Im falschen Film: 80 Jahre Demokratieförderung

Verdammt lang her! Es war einer dieser Dokumentarfilme zum Dritten Reich. Schwarze Atmosphäre. Schwarzweiße Welt. Ein US-Soldat stand vor einem Konzentrationslager. Das Tor zur Hölle. Soeben geschlossen. Anwohner werden von der Siegermacht geholt, um sich hinter den Toren des KZs, irgendwo in Sachsen, die aufgestapelten Leichen anzusehen. Beim Anblick der Opfer des NS-Regimes brechen Bewohner aus dem Nachbardorf zusammen. Frauen weinen, Männer blicken blass und leer ins Nichts. Schocktherapie. Wir haben doch von alldem nichts gewusst. Für uns Nachkriegsdeutsche wird all das zur zentnerschweren Hypothek. Doch da war doch was?! Noch etwas anderes in der scheinbar unendlichen 12-Jahre-Nazi-Story? Ja! Der bemerkenswerte Satz eines GIs, der KZ-Führungen gemacht hatte, blieb für mich als Schlüsselszene dauerhaft in Erinnerung.

Ein TV-Reporter fragte nämlich den amerikanischen Soldaten, was ihm denn von den Deutschen – angesichts des Elends und in hautnaher Konfrontation mit der gerade überwundenen, aber noch überall präsenten nationalsozialistischen Realität – als bleibende Erinnerung und Resonanz seiner Eindrücke bleiben werde? Die Antwort des GIs war mehrdimensional – und erwies sich als für dieses Land (leider) offenbar zeitlos und weit über das NS-Drama hinaus gültig. Sinngemäß sagte dieser GI, dass er und seine Kameraden überall nach der Kapitulation der Wehrmacht das Gespräch mit der Bevölkerung gesucht hätten, auch, um diese mit Fakten und der Wahrheit über die Folgen der NS-Diktatur zu konfrontieren, und sein Fazit sei: Immer wieder hätten sie sich über die Mentalität der Deutschen gewundert, da diese durchweg “Fakten als Meinung betrachten” würden und sich darüber ihre Wirklichkeit so zurechtlegten, wie sie ihnen gerade am besten passe.

Schulkanon: Wir Deutsche sind schuldig!

Das regt zu Wortspielen an: Fakten sind Meinung und deine Fakten interessieren mich nicht, denn meine Meinungsfakten finde ich viel besser als deine! Fakten sind Meinung. Krieg ist Frieden. Sklaverei ist Freiheit. Richtig! In dieser Wahrnehmung aus längst vergangener Zeit steckt jede Menge Inhalt aus George Orwells scheußlicher Zukunftsschau “1984“. Ich habe diese Aussage nie vergessen. Irgendeine Vorahnung muss mich damals – ich war noch blutjunger Teenager – beschlichen haben, als ich im Geschichtsunterricht an das Thema herangeführt wurde, mit den Filmen von der Landesbildstelle, die wir Schüler in dunklen Räumen in klaustrophobischer Atmosphäre ansehen mussten. Wir saßen als Schulklasse dicht gedrängt, hinter uns schnurrte der Filmprojektor so laut und wie die gerissene Kupplung eines PKWs, und vor uns die NS-Bilder des Grauens: Dürre, ausgemergelte Menschen auf kahlen Pritschen, Leichenberge, Hitlerreden, Aufmärsche mit Massen und Hakenkreuzen. Vorführung von Verbrechen der Deutschen. Die Deutschen. Also wir. Deutsche sind schuldig.

Über die wesentlichen Zusammenhänge, den zeitgeschichtlichen Kontext, die Traumatisierung und Demütigungen des Ersten Weltkriegs samt Versailles, über die Verwerfungen der Weimarer Republik, aber auch über die durchaus positiven Erfahrungen und Wesenseigenschaften der Deutschen in ihrer ersten Demokratie erfuhren wir so gut wie nichts. Und von all dem, was Deutschland eben außer diesem 12-jährigen Höllenritt AUCH war, ebenso nichts: Vom deutschen Schöngeist so gut wie nichts, von deutschen Universalgenies, ihrem kulturellen und zivilisatorischen Menschheitsbeitrag, ihren Erfindern und deren großartigen Erfindungen auch nichts. Nur Hitler, Hitler und wieder Hitler. So entstand der Eindruck, der Österreicher Hitler habe die Deutschen erfunden, und deshalb seien sie alle böse, verdammt und für immer und ewig schuldig. Die Köpfe von Kindern als Trichter: Faktenvorsortierer und Fakteninterpreten rühren den Faktenbrei des Grauens, stopfen ihn bei den Kindern hinein – und dann ab nach Hause. Auch an dieser Stelle erlaube ich mir zu dieser bis heute angewandten Praxis auf den deutschen Hoheitsgebieten der faktischen schulweisheitlichen Wahrheitskultur das Fazit: Es war und ist grob einseitige Idioten-Pädagogik!

