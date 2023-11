Impfkritiker Gunter Frank auf großer Vortragsreise

Am Samstag habe ich mir mit großem Interesse den “Wecker” von Tichys Einblick (TE) angehört – und ich kann diese Folge wirklich nur jedem empfehlen. Diesmal wurde ein ausführliches Interview mit Dr. Gunter Frank geführt, der einem mittlerweile großen Publikum als Kritiker der Corona-mRNA-Impfungen bekannt ist. In vielen Sendungen war Frank bereits zu Gast, um vor den gefährlichen Spritzen zu warnen; auch veröffentlichte er mit dem Bestseller “Das Staatsverbrechen” ein hintergründiges Buch zu diesen. Nun geht er auf große Vortragstournee, um sein Wissen an möglichst viele Menschen weiterzugeben. Das TE-Gespräch mit Holger Douglas fand ich überaus sehr interessant, zumal Frank auch mit einigen Falschinformationen aufräumt, die noch immer in den Köpfen vieler Menschen festsitzen.

Natürlich findet Frank es sehr bedauernswert, das zu Corona-Hochzeiten so viele Menschen der Propaganda von der lebensnotwendigen, tollen Impfung geglaubt haben oder sich – oft auch aufgrund von äußerem Druck – haben spritzen lassen. Viele von ihnen müssen nun mit den fatalen Folgen leben. Auf der anderen Seite stimmt es ihn optimistisch, dass sich die Stimmung in puncto mRNA-Spritze immer mehr wandelt. Denn im Vergleich zu vor knapp drei Jahren, als die folgenschwere Massenspritzerei losging, sind inzwischen zahllose Menschen aufgewacht. Das Narrativ hat sich kolossal gewandelt – wenn auch noch lange nicht bei jedem. Frank meint jedoch, auch wenn es bis dahin noch ein langer Weg sei, werde sich die Wahrheit am Ende nicht verleugnen lassen. An der schlussendlichen Einsicht werden auch die Lauterbachs, Drostens, Montgomery und Wielers nichts ändern können.

Zerbröselnde Narrative

Frank stellt einen Vergleich zu Pegida her, die vor knapp 10 Jahren in den Massenmedien als “Ultrarechte” und “Nazis” gebrandmarkt wurden, inzwischen aber in vielem bestätigt wurden. Vor allem jetzt, infolge der Ereignisse in Israel am 7. Oktober, würden selbst manche Grünen-Politiker härtere Abschiebeforderungen als einst Pegida stellen. Aufgrund der Parolen und dem Gebaren islamistischer Demonstranten auf der ganzen Welt wachen nun immer mehr Menschen in westlichen Ländern auf und sehen, dass eben doch nicht so viele muslimische Migranten integriert sind, wie es seit jeher behauptet wurde. Plötzlich darf man Dinge sagen, die noch bis vor kurzem völlig verpönt waren – und genauso so sei es auch mit den Covid-Spritzen: Je mehr Geschädigte es gebe und je mehr von ihnen den Weg an die Öffentlichkeit gingen, desto mehr bröckele das Narrativ von der “lebensrettenden”, “harmlosen” Impfung.

So stellt Frank auch mit freudiger Überraschung fest, dass er inzwischen mit immer weniger Anfeindungen zu kämpfen hat und ihm mittlerweile sogar größere Hallen für seine Vorträge zur Verfügung gestellt werden, was bis vor einigen Monaten noch undenkbar war. Auch immer mehr einstige Befürworter der Covid-Impfkampagne hörten ihm nun zu. Kritik an der Genspritze zu üben wird also immer salonfähiger – wie auch das am Wochenende im Reichstag veranstaltete 2. Corona Symposium der AfD-Bundestagsfraktion zeigte, wo Frank ebenfalls auftrat (neben zahlreichen weiteren prominenten Referenten wie Prof. Stefan Homburg oder auch der Mikrobiologe Sucharit Bhakdi). Die dortigen wissenschaftlichen Resümees haben es in sich; entscheidend sind vor allem die folgenden Feststellungen, die inhaltlich auch Frank vertritt:

Die Medizin hat sich missbrauchen lassen.

