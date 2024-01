“Im Westen nichts Neues“ – dafür im Osten und Süden

Krieg muss für viele eine Faszination ausüben. Wie viele Antikriegsromane wurden schon geschrieben und verfilmt? So auch “Im Westen nichts Neues”, 1928 als Replik auf den Ersten Weltkrieg verfasst, 1929 gedruckt, 1930 verfilmt und 2022 nochmal. Die in bewegende Bilder gesetzte Schrecklichkeit des Krieges brachte der Erstverfilmung zwei Oscars, dem Remake letztes Jahr dann von sogar vier Oscars ein. Wie sich zeigte, war die teuer gekleidete Frauenwelt nicht weniger begeistert als ihre männlichen Schlipsträger. Musste sich im Publikum jemand angesichts der schrecklichen Szenen übergeben?

Der 1. Januar ist der traditionelle Weltfriedenstag der katholischen Kirche – hier die diesjährige Botschaft des Vatikans. Immerhin kommt „Frieden“ im zehnseitigen Text zehnmal vor, „Jesus“ oder „Christus“ ist dem Nachfolger Christi auf Erden kein Wort wert. Es geht in seiner Botschaft um künstliche Intelligenz. Der Heilige Geist kommt zwar auch nicht vor, aber immerhin: “Die Heilige Schrift bezeugt, dass Gott den Menschen seinen Geist gegeben hat, damit sie ‘mit Weisheit, Klugheit und Kenntnis für jegliche Arbeit’ ausgestattet seien (Ex 35,31).“ Etwas mehr gibt her, was der Augsburger Bischof Bertram Meier, Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz, zu sagen hat: „Die Kriege im Heiligen Land und in der Ukraine bestimmen die Nachrichten dieser Tage. Auch die militärischen Auseinandersetzungen im Jemen, in Syrien und an vielen anderen Orten unserer friedlosen Welt, die mit unzähligen Opfern einhergehen, machen uns betroffen. Aber bei dieser Betroffenheit dürfen wir nicht stehen bleiben. Der Welttag des Friedens am 1. Januar erinnert neu an den christlichen Auftrag, uns aktiv – in Gebet und Arbeit – für den Frieden einzusetzen.“ Nachfolgend nun meine “Arbeit”.

Blutige Nase geholt

Ausgangspunkt des Krieges in der Ukraine war das Jahr 2014. Die Bewohner der Oblasten Krim, Donezk und Luhansk sagten sich nach 23 Jahren Zugehörigkeit zur Ukraine per Volksabstimmung von dieser los und erklärten sich für unabhängig. Dieselben Kräfte, welche die todbringenden Maidan-Unruhen gefördert hatten, bekämpften fortan die Abtrünnigen mit auch schweren Waffen – was 14.000 Todesopfer forderte. Als die westlichen Söldner des NATO-hörigen Selenskyj immer weiter an die russische Grenze heranrückten, wollte Putin nicht länger zuschauen. Sein Ziel war, mittels seiner „Militäroperation“ – sozusagen einem Putsch von außen – die Regierung in Kiew auszutauschen. Dabei holte er sich eine sehr „blutige Nase“; viele Soldaten verloren dabei ihr Leben. Sein versuchter „Putsch“ war letztlich nicht besser, als es der Maidan-Putsch gewesen war.

Der Ukraine gelang es, die nordwestlichen Oblasten zurückzuerobern. Gut so; um diese ging es den Russen auch nicht. Sondern Putin annektierte kurzerhand die drei bis dato unabhängigen Volksrepubliken, dazu aber auch völkerrechtswidrig Saporischschja und Cherson, die Oblaste entlang des Schwarzen Meeres. Diese sind wirtschaftlich und logistisch bedeutsam. Durch diese führt die Autobahn M14 als Teilstück der E58 von Russland durch die Ukraine zum Autobahnkreuz Melitopol. Sie kreuzt sich mit der E105, von Murmansk am Barentssee unweit des Nordpols über Petersburg, Moskau, Kursk, dann durch die Ukraine über eben das wichtige Autobahnkreuz Melitopol Richtung Süden nach Jalta auf der Krim. Warum nur hatte die ukrainische Regierung den russischen Verkehr nicht ebenso passieren lassen, wie es die DDR mit den Westdeutschen auf der ehemaligen Transitautobahn tat? Maut kassieren – und alles wäre gut gewesen! Nun nahm sich Putin die Autobahn, anstatt sich mit der Ukraine wegen des Transits herumzuschlagen. Aber es gibt noch andere Gründe: “Europa will Lithium!”, verriet Roderich Kiesewetter, der militärische Scharfmacher der CDU, in einem Interview.