Verkürzte deutsche Selbstbetrachtung

Wie sehen hingegen Fakten aus? Zum Beispiel so: Nicht ein Nachkriegsgeborener trägt irgendeine persönliche Schuld an 12 Jahren Hitler. Er muss sich daher moralisch und juristisch für nichts verantworten und bei niemandem entschuldigen. Nur Schuldige können um Ent-Schuldigung bitten. Das ist Fakt. Es gibt eine Verpflichtung der Täternachkommen geben, sich der Geschichte zu erinnern und zu besinnen, um eine Wiederholung solcher Zeiten zu vermeiden; das durchaus. Doch wird man diesem Ziel durch die Art von verkürzter deutscher Selbstbetrachtung gerecht, die eher einer Perpetuierung von Stellvertreterscham und Fortschreibung eines Schuldkomplexes getragen ist als von kritischer Reflexion? Soll das also Aufklärung sein, was uns und unseren Kindern bis heute einseitig eingetrichtert und vorgeführt wird – und was zunehmend missbraucht wird, um in der Gegenwart unter völliger Verbiegung historischer Realitäten und Verhältnismäßigkeit Andersdenkende zu stigmatisieren? Politischer Brei, von parteilichen Parteikadern bis in ideologische Deutungen hinein gefällig zubereitet und für aktuelle eigene Manipulationen heute, 90 Jahre später, dreist missbraucht?

Echte Aufklärung, wahre Lehren aus unserer furchtbaren Geschichte: Das geht nur, wenn sie sich gegen jede Form der Diktatur richtet, gegen jede Form von politischem Machtmissbrauch und vor allem, wenn sie gegen die Methoden dieser Diktatur, egal unter welchen Fahnen sie daherkommt, imprägniert. Was das betrifft, hat die deutsche Nachkriegsaufklärung gründlicher versagt denn je. Ausgerechnet im Namen des “Wehret den Anfängen!” wurden diese Anfänge längst wieder gemacht, schamlos greifen die heutigen regierenden “Antifaschisten” zu faschistischen Methoden. Auch die selektive Einseitigkeit der historischen Betrachtung lässt frösteln.

Giordano und Gremliza wußten es früh

Die NS-Epoche mit ihrer angeblichen Singularität der Verbrechen (eine Sichtweise, die zwangsläufig die Monstrositäten Maos oder Stalins verharmlost) gilt als Schaufenster des Bösen, was zum Teil ja berechtigt ist. Allein: Wenn in Deutschland dann die DDR-Epoche dahinter völlig verschwindet und deren Epigonen wendehalsig in neuen und alten Gewändern zurückkehren um dem Linksfaschismus, in welcher Variante auch immer, wieder zur Macht zu verhelfen, dann zeigt dies, dass ganz offensichtlich in den Jahren seit 1945 Fakten weiterhin nur wie Meinung betrachtet und nur zum eigenen politischen Vorteil in passende „Wahrheits“-Hüllen gepresst wurden – zum opportunistischen machterhaltenen Nutzen der einen politischen Klientel versus eine andere. Der deutsch-jüdische Schriftsteller Ralph Giordano, ein echter Verfolgter des Nazi-Regimes, der seine Familie in den KZs verlor, geriet noch zu Lebzeiten ins Zielfernrohr der linken Faktenverdreher: Er hatte es gewagt, faktengetreu immer wieder zu verkünden, dass es nicht nur einen rechtsextremen Faschismus, sondern auch noch einen der Linken und einen theokratischen, ultrareligiösen Faschismus wie etwa im politischen Islam gebe.