Sämtliche Corona-Massnahmen waren rechtswidrig, weil die Voraussetzung für eine epidemische Notlage nie gegeben war.

Die Bevölkerung wurde schlicht und einfach belogen,

Alle Befürchtungen, die Kritiker früh einwandten hatten, haben sich leider bestätigt.

Die Impfung ist ein Großverbrechen, doch jetzt gibt es eine Riesenchance, die Hersteller zur Verantwortung zu ziehen.

Wer heute noch diese Impfung durchführt, handelt verbrecherisch.

Impfgeschädigte bleiben oft fürs Leben gezeichnet

Im TE-“Wecker” spricht Allgemeinmediziner Frank auch über die fatalen Impffolgen an sich: Hier erwähnt er die bereits bekannten Herzschäden, geschwächte Immunsysteme oder auch Turbokrebserkrankungen. Interessant sei ferner eine neue Studie, welche ergeben hätte, dass Menschen, die sich zur Spritze haben verführen lassen, seltener mit negativen Folgen dieser zu kämpfen haben, wenn sie zuvor eine natürliche Infektion mit dem Coronavirus durchgemacht hatten (siehe Minute 6:20).

Traurig hingegen stimmt ihn die Tatsache, dass er als Arzt den meisten seiner impfgeschädigten Patienten nicht wirklich viel helfen kann. Den meisten könne er nur Cortison verschreiben, was allerdings auch nicht bei allen anschlage. Zwar gebe es auch allerhand Mittel aus der Naturheilkunde oder Homöopathie, doch diese würden angesichts der schwere der Erkrankungen und Impfschäden erfahrungsgemäß auch nicht viel helfen. Davon rät er daher eher ab. Im weiteren Verlauf des Gesprächs räumt er darüber hinaus mit „Verschwörungstheorien” auf, nach denen die mRNA-Spritzen zur “Auslöschung der Menschheit” führte oder noch führen werde, und man es mit einem “Massensterben” zu tun hätte. Das sei mitnichten der Fall; die breite Masse der Geimpften trage zum Glück wohl keinerlei bleibende Schäden davon, sondern “nur” eine relativ kleine Minderheit von rund 100.000 bis 200.000 Menschen.

Keine Ausrottung der Menschheit

Mit dem Leben hätten die Impfung bisher allerdings zwischen 20.000 und 30.000 Menschen bezahlen müssen – was zweifelsohne sehr schlimm sei, aber von einer “Ausrottung” der Menschheit weit entfernt. Auch glaubt Frank nicht an die These, dass man es hier mit einem “Plan” seitens “der Mächtigen” zu tun habe. Seiner Einschätzung nach ging es dabei schlicht um Profite für die Pharmabranche und um das Herumexperimentieren mit mRNA-Impfstoffen. Das Wohlergehen der Menschen war dabei ganz egal; Ziel sei gewesen, die mRNA-Impfstoffe allgemein salonfähig zu machen, sie auch in anderen Anwendungsgebieten auf den Markt zu bringen und für ihre möglichst schnelle Zulassung zu sorgen.

Und in der Tat werden seit den Corona-Spritzen neue Vakzine, egal ob mRNA-basiert oder nicht, in sogenannten “beschleunigten Verfahren” zugelassen, was dann auch noch als großartige Errungenschaft angepriesen werde; tatsächlich handele es sich jedoch um ein „Versagen der Arzneimittelsicherheit“, weil die Präparate eben nicht mehgr ausreichend geprüft würden. Dieser Standardverlust betreffe ganz aktuell den neuen Impfstoff gegen das RS-Virus, welcher von niemand Geringerem als von Pfizer stammt (und übrigens bereits, schön “woke”, mit einer maximalpigmentierten Schwangeren beworben wird). Aufgrund all dieser Ereignisse, so Frank, ist es daher umso wichtiger, nicht müde zu werden und immer wieder vor den gefährlichen Machenschaften der Pharmaindustrie zu warnen. Dies möchte er auf seiner anstehenden Vortragsreihe tun. Eine komplette Übersicht über die geplanten Auftrittsorte und -termine – und natürlich auch Tickets – gibt es hier.