“Nie wieder” ist jetzt

Der mahnende Satz der Überschrift gilt heute in der Tat mehr denn je. Aber nicht so, wie es aus der Bundesregierung schallt, weil irgendwelche Politiker von SPD und Grünen bedroht oder geschlagen wurden – sondern weil jüdisches Leben in Deutschland wieder existenziell bedroht ist. Und nein: Die Täter sind nicht vorrangig Rechtsextreme, wie es die Ampelregierung und die Mainstreammedien so gerne glauben lassen wollen, sondern eine unheilvolle Allianz vermeintlich linker Intellektueller mit islamischen, pro-palästinensischen „Aktivisten“.

Besonders abscheulich ist hierbei die aktive “Solidarität” und Unterstützung der etwa 150 Lehrkräfte verschiedener Berliner Hochschulen für die pro-palästinensischen “Proteste” an der Freien Universität und der Humboldt-Universität. Diese sogenannten Proteste zeichnen sich vor allem durch extrem antisemitische und anti-israelische Parolen aus, wie etwa dem Spruch „from the river to the sea“, der nichts anderes besagt als die Auslöschung Israels und der jüdischen Bevölkerung dort – und damit für eine existenzielle Bedrohung jüdischen Lebens steht, wie man sie seit der Vernichtung durch den Nationalsozialismus nicht mehr erlebt hat. Dass die Hamas genau das wörtlich meint, haben ihre Schergen am 7. Oktober 2023 auf grausame Weise deutlich gemacht, als sie wahllos unschuldige Männer, Frauen und Kinder gequält, vergewaltigt und ermordet hatten. Es war das blutigste und mörderischste Verbrechen seit der Shoa gegen Menschen, verübt allein deshalb, weil sie jüdischen Glaubens waren. Die pro-palästinensischen Agitatoren und ihre akademischen Helfershelfer wissen also ganz genau, wen sie hier unterstützen. Trotzdem haben 100 von ihnen eine “Erklärung” in Form eines offenen Briefes unterzeichnet, in der sie die studentischen Kundgebungen an den Hochschulen und die illegalen Zeltcamps militanter Hamas-Unterstützer verteidigen und gutheißen.

Die falschen Täter

Die Polizei in Berlin hat dankenswerterweise bisher die Versuche dieser pro-palästinensischen Protestler, die Berliner Universitäten zu kapern, dort jüdischen Studenten den Zutrifft zu verwehren und ihre antisemitischen Hassparolen zu verbreiten, rigoros gestoppt. Das ist das Mindeste, was man in Deutschland, das sich rühmt, dass die Verteidigung Israels deutsche Staatsraison und jüdisches Leben im Land besonders zu schützen seien, erwarten kann (auch wenn es immer noch viel zu wenig ist). Es ist um so wichtiger, dass die Berliner Polizei so entschlossen handelt, als die Regierung im Bund doch vergleichsweise zurückhaltend agiert. Für diese Zurückhaltung gibt es einen Grund: Es sind für sie die falschen Täter. Man stelle sich vor Rechtsextreme würden versuchen, eine deutsche Universität in ihre Gewalt zu bringen, Mahnwachen und von der Regierung inszenierte Großdemonstrationen, wie nach dem ominösen Treffen in Potsdam, wären die Folge, vermutlich würde man das Kriegsrecht ausrufen.

Den unerträglichen Gratismut von Rot-Grün, aber auch von der CDU, wie ihn erst am letzten Sonntag wieder die Ministerpräsidenten Wüst und Kretschmer bei einer Demonstration gegen politische Gewalt in Berlin an den Tag legten, gibt es offensichtlich nur dann, wenn es “gegen rechts” geht. Gegen Islamisten demonstrieren hingegen nur wenige wirklich mutige Bürger und keine verantwortlichen Politiker, so wie zuletzt bei der pro-israelischen Demonstration in Hamburg. Da ducken sich fast alle führenden Politiker weg, weil sie wissen, dass ein lautstarker Protest gegen islamische Umtriebe im Land für sie fatale Folgen haben kann: Neben Vorwürfen der “Islamophobie” könnten sie dann womöglich – wie alle, die sich gegen islamische Extremisten wehren – in Deutschland kein normales, sicheres Leben mehr führen, so wie etwa die liberalen Muslime Ahmad Mansour oder Hamed Abdel-Samad.

