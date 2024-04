Heimatfunk aus Florida

Ich bereise derzeit Florida – mit aufschlussreichen Eindrücken. In Neptune Beach bei Jacksonville im Norden des “Sunshine State“, unweit der Grenze zum Bundesstaat Georgia. erwartet den Besucher südlicher und maritimer Flair mit einem kleinen historischen Stadtkern.

Die endlos weiten Strände laden zu langen Barfußwanderungen ein, während die Gaststätten den Besuchern die unterschiedlichsten Möglichkeiten – in schöner Kulisse – bieten. Der Amerikaner liebt seine Freiheit.

Auf die kritische Nachfrage am Flughafen Jacksonville, ob der Mietwagen ein E-Auto sei, lachte die Dame am Schalter erstmal laut los und schüttelte dann energisch (und fast schockiert über diese Frage) den Kopf. So etwas gibt es hier nicht! Kleinwagen, wie sie in Europa üblich sind, sieht man so gut wie überhaupt nicht. Es ist auch nicht notwendig. Überall gibt es ausreichend große Parkplätze, und es wird mit dem Auto vorgefahren. Auf der Straße fährt man mindestens zehn Stundenmeilen (Miles per hour, mph) zu schnell.

Niedrige Steuern

Und wenn die Straßen leer sind, ist auch eine rote Ampel kein Hindernis (rechts abbiegen darf man in den meisten Fällen ohnehin auch bei Rot), wenn gerade kein Polizeiauto in Sichtweite ist. Im “Gunshop” werden Waffen verkauft und im Supermarkt gibt es Medikamente, die in Deutschland nur in Apotheken erhältlich sind. Die Einkäufe werden an der Kasse ganz selbstverständlich in kostenfreie Plastiktüten verpackt und auch kostenlose Wasserspender gibt es häufig. Der Blick auf den Kassenzettel verrät: Die Steuern sind niedrig, sehr niedrig.

Wasser gibt es übrigens auch in den Gaststätten kostenlos. Dafür sind hier hohe Trinkgelder üblich. Und, noch etwas Auffallendes: Eine Regenbogenflagge ist hier weit und breit nirgends zu sehen. Und im Waschsalon wird die Wäsche für wenige Dollar wieder strahlend sauber – während im Radio christliche Lieder über Jesu Barmherzigkeit und das dankbare Beten erklingen. Klimasozialismus und woke Ersatzreligion? Nicht im Trump-DeSantis-Land…