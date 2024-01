Humor kann zum Umsturz führen: Bitte lachen Sie jetzt!

Das ist wirklich zum Lachen. In Berlin regiert ein Witzfigurenkabinett, welches die Berufsstände des Berufsstand des Comedian, des politischen Kabaretts und der Satiriker weitgehend überflüssig macht. Das liegt daran, dass Kritiker und Oppositionelle kaum noch hinterherkommen, wenn es gilt, Pleiten, Pech und Pannen und die alles begleitende Realsatire der handelnden Ampel-Akteure und ihrer teils bizarren Entourage einzufangen und sie in irgendeiner Form zu dokumentieren. Marktplatz der Meinungen ist das Internet, wo man in der Dunkelheit hinter den Bildschirmen oder sonstigen digitalen Oberflächen die Armada der Schnüffler, Spitzel und Zensoren als ständiger Begleiter inzwischen regelrecht spürt. Motto der Digital-Rebellen: „Ich geh’ viral, gehste mit?!“ oder „Ich poste, also bin ich!“. Gegenmotto der überwiegend obrigkeitlichen Aufpasser und Aufpetzer: „Dich kriegen wir auch noch, und dann wirst du gesperrt, geblockt – und am Ende wird das Forum für dich geschlossen.“

Die Rollenverteilung bei der Ausübung subversiven Humors ist relativ einfach. Spätestens seit der Einführung des umstrittenen, undemokratischen „Netzwerkdurchsetzungsgesetzes“ (NetzDG), welches umgangssprachlich und beziehungsreich gleich nach Einführung auch “Facebook-Gesetz” genannt wurde, gilt die Meinungsfreiheit nur noch in immer engeren, permanent überwachten Korridoren. Denn die Kontrolle über das Meinungswesen wurde durch einen Putsch des linksoffenen SPD-Bundesjustizministers Heiko Maas gegen alle guten Umgangsformen im politischen Alltag der alten BRD installiert – und durch ein hinterhältig konstruiertes Zensurgesetz der individuellen Meinungsfreiheit übergestülpt. Dabei ging es – vorab beim begründenden Mainstream-Geblubber mit den typischen Etiketten, Schaufensterparolen und Überschriften der linken Szene („Rassismus“, „Fremdenfeindlichkeit“, „Islamophobie“ und so fort) – um nichts weiter als um self-fulfilling prophecies, also um sich selbst realisierende Anklagen und Stigmatisierungen des politischen Gegners und aller andersdenkenden Menschen in diesem Land, die sich weigern „links“ zu sein oder sich den Ökolinken bedingungslos zu unterwerfen.

Aura wie Erdogan bei Nacht

Das Gesetz griff anmaßend tief und verbreitete seit Beginn eine Aura wie Erdogan bei Nacht, oder, filmisch gesprochen, wie „Die Nacht der reitenden Stasi-Leichen“. Die bußgeldbewehrten Compliance-Regeln für Anbieter sozialer Netzwerke, welche man in typisch ökolinke „Haltungsmuster“ hineinprügelte, wurden an die linken Strippenzieher mitsamt ihrer NGO-Netzwerke, Denunziantenportale der Antifa und sonstige staatsnahe Kader direkt gekoppelt. Süffisant rechtfertigten damals Maas und seine Verschwörerbande ihr Treiben damals mit dem Euphemismus vom „Umgang mit Nutzer-Beschwerden über Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte im Netz“. Eine vierteljährliche “Berichtspflicht” der Anbieter wurde eingeführt – seither müssen Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube und andere Internet-Foren vor dem Stasi-ähnlichen Netzwerk der Kontrolleure und Denunzianten aus linksradikalen “Zivilgesellschafts“-Institutionen oder sonstigen, zumeist üppig gesponserten Überwachern aus einschlägig bekannten grünen und roten Gruppierungen alle drei Monate vor selbigen strammstehen und beim Rapport untertänigst dem Duktus der ökosozialistischen Hegemonialen des Landes huldigen. Maas hatte sich für die pseudodemokratische Einbindung dieser „Zivilgesellschaft“, die gegen “Hass und Hetze” ankämpft (und andere Phänomene, die mit durch beliebigen Bedeutungsinhalt auffüllbare Wieselworte umschrieben werden), von ehemaligen Kadern der SED durchsetzte Institutionen wie die linksextremistische Amadeo-Antonio-Stiftung und weitere Kaderorganisationen wie etwa “Netz-gegen-nazis.de” ins Boot geholt.

