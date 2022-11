Heimatverlust: Der Muezzinruf und die Islamisierung unserer Städte

Noch vor wenigen Jahren hätte ich es für unvorstellbar gehalten, dass es in Deutschland erlaubt sein könnte, mit Lautsprechern über die Dächer der Städte den Muezzinruf erschallen zu lassen. Aber in diesem Land ist mittlerweile alles möglich, was der Anbiederung an die exponentiell wachsende islamische Bevölkerung dient. Vor allem die Grünen und die SPD, ansonsten nicht als besonders religiös bekannt, zeigen Toleranz für eine Religion, die mit dem Muezzinruf ihren Allmachtsanspruch die Welt brüllt, dass es keinen Gott außer Allah geben darf. Folglich ist jeder Muslim, der nach Deutschland gekommen ist, weil er genau diesem Wahn entfliehen wollte und vom Glauben abgefallen ist, auch hier ein sogenannter „Abtrünniger” und selbst Wikipedia schreibt, dass „auf der Grundlage von Hadtithen und Idschmä die Apostasie islamrechtlich mit der Todesstrafe zu ahnden ist“.

Mit alledem scheinen die Regierenden in Bund, Ländern und Gemeinden kein Problem zu haben. Vielleicht werden sie das demnächst ja ebenfalls als Zeichen der Religionsfreiheit tolerieren. Fakt ist jedenfalls, dass Ex-Muslime schon heute in Deutschland nicht selten anonym und unter Personenschutz leben müssen. Wer sich offen dazu bekennt, den Islam verlassen zu haben oder sogar zum Christentum konvertiert zu sein, der muss jederzeit damit rechnen, von einem fanatischen Muslim angegriffen und im schlimmsten Fall sogar getötet zu werden. Das gilt übrigens nicht mehr nur für Ex-Muslime: Auch Schwule, Transmenschen oder die eigene Schwester in islamischen Familien, die davon träumt, ein „westliches” Leben (im Sinne der Freiheiten, die jetzt auch bei uns nach und nach verschwinden) zu führen oder die sich in einen nichtmuslimischen Jungen verliebt hat, werden in Deutschland immer öfter zu Opfern der islamischen Intoleranz. Umgekehrt wird es allerdings gerne gesehen, wenn muslimische Männer deutsche Frauen ehelichen und diese dann wie selbstverständlich zum Islam konvertieren. Manche tragen dann aus Liebe zum Ehemann sogar das Kopftuch, nehmen einen muslimischen Namen an oder verraten ohne mit der Wimper zu zucken alles, was die Frauenbewegung hierzulande über Jahrzehnte erkämpft hat.

Zurückweichen vor dem Expansionsdrang des Islam

Das alles wird von den Mainstreammedien gerne vertuscht. Wer will sich auch schon dem Vorwurf der „Islamophobie“ aussetzen, diesem Kampfbegriff der Islamisten, und am Ende selbst zur Zielscheibe islamischer Fanatisten und deren linksgrünen Gehilfen werden? In ihrer naiven Toleranz weichen die politisch Verantwortlichen auf allen Ebenen Schritt für Schritt gegen den Expansionsdrang des Islams zurück, so dass mittlerweile von mehr als 30 Moscheen in Deutschland der Muezzinruf erschallt – meist in Nordrhein-Westfalen, das wohl in wenigen Jahren ohnehin eine muslimische Bevölkerungsmehrheit haben wird. Aber das ist alles erst der Anfang. Auch im von einer Ampel regierten Rheinland-Pfalz ließ der Wissenschaftsminister Clemens Hoch als Antwort auf eine kleine Anfrage der AfD jetzt ganz lapidar verkünden, dass der Muezzinruf „keine Machtdemonstration” sei, sondern vergleichbar mit dem christlichen Kirchengeläut und daher nicht extra erlaubt werden muss. Das werden die islamischen Gemeinden im Land gerne gehört haben.

Wie absurd und naiv diese Einschätzung ist, ergibt sich nicht nur aus dem unmissverständlichen Wortlaut des Muezzinrufs („Allah ist größer! Es gibt keinen Gott außer Allah!”). In Deutschland existieren derzeit rund 3.000 Moscheen – mit steigender Tendenz. In wenigen Jahren wird wohl eine fünfmalige tägliche Dauerbeschallung in jeder größeren Stadt durch einen Muezzin zum Alltag gehören, während die christlichen Kirchen aus Rücksicht auf diesen Kult ihre Kirchenglocken immer öfter verstummen lassen. Das Christentum ist ohnehin auf dem Rückzug. Die autochthone Bevölkerung wird die Innenstädte Richtung Speckgürtel und ländliche Gemeinden verlassen. Schon jetzt ziehen viele Familien spätestens dann weg, sobald das eigene Kind schulpflichtig wird, da in innerstädtischen Klassen, in denen nur noch wenige Kinder Deutsch als Muttersprache haben, effektiver Unterricht kaum möglich ist und die Gefahr besteht, dass das eigene Kind als Angehöriger einer aussterbenden Minderheit leicht zum Mobbingopfer werden könnte. Zurück bleiben rein muslimisch geprägte Städte.

„Exotik“ vor der Haustür

Wenn man schon heute Deutschlands Innenstädte besucht, so bestehen wachsende Teile aus arabischen Supermärkten, Shisha-Bars, türkischen Supermärkten, Wettbüros, islamischen Brautmodeläden, Dönerbuden und afghanisch oder pakistanisch geführten Handygeschäften. Die Fußgängerzonen wirken zunehmend verdreckt und verwahrlost. Bunt sind hier allenfalls nur noch die Kopftücher der vielen verschleierten Frauen, die mit ihren Kindern durch die Straßen zockeln, während die Männer in Straßencafés an der Wasserpfeife ziehen und dem süßen Leben frönen. Nur Samstags, wenn diejenigen, die diesen Irrsinn mit ihren Abgaben finanzieren, Zeit finden, die Innenstädte und den Wochenmarkt zu besuchen, realisiert man, dass man durchaus noch in Deutschland ist – aber auch das lässt mangels Attraktivität der Cities immer mehr nach.

Vielleicht lockt ja bald der Muezzinruf die Menschen wieder in die Städte? Wenigstens braucht man jetzt nicht mehr in die Türkei zu fahren, um etwas Exotik zu erleben. Das kann man jetzt auch in Köln und anderen Städten immer häufiger vor Ort haben. Ich bezweifle allerdings, dass diese Zustände, diese Veränderung unserer „Lebenswirklichkeit“, von der Mehrheit wirklich gewünscht war: Wer über 40 Jahre alt ist, weiß noch aus eigener Erinnerung zu würdigen, was da eigentlich gerade unwiederbringlich verloren geht, denn er hat noch die einst blühenden Städte gekannt, die sich in hässliche, abgewrackte Shitholes verwandeln und dieser Prozess schreitet in rasender Geschwindigkeit voran. Der Verlust der Heimat ist mit das Schlimmste, was einem widerfahren kann – das passiert uns gerade, ohne dass wir das eigene Land überhaupt verlassen haben.