Frieden braucht Kompromisse

Nun entwickelte sich der Ukrainekrieg fast zu einem Grabenkrieg. Aber nicht in der eigentlichen Ukraine, sondern in den vier abtrünnigen Landesteilen, die – nach Anwendung der Regeln der Völkerrechts – nicht mehr ukrainisch waren. Und weil nun die Ukrainer Angreifer sind, haben sie auch doppelt so viele Opfer zu beklagen wie die Russen. Wie viele Opfer soll der Stellungskrieg denn noch fordern? Klar ist: Er ist von keiner Seite zu „gewinnen“. Und auch mit westlicher Militärhilfe werden sich die abtrünnigen Gebiete nicht zurückerobern lassen, so wenig, wie wir heute imstande wären, Deutschlands ebenfalls verlorenen Ostgebiete zurückzuholen. Kriege schaffen leider Fakten. Wie kann es weitergehen?

“Die Ukraine braucht nicht das ganze Land, um Putin zu besiegen”, so diese Betrachtung aus der Schweiz. „Auch ohne die Krim und den östlichen Donbas wäre eine westliche, demokratische Ukraine für Russland eine Niederlage“, meint auch die “New York Times”. Die USA – die Selenskyj zuerst scharfmachten – rudern nun zurück. Dem zweiten Finanzier Deutschland geht das Geld aus, und in der Ukraine selbst verliert Selenskyj rapide an Rückhalt. Er kann seine überlebenden Soldaten, Beamte und Rentner nicht mehr bezahlen. Sein Land braucht, wie auch Russland, wieder Frieden – wozu es, eine zeitlose historische Lehre, immer Kompromisse braucht.

Zahn um Gebiss

Frieden braucht auch das Heilige Land – zumindest einen fragilen “Frieden”, wie es ihn vor dem 7. Oktober 2023 gab – von gelegentlichen Raketenangriffen auf Israel abgesehen, die Israel jedoch weniger erschütterten als der innere Konflikt um die Frage, ob gewählte Abgeordnete oder nicht gewählte Richter die Macht im Staat haben sollen. Im Gazastreifen war die Machtfrage immer klar: Die Hamas hatte 2007 die Regierung an sich gerissen – und seither keine andere politische Kraft mehr neben sich geduldet. Sie bildet die Staatsmacht, das Militär, die Polizei – und eine Justiz braucht sie ohnehin nicht, denn ihr Gesetz ist die koranische Scharia. Dieses menschenverachtende Konstrukt will sie auf Israel ausdehnen, dem das Existenzrecht abgesprochen wird. Als Auftakt ihres “Heiligen Krieges” überfiel die Hamas am 7. Oktober benachbarte Siedlungen und ein Friedensfestival und massakrierte eine große Zahl von Israelis auf bestialische Weise.

Nicht „Aug’ um Auge“ ist seither die Devise des gedemütigten Israel, auch nicht „Zahn um Zahn“ – sondern Zahn um Gebiss. Die israelische Reaktion ist fürwahr furchterregend, wenn man den verbreiteten Zahlen folgt. Doppelt so viele Zivilisten wie Hamas-Kämpfer seien Opfer, wird uns gesagt. Aber sind alle Zivilisten wirklich unschuldige Opfer? Deren Unterstützung für die Hamas nahm seither sogar noch deutlich zu, wie Umfragen zeigen. Eine Aufforderung Israels, die Verstecke der Hamas-Führung selbst gegen viel Geld preiszugeben, wird von diesen “Zivilisten” weiter ausgeschlagen. Gibt es für ein solches Volk überhaupt eine Lösung? Aus ihrem Staat Palästina, den sie faktisch ja schon längst haben, machen sie nichts. Sie bleiben verhaftet in der Bedeutung ihrer Nationalfarben: Rot für blutigen Terror, schwarz für die Kaaba in Mekka, weiß für die Leichentücher – und grün steht für den Islam (hier Näheres zu dessen Farbsymbolik), dem sie Tod und Verderben zu verdanken haben. Ein Einstieg in einen nachhaltigen Frieden für Gaza wäre es, die Koranlektüre zu verbieten. Denn auch mit Israels Militärkraft lässt sich die faschistische Ideologie der Hamas und des Islam nicht bezwingen.