Und all das, was damals schon, unter Mass, seinen Anfang nahm, ist seither immer weiter verfeinert und ausgeweitet worden. Der neue Digital Services Act der EU und die neuen Planspiele “gegen Desinformation” sind die gruseligen Weiterentwicklungen und “Updates” dessen, was mit dem NetzDG in Deutschland seinen Anfang nahm. Das alles sei hier nur noch einmal zur Erinnerung rapportiert, um treffsicherer einordnen zu können, auf welchen Ungeist sich die Mobilisierung gegen die Bauernproteste und die AfD dieser Tage gründet. Denn wer die Meinungen kontrolliert, der setzt in den von ihm freigeschossenen Ebenen ungestört und unkontrolliert (!) seine Propaganda ein und um. Richtig: Das klingt alles verdächtig nach Diktatur, und genau das ist es am Ende eben auch, lediglich mit (noch) fehlender physischer Gewaltausübung des Systems. Was die fatalen linken Wendejahre unter Angela Merkel betrifft, sei auch nochmals daran erinnert, dass diese Frau, die aus der Ostzone kam, nicht nur ein latent linksfaschistisches SED-Elternhaus hatte, sondern nachgewiesenermaßen in der kommunistischen Staatsjugend der DDR, der FDJ, aktiv tätig war und sich dort um nicht etwa um Verpflegung und Wochenendausflüge, sondern um nicht weniger als um die Schlüsselbereiche Agitation und Propaganda kümmerte – was also auch effiziente Zersetzung, professionelle Desinformation sowie jedwede gezielte Diskriminierung Andersdenkender einschloss. Sowas kommt von sowas. Ein kommunistisches Lügenmonster als Kanzlerin – und dieses Volk hat in seiner breiten Masse diesen vorsätzlichen Amtsmissbrauch bis heute immer noch nicht kapiert.

Renaissance der “Verächtlichmachung des Staates”

Daher haben wir eigentlich schon seit geraumer Zeit in diesem Land nichts mehr zu lachen. Eigentlich. Andererseits existieren inzwischen auch humorvolle, ironische, sarkastische Chiffren und Codes, so wie dies in jedem autoritären Staat seit mehr als einhundert Jahren der Fall war. Über diese “Graswurzelsubversion” der Menschen gibt es sogar reichlich Forschung und auch politische Analyse, denn selbst der dümmste Trottel an der Macht weiß, dass Macht nicht nur aus den Gewehren kommt, wie es bekanntlich bei allen Finsterlingen der jüngeren Geschichte hieß, sondern auch aus den Hälsen. Tatsächlich fürchten autoritäre Machthaber nichts mehr als das Gelächter über sie. Die übelsten Halunken an der Macht wirken denn auch stets alles andere als humorvoll. Kaum jemand kam in der Schlussphase des Dritten Reichs schneller vors Standgericht als jemand, der Witze über den “Führer” wagte. Auch in der DDR war die Verächtlichmachung des Staates – ein Tatbestand, der in Zeiten Habeck’scher Fähranlegererlebnisse und jauchekanonenschleppender unbotmäßiger Traktoren wieder eine Renaissance erlebt – ebenfalls kein Bagatelldelikt. Und stellen Sie sich bitte einmal den osmanischen Pascha Erdogan bildlich vor, und wie sein Gesicht wohl aussehen würde, wenn im Parlament oder in seiner Nähe oder gar in seinem direkten Beisein jemand eine deftige Erdogan-Zote vom Stapel ließe – und dann das gesamte Umfeld enthemmt losprusten, ja selbst seiner Frau vor lauter Lachkrämpfen das Kopftuch herunterfallen würde.

Stellen Sie sich das mal vor! Erdogan, der einen Charme wie ein KZ-Aufseher beim Foltern versprüht, inmitten von Gelächter? Im Netz kann man (immerhin noch) nach den „besten Erdogan-Witzen“ googeln. Bleiben wir hier beim gehobenen Niveau und nehmen nur einen der harmloseren: “Recep Tayyip Erdogan, Wladimir Putin und Kim Jong-Un sitzen gemeinsam im Flugzeug. Das Flugzeug stürzt ab. Wer überlebt? Richtige Antwort: Die Welt!” Erdogan ist ein gutes – oder eben, je nach Betrachtung, eigentlich ein schlechtes – Beispiel über Autokratie in demokratischen Parteiensystemen. Anders gesagt: Dass sich Merkel und Erdogan über Jahre offenbar so gut verstanden haben, dürfte wohl in ihrer ähnlichen Auffassung von Herrschaft gelegen haben. Jedenfalls lässt der bekennende Juden- und Kurdenhasser, Islamo-Präsident und Ober-Osmane Erdogan, nichts aus, was uns nicht dringend zu denken geben sollte – denn diese Türkei ist Mitglied der NATO und wird von ihr auch stets hochgerüstet. Humor auf türkisch: „Ein Beitrag in der politischen Satire-Show ‘Svenska Nyheter’ im schwedischen Fernsehen hat zu diplomatischen Verwerfungen geführt: Nach Witzen auf Kosten Präsident Erdogans bestellte die Türkei den schwedischen Botschafter ein. Der Fall erinnert an die „Böhmermann-Affäre“ von 2016. Fernsehsatiren über den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan haben das Zeug, diplomatische Verwerfungen zu verursachen.“ Zur Ergänzung: Böhmermann, als würdiger Pöbel-Nachfolger des Schnitzler’schen „Schwarzen Kanals“ der DDR, ist allerdings ein ganz anderes, weit weniger witziges und eher humorfreies Thema.

