Heizscham, Duschscham, Fremdscham

Wenn man in einem Land lebt, welches die Erbeutung von ein paar Tausend Plastikstrohhalmen durch den Zoll als großen Fahndungserfolg feiert, weiß man: Hier geht Umweltschutz über alles! Böse Zungen könnten behaupten, in Deutschland gäbe es derzeit nichts anderes Positives zu berichten, aber es steht außer Frage, wie sehr sich die Deutschen um die Natur sorgen. Wir alle kennen das Bild von der bedauernswerten Schildkröte, der ein Stück Plastikstrohhalm in der Nase steckt. Das tut schon weh beim bloßen Anblick. Bloß lebt diese Schildkröte nicht im Rhein oder der Nordsee, denn der meiste Müll in den Weltmeeren stammt gar nicht aus Europa. In Deutschland wird recycelt, was das Zeug hält und penibel auf den Inhalt jeder Mülltonne geachtet. Wahrscheinlich würden aufmerksame Nachbarn sofort den Umweltnotstand ausrufen, sollten sie eines chinesischen Strohhalmes angesichtig werden. Nur Plastikhüllen für Papierhalme sind erlaubt. Die versehen jedes Getränk nach einiger Zeit mit einem seltsamen Beigeschmack nach Pappe und Leim – das Opfer muss man schon bringen!

Seit der Energie- und Ukraine-Krise wird jedoch auch noch etwas zum “Breitensport”, was wir bislang nur von “Öko-Freaks” und sparsamen Großeltern kannten: Der Drang, beim Heizen und warmen Wasser zu sparen. Nun wird bei den derzeitigen Energiepreisen ohnehin kaum jemand auf die Idee kommen, seine Wohnung mitten im Winter auf dreißig Grad zu heizen, um heimisches Karibik-Feeling zu erzeugen. Der Gang hinaus ins nass-kalte Herbstwetter kommt derzeit ohnehin einem Temperaturschock gleich. Also ab unter die heiße Dusche, bevor sich eine Erkältung des Körpers bemächtigt. Jedoch, da fällt dem wohlerzogenen Bürger ein, dass er sich in dieser Woche schon dreimal künstlich beregnen ließ, sein Kontingent also längst verbraucht hat. Also muss stattdessen die Kuscheldecke her.

Das allgemeine Umweltbewusstsein muss herhalten

Im letzten Jahr konnte man sich dabei wenigstens noch in dem Gefühl sonnen, auf der richtigen Seite im Ukraine-Krieg zu stehen; man machte ein bisschen was gegen Putin. Doch die Hoffnung auf einen schnellen Sieg des Guten durch Dusch- und Heizungsverzicht ist an der Realität zerschellt: Statt 10 Millionen Kubikmeter Erdgas an Deutschland verkauft Russland nun eben die tausendfache Menge an die Chinesen. Und bis zum nächsten Jahr soll es noch mehr werden. Also muss das allgemeine Umweltbewusstsein wieder herhalten, obwohl auch die Medien nicht müde werden, uns immer wieder zu versichern, wie gut die Versorgungslage sei.

Tatsächlich schreitet der Ausbau von LNG-Terminals voran, weshalb sich Robert Habeck auf Rügen nicht mehr blicken lassen kann. Die Terminals richten nämlich eine Menge Umweltschäden an. Es war nur eine Frage der Zeit, bis aus einem freiwilligen Verzicht “für das Gute” eine allgemeine Bürgerpflicht wurde. Heizscham mache sich breit, berichten die Medien. Den Menschen ist es vor den Nachbarn peinlich, nicht freiwillig zu frieren, obwohl die offizielle Heizsaison schon begonnen hat.

Schämen soll man sich heute für allerlei: Den Appetit auf ein saftiges Steak zum Beispiel. Die Tierschutzorganisation PETA brachte letztens das Bild eines Models in Umlauf, dem die Teile auf dem Rücken angezeichnet waren, die wir gewöhnlich vom Rind oder Schwein essen. Wer Fleisch isst, kann auch gleich Kannibale werden! Obwohl an Models meist nicht viel dran ist. Komplizierte Erklärungen über CO2-Verbrauch oder die gesundheitlichen Nachteile reichlichen Fleischkonsums haben die Verbraucher offenbar nicht vom Hocker gerissen, daher sollen sie sich nun wenigstens mies fühlen. Beim Duschen und Heizen lief es ähnlich, es wurden plötzlich Studien aus dem Hut gezaubert, warum es gesünder sei, zu müffeln und zu frieren. Jetzt sind wir auch hier auf der moralischen Ebene gelandet.

Der Gruppendruck erledigt den Rest, und gegen den ist keiner gefeit. Wagenburgen gibt es in allen politischen Lagern, was den Grünen das Duschen, ist Identitären der Verzehr von Döner: Gruppenverrat. Man muss seiner Blase stets das Gefühl geben, jeder noch so kleine Fehltritt brächte das Gesamtgebäude zum Einsturz. So bekommt die jeweilige Moral rasch einen Fuß in die Tür zum Privatesten der Bürger. Linke und Grüne, welche den gesellschaftlichen Diskurs dominieren, haben so ihren Einflussbereich immer mehr ausgeweitet. Zunächst ging es darum, was man wählt, dann darum was man liest und welche Comedians man sich anschaut. Jetzt hat ihre Moral unsere Wohnungen erreicht. Wenn sie wenigstens ehrlich wären: “Liebe Bürger, wir haben die Energiewende verkackt, deshalb müssen wir euch jetzt bitten, zu sparen.” Selbst Diktaturen geben es zu, wenn im eigenen Land ein Mangel an Ressourcen herrscht – auch wenn daran selbstverständlich immer ein innerer oder äußerer Feind die Schuld trägt. Nur hier muss das alles als moralischer Akt an den Verbraucher gebracht werden. In den Augen dieser Ideologen sind Plastikstrohhalme dann wohl tatsächlich eine unverzeihliche Sünde.