Diese Faktensicherheit des guten Mannes, der Bestseller schrieb wie „Die Bertinis“, „Wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte“ oder „Die zweite Schuld“, verdrängte ihn an den Rand der öffentlichen Wahrnehmung – eine frühe Form des heute allgegenwärtigen Ostrazismus gegen abweichende Meinungen – und machte ihn in der deutschen linken Schickeria wieder zum jüdischen Underdog. Giordano starb weitgehend vergessen, traurig und in finaler Verzweiflung über den ewig im trüben Dämmerlicht herumirrenden Meinungsdeutschen – gemäß dem befürchteten Motto des Hamburger Kommunisten Hermann L. Gremliza, der trotz seiner extrem linken Weltsicht bravourös und vorbildlich in jeder Kontroverse faktensicher antrat und selbst politischen Gegnern noch faktensichere Erkenntnisse liefern konnte. Gremliza hatte seinen eigenen linken Genossen irgendwann nicht über den Weg getraut; ihnen nicht und den Deutschen allgemein nicht. Der Herausgeber des monatlich erscheinenden linken Diskursblattes „konkret“ prophezeite in einem sardonischen Bonmot früh die Jetzt-Zeit: „Die Deutschen werden den Juden den Holocaust niemals verzeihen!“. Über diesen Satz sollten unsere tonangebenden Meinungskoryphäen unbedingt mal ausgiebig nachdenken und sich die aktuellen Faktenphantastereien angesichts des Israel-Hamas-Krieges ansehen. Fakten sind Meinung: Wir Deutsche müssen den Juden jetzt aber auch mal die Wahrheit sagen! So nicht!

Komm mir nicht mit Fakten – halt’s Maul!

Alle Fakten sprechen – wofür?! Die deutsche Israel-Debatte ist ein wahres Fakten-Drama. Auch das kann nicht gutgehen, bei einem faktenresistenten Meinungsvolk. Das Deutschland von heute unter zunehmend verklärendem Rückgriff auf die NS-Zeit mit „Nie wieder!“ bepflastern und zugleich Israel das Existenzrecht mehr oder weniger absprechen? Das geht nur im Meinungsdeutschland – denn das geht nur unter Faktenausblendung. Noch einmal zu Ralph Giordanos Warnungen vor der faktischen Landnahme Deutschland durch den islamofaschistoiden türkischen Religionsbehörden-Ableger Ditib, der mit seinen überdimensonierten Moscheebauten (wie etwa in Köln-Ehrenfeld) seinen Machtanspruch in Stein meißelt. Seine – faktenbasierte – Kritik an dieser Entwicklung hatte Ralph Giordano, wie gesagt, kurz vor seinem Lebensende in die weitgehende gesellschaftlich Isolation getrieben; heute würde man ihn vermutlich der “Islamophobie” oder gar des “antimuslimischen Rassismus” zeihen: Keine Einladungen in Talk-Shows mehr, keine Interviews. Auch Verlage sollen nicht mehr an neuen Büchern des Erfolgsautors interessiert gewesen sein.

Giordano starb 2014 und was sich damals schon abzeichnete, ist heute noch viel schlimmer: Inzwischen ist es fast schon lebensgefährlich in Deutschland geworden, wenn man zur falschen Zeit, im falschen Land mit echten, wahren Fakten daherkommt. Einige Faktenverdreher von Links und Grünen prangerten den Überbringer der schlechten Fakten-Wahrheit sogar an und versuchten ausgerechnet ihn, der noch in Hamburg vom einem Gestapo-Aufseher gefoltert wurde, als „Nazi“ zu kennzeichnen. Für viele Deutsche sind Fakten eben nur Meinung: Komm mir nicht mit deinen Fakten, halt’s Maul! Oder, in diesen Tagen auch sehr beliebt, wenn’s der Gegenseite nicht passt: „Deine Fakten sind doch gefälscht!“

Mentaldefekt der Deutschen gelangt zu neuen Höhepunkten

So wird dann summa summarum auch irgendwie auch nachvollziehbar, warum das hierzulande mit der Demokratie nicht so recht klappen will. Warum? Weil man in diesem Land, über alle politischen Lager hinweg, eine regelrechte Kultur der Faktenhuberei, der Faktenverdrehung, der Faktenanpassung, der Faktenerfindung, der Faktenumdeutung, der einseitigen Faktenbewertung und der faktischen Lüge im Wahrheitsgewand betreibt. Jeder hat nur seine Quellen und verunglimpft alle anderen. Das Leben in einem schwierigen Land ist nicht leicht, wenn man umgeben ist von Menschen, welche sich tagtäglich mit eben der Mentalstörung fortbewegen, die dem oben erwähnten GI bereits 1945 als deutsche Volkscharakterisierung auffielen, und die sich dabei den Weg zur Wahrheit, manchmal geradezu wahnhaft, versperren. Wahrheit ist unbequem, aber unteilbar. Es gibt nur die eine Wahrheit, keine zweite. Zweifel an “Wahrheiten“, die aus mächtigen Lautsprechern kommen und kollektives Zustimmen einfordern, sind grundsätzlich kritisch zu sehen. Denn der größte Feind der Wahrheit ist die Lüge, und diese wiederum wird von interessieren Lügner-Kreisen gerne als die alleinige “Wahrheit” mit Tarnfarben übermalt.