Auch wir müssen “Siedler” verkraften

Ein Friede für das Westjordanland erscheint dagegen machbar: Die dort regierende Fatah von Mahmut Abbas ist zwar ebenfalls eine gewaltorientierte Organisation, aber weniger eine islamistische, eher eine säkular geprägte. Mit dieser kann und muss man verhandeln, solange ihre Anhänger nicht zur Hamas überlaufen, wie das gerade geschieht. Eine Lösung kann jedenfalls nicht in der Verringerung der relativ geringen, propagandistisch aufgebauschten Zahl jüdischen Siedler durch deren Vertreibung liegen. Gaza zeigt, dass das Problem anderswo zu suchen ist: Der Gazastreifen ist seit über 16 Jahren “judenfrei”, und genau von dort ging der Krieg aus. Was im Westjordanland nottut, ist eher eine Art Flurbereinigung – weil benachbartes Leben von jüdischen und muslimischen Dörfern kaum möglich ist, wie die Erfahrung zeigt.

Die jüdischen Siedlungen im Westjordanland zählen zusammen etwa 440.000 Siedler in Dörfern und Städten. Diese sorgen für sich selbst – und leben nicht auf Kosten anderer. Von über drei Millionen Bewohnern des Westjordanlandes sind das gerade einmal 14 bis 15 Prozent, und ob sie überhaupt „Fremde“ sind, liegt im Auge des Betrachters. Jahrtausende war der Landstrich von Juden besiedelt. Dort lebten vier der 12 Stämme Israels: Manasse, Ephraim, Benjamin und Juda. Die spärlichen Reste dieser Vorfahren sollte das Westjordanland verkraften. Wir müssen es umgekehrt ja auch: Allein in Berlin leben bis zu 45.000 palästinensische Siedler.

Selbstbestimmungrecht ist Selbstversorgungspflicht

Eine „Flurbereinigung“ für das Westjordanland scheint das Gebot der Stunde zu sein. Der Preis sollte aber sein, dass die Palästinenser nicht mehr vom Ausland durchgefüttert und mit Geld für Waffen versorgt werden, wie es insbesondere in Gaza der Fall ist. Hier eine Übersicht allein über unsere deutschen Hilfszahlungen – und diese sind nur eines unserer vielen Füllhörner. Das “Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser” muss zwingend auch mit der Pflicht einhergehen, für sich selbst zu sorgen – und schon gar nicht mit externen Hilfen auch noch den palästinensischen Terror – ob auf direktem oder indirektem Wege – zu finanzieren!

Abschließend ein Lagebericht aus Israel von Chaim Noll, den ich kurz vor Kriegsbeginn persönlich kennenlernen durfte. Der Text stellt einen Auszug aus seinem Bericht auf der “Achse des Guten” dar, der einen frösteln lässt: „2024 wird für uns ein schwieriges Jahr, kaum besser als das vergangene. Als Berliner, der in den Ruinen des Zweiten Weltkriegs aufgewachsen ist und den Aufstieg der Stadt aus Schutt und Asche, Teilung und Elend miterlebt hat, bin ich ein unverbesserlicher Optimist. Und Optimismus zeigt sich eigentlich erst in schlechten Zeiten. Ich bedauere meine Enkel, deren Erwachsenenleben mit einem Krieg beginnt, den wir Älteren nicht verhindern konnten. Unsere Enkelin S., jetzt 19, ist direkt von der Schulbank in den Krieg gezogen. Doch sie selbst strahlt Zuversicht und gute Laune aus. Ja, sie hätte Alpträume, seit sie in Gaza war, gesteht sie ein, aber sie sei stolz darauf, dass sie dabei war…“ Mein Wunsch für 2024 wäre: Friede auf Erden und allen Völkern! Die Frage ist jedoch: Wann endlich?