Höcke hat sich wacker geschlagen

Als Nachlese hier auch nochmal mein Senf zum TV-Duell zwischen Björn Höcke und Mario Voigt. Vorweg: Es war das erwartete “drei gegen einen” – und dafür hat sich Höcke, von dem ich als Nicht-Sozialpatriot und realpolitisch Liberalkonservativer kein Fan bin, ganz gut geschlagen – allerdings ohne Voigt wirklich K.O. zu schicken. Ich würde die Runde schon an Höcke geben, weil er inhaltlich in meinen Augen die glaubwürdigeren Positionen vertrag. Am meisten punkten konnte er, wenn er Voigt hat labern lassen, um ihm dann vorzuwerfen, dass die CDU in den letzten zwanzig Jahren für nichts von dem steht, was da gerade erzählt wurde. Ich glaube daher auch, dass die “Welt” (unter?)bewusst Höcke deutlich länger hat reden lassen als Voigt.

Als Voigt beispielsweise die CDU als “Rechtsstaatspartei” anpries, hätte ich mir vor Lachen fast in die Hose gemacht. Euro-Schuldenunion? Dublin-Abkommen? Grundgesetz Artikel 16a, Absatz 2? Söder mit seinen verfassungswidrigen Corona-Maßnahmen? Korrupte Maskendeals? Von der Leyens gelöschte Nachrichten? Berater- und Impfdeals? Merkel mit ihrer – im Grundgesetz nicht vorgesehen – Kanzlerrunde inklusive “Ministerpräsidentenkonferenz” während Corona? Merkel-Freund Harbarth beim Bundesverfassungsgericht? Ich bin doch immer wieder erstaunt, mit welcher inbrünstigen Überzeugung und mit welchem – in Voigts Fall besonders selbstgerechten – frechen Dauergrinsen man solchen Blödsinn im Fernsehen vortragen kann. Die Union empfinde ich in etwa so rechtsstaatlich, wie ich mich selbst als Grünen sehen würde; sprich überhaupt nicht.

Teilweise veralbert

Höcke wiederum geriet ordentlich ins Schwimmen, als es um sein Buch, um Aydan Özuguz Aussagen, so etwas wie eine deutsche Kultur sei “nicht identifizierbar” und das Thema Remigration ging. Fraglich bleibt allerdings, warum hier Höckes Buch überhaupt eine Rolle gespielt hat; Voigt wurde ja auch nicht gefragt, ob er immer noch dazu steht, dass Geimpfte niedrigere Krankenkassenbeiträge als Ungeimpfte zahlen sollten, wie er es einst forderte. Als Höcke allerdings das Thema Remigration so drehen wollte, als sei damit ja beispielsweise auch die Rückkehr von Deutschen aus dem Ausland gemeint, kam ich mir auch von ihm veralbert vor.

Insgesamt hat es mich doch sehr gewundert, dass die Thüringer Landespolitik hier fast überhaupt keine Rolle gespielt und man stattdessen über Themen wie den – von Höcke (und auch mir) geforderten – “Dexit” gesprochen hat. Offenbar dachte man sich bei der “Welt”, dass man ihn hier besser packen könne. Wenn das der Plan war, ging er jedenfalls schief. Die größten Gegentreffer hat sich Höcke dennoch selbst eingeschenkt: Für einen kurzen Moment, als Voigt das Thema Schnellroda ansprach, dachte ich, er würde tatsächlich auch selbst Stiche setzen. Es gibt nämlich durchaus valide Kritik an Schnellroda, mit der man auch konservativ-liberale Wähler abholen könnte (diese werden nämlich in und von Schnellroda ebenso verspottet); aber wenn man es so plump anstellt wie Voigt (“Nazi-Schloss da in Schnellroda”), verfängt es halt so gar nicht.

Trotz unfairer Moderation wichtige Debatte

Ich könnte mir als Fazit im Gegenteil eher vorstellen, dass der ein oder andere Zuschauer – der Höcke gestern zum ersten Mal über längere Zeit reden hören durfte – festgestellt hat, dass dieser dauerverteufelte Leibhaftige von der Schwefelpartei doch recht menschlich und nahbar wirkte. Allein die eingangs erwähnte Grundkonstellation “drei gegen einen” dürfte ihm Sympathiepunkte eingebracht haben, denn für diese unfaire “Diskussionsanordnung” hat er sich wacker geschlagen. Und doch: Insgesamt war es für mich am Ende eine Runde ohne Erkenntnisgewinn, die phasenweise sehr anstrengend zu verfolgen war.

Die Moderation empfand ich als unterirdisch und das nicht nur aufgrund der eindeutig mangelnden Neutralität. Und trotzdem ist es richtig und wichtig, dass dieses TV-For,at (wenn auch nur auf einem vergleichsweise kleinen Onlineformat wie “Welt TV” übertragen) gegen alle Versuche zu seiner Verhinderung stattfinden durfte. Denn als Freund der absoluten Meinungsfreiheit gehören für mich solche Streitgespräche einfach dazu. Am hysterischen medialen Rummel darüber lässt sich gut ablesen, wie wenig vertraut wir überhaupt noch mit einer offenen Debattenkultur sind.