Es ist alles oben wie unten. Der eingangs diagnostizierte Mentaldefekt der Deutschen gelangt zu neuen Höhepunkten. Der politische Missbrauch von Macht durch Dominanzstrategien, welche politische Parteien und Gruppen zu Wahrheitsinhabern befördert, markiert das neuerliche, diesmal wohl völlige Ende faktenbasierter Diskussionskultur in einer offenen Demokratie. Wenn man besieht, was Bundesinnenministerin Nancy Faeser da permanent fanatisch anzettelt, bleibt nur der Schluss, dass sie aus zwei deutschen Diktaturen offenbar nur eines gelernt: Das lässt sich alles wiederholen! Man muss nur immer die richtigen Lügen als Überschrift wählen – und schon bekommt man die Meinungsmacher und Meinungsmitläufer hinter sich. Fakten sind unwichtig. Politische Meinungsmacht ist Demokratie, so wie ja auch Krieg Frieden ist.

Bürger als entmündigte Beute

Über das Faesers mit dem scheußlichen Agitprop-Titel „Wehrhafte-Demokratie-Gesetz“ (sounds like DDR) wurde auch hier schon viel gesagt. Es markiert leider den Höhepunkt einer grundfalschen Entwicklung, die Fakten solange von eigenen Gruppen und entsprechender Gruppen-Gesinnung „durchchecken“ lassen will, bis am Ende nur noch die „richtige Meinung“ übrig bleibt. 80 Jahre nach dem deutschen Nazidesaster ist die politische Wiedergeburt, ja sogar Steigerung des Grundwahns „Fakten sind Meinung“. Dieses Gesetz soll ausschließlich linke Propagandisten – gegen alles, was „rechts“ ist – finanziell massiv stützen, um zögerliche Meinungen in Bahnen zu lenken und abtrünnige zu verhindern. Eine hierfür notwenige Unterscheidung zwischen „rechts“ und „rechtsextrem“ findet gewolltermaßen nicht statt. Der Hinweis auf eine Links-Mitte-Rechts-Demokratie findet gewolltermaßen nicht statt. Eine maßvolle Abwägung vor Sanktionsmaßnahmen findet gewolltermaßen nicht statt.

So bleibt als weiterer Fakt also, dass sich hier Links-Links-Links-Undemokraten Staat und Bürger zur entmündigten Beute machen wollen. FDP-Kubicki sagte dazu (auch wenn er wieder einmal nur die Rolle des selbstkritischen Mahners einer Partei spielt, die am Ende doch alles mitabnickt): „Der demokratische Verfassungsstaat hat nicht die Aufgabe, für gesellschaftliche Vielfalt zu sorgen. Wer meint, mithilfe eines Gesetzes über die gesellschaftliche Vielfalt entscheiden zu können, hat nicht den Schutz der Demokratie im Sinn, sondern eigene Machtpolitik.“ Sehen wir uns das kommende Desaster doch gleich mal näher an: Das „Nie wieder“ der gegenwärtig linksverdrehten Republik entpuppt sich da ganz faktisch als ein „Nie wieder so wenig, diesmal viel mehr!”. Dazu meinte der einflussreiche NS-Vordenker und Chefpropagandist Joseph Goebbels auf dem Höhepunkt des Dritten Reichs (und Achtung, Ampel… das seid auch ihr, das ist Fakt!): „Wenn man eine große Lüge erzählt und sie oft genug wiederholt, dann werden die Leute sie am Ende glauben. Man kann die Lüge so lange behaupten, wie es dem Staat gelingt, die Menschen von den politischen, wirtschaftlichen und militärischen Konsequenzen der Lüge abzuschirmen. Deshalb ist es von lebens­wichtiger Bedeutung für den Staat, seine gesamte Macht für die Unterdrückung abweichender Meinungen einzusetzen. Die Wahrheit ist der Todfeind der Lüge, und daher ist die Wahrheit der größte Feind des Staates.“

Eine Lüge muss nur oft genug wiederholt werden. Eine Lüge muss nur oft genug wiederholt werden. Eine Lüge muss nur oft genug wiederholt werden. Dann wird sie geglaubt.