegen den Pressekodex und stellt eine Vorverurteilung dar.”

_________________________________

Dieser Beitrag erschien auch auf beischneider.