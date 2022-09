„Ihr scheiß Weißen!” – Afrikanische Rassistin weiterhin in Deutschland

Im von kulturellem und ethnischem Selbsthass zerfressenen Nationalmasochistenstadl Bundesrepublik Deutschland werden Kriminelle praktisch überhaupt nicht mehr abgeschoben – und selbst wer die hiesige angestammte Bevölkerung rassistisch beleidigt und lupenreine Volksverhetzung nach § 130 Strafgesetzbuch begeht, der hat in diesem Staat kein Unbill zu befürchten – sofern er oder sie die richtige Hautfarbe hat, versteht sich.

So ist es kein Wunder, dass eine Südafrikanerin, die vor dreieinhalb Jahren im bayerischen Lindau am Bodensee ihren Vermieter und eine Nachbarin mit den Worten „Ihr scheiß Weißen!“ beleidigt und beide angespuckt hat, sich nach wie vor unbehelligt in Deutschland aushalten darf. Für die glasklare Straftat war die Schwarze zwar 2020 rechtskräftig zu einer Geldstrafe verurteilt worden – die eigentlich angebrachte Abschiebung erfolgte jedoch nicht. Im Gegenteil: Als Gipfel des Hohns fand ihre Äußerung allen ernstes Eingang die amtliche Kriminalstatistik für das Jahr 2019 – und zwar in der Rubrik „rechte Kriminalität“. Mit derlei juristischen Taschenspielertricks werden die offiziellen Zahlen in Deutschland vorsätzlich verfälscht, um das erwünschte Bild einer rechtsextremen Bedrohung zu erzeugen (für die in Politik und Medien dann allerdings nur Deutsche verantwortlich gemacht werden).

Egal wie rassistisch und kriminell – „PoC“ werden nicht abgeschoben

„Es scheint keine Rolle zu spielen, wie rassistisch und kriminell sich manche Ausländer in Deutschland verhalten. Eine Abschiebung erfolgt so gut wie nie”, empört sich Christoph Maier, rechtspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag. In dem besagten Lindauer Fall habe die südafrikanische Straftäterin die üblichen „Einwände gegen ihre Abschiebung” vorgebracht und sodann im Dezember gegen ihre drohende Ausweisung geklagt, teilte die Landesregierung Maier auf parlamentarische Anfrage hin mit – und damit hat es sich dann; das weitere Vorgehen stagniert gewolltermaßen auf dem Verwaltungsweg. Und wer bei den Behörden oder der Justiz Dampf macht und unbequeme Fragen stellt, wird dann unter lapidarem Verweis auf die „Persönlichkeitsrechte der Betroffenen” abgewiesen.

Manche haben in Deutschland eben mehr Rechte als andere – und es sind nicht die Deutschen. In einem Land, wo eine türkischstämmige Migrantin, die wiederholt Deutsche diskriminiert und rassistisch beleidigt hat („Kartoffeln”) allen Ernstes die regierungsamtliche „Antidiskriminierungsstelle” des Bundes leiten darf, von wo aus sie ihr spalterisches Werk fortsetzt: Da braucht sich niemand zu wundern, wenn sich Einheimische von Ausländern ungestraft bepöbeln und bespucken lassen dürfen. Und auch nicht, dass Polizisten angefeindet, als Rechtsextreme geächtet und sozial vernichtet werden, weil sie bei der Vollstreckung eines Haftbefehls einen sie attackierenden syrischen Widerstandleistenden im emotionalen Erregungszustand daran erinnert haben, dass er in Deutschland Gast ist. Übler als das, was wir hier täglich miterleben und irgendwie rational verarbeiten müssen, könnte es eigentlich nicht mehr werden. Sollte man jedenfalls meinen.