Akademische Islamisierung

Aber zurück zu den Lehrkräften, die die pro-palästinensischen Proteste mit einem offenen Brief unterstützen: Es handelt sich bei diesen um etwa 150 Angestellte von Universitäten, die – so “Bild” – „teils selbst radikal ‘anti-kolonial’ und pro-palästinensisch unterwegs“ sind. Letztendlich ist auch dies Resultat der politischen Ausrichtung des Staates, der genau solche Fachrichtungen in den letzten Jahren mit enormen Summen gefördert und ausgebaut hat, während Fachrichtungen, die unserem Land wirklichen Nutzen bringen könnten, vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich entsprechend weniger vom Kuchen abbekommen haben. Man kann nur noch staunen, wie viele dieser vollkommen sinnlosen Studiengänge es gibt , die sich mit der angeblichen Unterdrückung von Muslimen (weltweit und in Deutschland im besonderen) zu beschäftigen scheinen. Nicht nur für Genderlehrstühle, auch für diese “akademische Islamisierung” ist immer genug Geld da – und natürlich, wie immer, finanziert von der schrumpfenden Zahl der meist schon länger hier lebenden Nettosteuerzahler.

Prominenteste Unterzeichnerin des offenen Briefs zur Unterstützung der Demonstranten ist Naika Fouratan, Professorin an der Humboldt-Universität, die Schwester der Schauspielerin Melika Fouratan. Selbst Tochter einer Deutschen und eines Iraners, die nach der Machtübernahme durch die Ajatollahs aus dem Iran flüchten mussten, sollte sie aus der eigenen Familienbiographie heraus eigentlich besser wissen, wozu die Symbiose aus linken und islamistischen Protesten führt. Denn wie schon bei den palästinensischen RAF-Sympathisanten oder den salonlinken Verharmlosen des Ayatollah-Regimes, die in der iranischen Revolution 1979 irrigerweise eine sozialrevolutionäre, gegen den US-Kapitalismus gerichtete Freiheitsbewegung sahen, bestätigt sich auch heute wieder: Die Linken dienen Islamisten nur als nützliche Trottel, um eine bestehende Ordnung zu zerstören. Im Iran waren es nach der islamischen Revolution genau diese Linken, die, nachdem sie gemeinsam den Schah gestürzt hatten, als Erstes in den iranischen Gefängnissen verschwunden sind.

Geschichte reimt sich

Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich und genau das scheint jetzt in Deutschland und anderen europäischen Ländern, die in den letzten Jahrzehnten eine hohe Migration von Muslimen erlebten, zu passieren. Unsere Regierung muss sich fragen, ob sie die Büchse der Pandora, die sie mit der unkontrollierten islamischen Migration, dem Anbiedern an fundamentalistische islamische Organisationen und der Finanzierung von islamischen Studiengängen an deutschen Universitäten geöffnet hat, noch in den Griff bekommen kann. Vor genau dieser Entwicklung haben auch liberale und säkulare Muslime seit Jahren gewarnt, doch sie wurden in die rassistische der rechtsextreme Ecke gestellt.

Wem jüdisches Leben in Deutschland wichtig ist, der muss endlich reagieren. Nie wieder ist jetzt! Man sollte sich dabei auch keiner Illusion hingeben, dass es hier ja nur um Anti-Kriegs-Proteste, gegen das militärische Vorgehen Politik der Regierung Netanyahu in Gaza gehe und nicht gegen “Juden”. Nichts könnte verkehrter sein. Denn letztendlich sind die Menschen jüdischen Glauben – ob in Israel oder in Europa – nur die ersten potentiellen Opfer dieser islamischen “Protestbewegung“, die keine Ruhe geben wird, ehe das dār al-Islām, das “Haus des Islam“, überall errichtet und frei von “Ungläubigen” sein wird. Am Ende ist es immer und überall das Ziel von Islamisten ein Land in ein islamisches Kalifat als Teil der angestrebten islamischen Weltherrschaft zu verwandeln. Es gibt keine Bereitschaft zur Koexistenz, so wie es auch keine Anpassung oder Integration gibt. Nur Unterwerfung, wörtlich eben “Islam“, wird akzeptiert. So gesehen führt Israel den Abwehrkampf der Freiheit, der uns erst noch bevorsteht.

Sollte es die Bundesregierung ernst meinen mit der Verteidigung unserer freien, gleichberechtigten Gesellschaft, dann müsste sie nun gegenüber den Unterzeichnern des besagten offenen Briefs der Schande die gleichen berufsrechtlichen Konsequenzen ziehen, die sie bei Simone Braun, der Teilnehmerin Simone Braun am Potsdamer “Geheimtreffen” gezogen hat (die – trotz ihrer CDU-Mitgliedschaft – als Folge haltloser Unterstellungen disziplinarrechtliche Folgen erleiden musste und aus dem öffentlichen Dienst entlassen wurde). Dazu wird es allerdings nicht kommen. Im Gegenteil: Man wird Schritt für Schritt zurückweichen. Und am Ende wird es, wie in der deutschen Geschichte schon so oft passiert, wieder heißen : Die Juden sind an allem schuld.