Nie wieder was?

Wo stehen wir? Ein falsches Wort, eine nicht politisch korrekte Karikatur – und schon droht Sperre auf Instagram oder Facebook. Dass es soweit schon gekommen ist, ist aber ein erschreckendes Indiz: Denn was besagt die Humorforschung (sowas gibt es tatsächlich) über den politischen Witz? „Gerade in Systemen, die totalitär und unterdrückend sind, entwickeln sich eine Vielzahl von Witzen, die dann schnell von Mund zu Mund verbreitet werden.“ Der „Bildungsserver“ aus Berlin-Brandenburg, von dem diese Feststellung stammt, offenbart damit ungewollt, dass das aktuell in Deutschland vernehmliche Witze-Level bereits Deckung sucht und sich unter den Radar begibt – denn „die da oben“ haben sich längst viel zu viel Macht in den letzten Jahren ergaunert und wollen die absolute Herrschaft über die Meinungsbilder in der Gesellschaft. Die Folgen beschrieb Thomas Gottschalk in seiner letzten “Wetten, dass…?“-Sendung mit seiner bitteren Diagnose, dass er einst im Fernsehen habe so reden können wie zuhause und heute eben nicht mehr, die Folgen bestätigt eine inzwischen erreichte Mehrheit der Deutschen, die glaubt, dass es hierzulande um die Meinungsfreiheit nicht mehr gut bestellt ist, und die Folgen bestätigen medienwirksame öffentliche Abstrafungen von jedem, der unkorrekte Begriffe oder unbedachte Aussagen riskiert.

Das alles hat mit Demokratie absolut nichts mehr zu tun und der erwähnte Server weist genau darauf hin: Dass nämlich in totalitären Systemen das öffentliche Erzählen politisch nicht konformer Witze zwar befreiend sein kann, aber auch gefährlich. Denn: „Politische Witze zu erzählen bedeutet auch, sich zu erkennen zu geben und herauszufinden, wo das Gegenüber steht.“ Und wenn dein Gegenüber auf der Seite des tiefen Linksstaates steht und deinen Humor heimlich protokolliert und dich verrät, dann droht eben bald auch im Alltag die „Sperrung“. Dann wirst du als Referendar aussortiert, wirst garantiert niemals anerkannter GEW-Lehrer und landest auf Block- und Blacklists für künftige Bewerbungen. Dann verlierst du Jobs und Aufträge. Dann wirst du gemobbt, dann wird hinter deinem Rücken dein Arbeitgeber vor dir gewarnt, dann meiden dich deine Kollegen, dann fliegst du aus Redaktionen, weil objektiver Journalismus in den Massenmedien nicht mehr gefragt ist. Das ist Deutschland. Heute. Anno 2024. Nach zwei scheußlichen Diktaturen droht es, bald wieder am gleichen finsteren Ort zu landen. Nichts wurde gelernt in dem Land, das sich seine “Lehren aus der Geschichte” stets gratismutig auf die Fahnen schreibt. Nie wieder was? Was soll das Gedenken, im Zeichen von Immergleichblöd…?!

Witzig ist das nicht. Und es kommt noch schlimmer. Aktuell kommentiert Kollege Boris Reitschuster den neuesten noch tieferen Fall der politischen Klasse, die sich der Anti-Aufklärung und dem Verrat des humanistischen Erbes nunmehr offenbar völlig verschrieben hat: Laut seinem Portal droht nun allen Ernstes eine künftige Witzpolizei – und das ist offenbar kein Witz: „Die Bundesregierung will gegen falsche Witze vorgehen. Und ist offenbar derart geschichtsvergessen, dass ihr ein entscheidender Umstand nicht mehr bewusst ist: Dass es eine Besonderheit von totalitären Regimen ist, gegen Witze vorzugehen. Demokratien indes zeichnen sich dadurch aus, dass man in ihnen nach Herzenslust scherzen darf. Selbst autoritäre Regime sind bei Witzen oft großzügig. Nicht hingegen Glaubensstaaten. Und zu denen entwickelt sich die Bundesrepublik mit Siebenmeilenstiefeln.“ Beenden wir das Drama an dieser Stelle… am besten mit einem Witz: Gestern war Stromausfall in Berlin. Robert Habeck steckte eine Stunde im Fahrstuhl fest. Annalena Baerbock und Ricarda Lang standen eine Stunde auf der Rolltreppe.