Impfkritischer MDR-Beitrag zu “Einordnungs”- und Framingzwecken in die Zensurwerkstatt zurückgerufen

Obgleich der gleichgeschalteten ARD-Senderfamilie zugehörig, war der “Mitteldeutsche Rundfunk” von Beginn an das einzige Mainstream-Medium gewesen, das sich – zumindest zaghaft und sporadisch – dem immer weiter ausufernden Skandal um die gemeingefährlichen Corona-Impfstoffe journalistisch angenähert hatte, wenn auch in aller Vorsicht und stets mit Rückversicherungen. Den bislang forschsten Vorstoß markierte dabei ein Beitrag vom 12. Dezember über die Verunreinigung der von den übrigen Systemmedien bis heute wahrheitswidrig für weitgehend “unbedenklich” und/oder “wirksam” erklärten mRNA-Vakzine.

Dieser hat jedoch bekanntlich aber offenbar so viel Druck ausgelöst, dass er aus der Mediathek entfernt wurde. Damit war eigentlich schon gerechnet worden, seit die Sendung „Umschau“ über die aufsehenerregenden Erkenntnisse Brigitte Königs, Professorin für Medizinische Mikrobiologie und Infektionsimmunologie, berichtet hatte. Sie hatte in allen fünf Chargen des Biontech-Impfstoffs Comirnaty große Mengen Fremd-DNA gefunden – und damit eine weitere angebliche “Desinformation” und “Verschwörungstheorie” als wahr bewiesen. Der von der Weltgesundheitsorganisation WHO festgelegte Grenzwert wurde dabei im Schnitt um das 83-fache überschritten. König wies auf die Gefahr hin, dass Fremd-DNA in die Stammzellen des Menschen eindringen könne, wenn dieser Wert überschritten wird – mit unabsehbaren gesundheitlichen Folgen.

Heißes Eisen zur Ausstrahlung gebracht

Derzeit deutet alles darauf hin, dass die Impfstoffhersteller diese kontaminierten Vakzine für die Massenproduktion verwendeten, den Aufsichtsbehörden aber aufwendig gereinigte Proben ohne die Verunreinigungen vorlegten, um die Zulassung nicht zu gefährden. Die verschmutzten Impfstoffe können in die Zellen des Menschen eindringen und dort unabsehbaren Schaden anrichten. Der MDR-Beitrag hatte diesbezüglich auch kritische Stimmen zu Wort kommen lassen und darüber aufgeklärt, dass das für die Zulassung in Deutschland verantwortliche Paul-Ehrlich-Institut keine eigene Prüfung der Impfstoffe auf Fremd-DNA vorgenommen hatte. Auf Nachfrage ließ Karl Lauterbachs Bundesgesundheitsministerium dreist mitteilen, man habe „bislang keine Kenntnis“ von Verunreinigungen.

Erstaunlich genug also, dass der MDR dieses heiße Eisen überhaupt zur Ausstrahlung gebracht hat. Mehr noch: In dem Beitrag wurde sogar das (Ver-)Schweigekartell thematisiert und rundheraus berichtet, wie vehement gegen die Recherchen gemauert wurde: Als der MDR Königs Ergebnisse überprüfen lassen wollte, fand sich kein einziges Labor, das dazu bereit war. Rund 20 Anfragen seien abschlägig beschieden worden, hieß es in dem Beitrag.

“Vorübergehend zurückgezogen”

Die Freunde und Anerkennung für die MDR-Offenheit und Bereitschaft, gegen absehbaren Widerstand der eigenen Medienblase dem ÖRR-Publikum gewohnheitsmäßiger Schlafschafe einmal die Augen über das zu öffnen, was kritische Zeitgenossen und Konsumenten der Gegenöffentlichkeit seit langem wussten, war indes nur von kurzer Dauer – denn soviel Wahrheit in einer ARD-Anstalt war den Mächtigen offenbar zu viel. Dass man sich plötzlich auch im Staatsfernsehen auf seinen journalistischen Auftrag besann, muss für die Impflobby völlig unerwartet gekommen sein: Nach nur wenigen Tagen war der Bericht von den sozialen Medien verschwunden – und dann auch aus der Mediathek entfernt worden; angeblich nur „vorübergehend“, wie der MDR erklärte: „Seit der Veröffentlichung am 12.12. haben uns zahlreiche Fragen und Hinweise erreicht, die wir redaktionell prüfen und einordnen werden“, hieß es da verdruckst.

Im Klartext bedeutete die Ankündigung von “Prüfung und Einordnung” nicht anderes als das, was seit Corona-Beginn noch immer mit kritischen oder narrativgefährdenden Meldungen, berichten und Meinungsäußerungen passiert ist: Sie werden entweder stillschweigend beerdigt – oder den berüchtigten „Faktencheckern“ übergeben, die heute die analoge Funktion der einstigen NS-Reichsschrifttumskammer übernehmen und die gewünschten “Kontextualisierungen” und Einstufungen liefern. Im vorliegenden Fall könnte dies etwa darin bestehen, dass man Königs Erkenntnisse als Lügen von Impfgegnern oder Ähnliches abtut oder ihre wissenschaftliche Autorität anzweifelt.

Vertuschung mit allen Mitteln

Welche Kräfte hier am Werk sind, zeigt auch die entlarvende Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion zum Thema: Demnach gebe es „nach Angaben der Bundesregierung keine wissenschaftlichen Hinweise darauf, dass die in Anti-Corona-Impfstoffen enthaltenen DNA-Fragmente unerwünschte Wirkungen hervorrufen könnten. Jede Wirkstoffcharge des Covid-19 mRNA Impfstoffs werde vom Hersteller verpflichtend auf DNA-Restmengen untersucht“. Wozu dann überhaupt Grenzwerte festgelegt sind, die hier um das Siebendutzendfache überschritten sind, wurde nicht beantwortet. Und noch dreister: Was die Hersteller behaupten, wird hier zur objektiven Gewissheit erhoben, soll also die Wahrheit sein – auch wenn die Gegenbeweise überwältigend sind. Das ist Arzneimittelsicherheit nach der Devise “Rauchen ist ungefährlich, gez. Dr. Marlboro”.

Der Fall des MDR-Vorstoßes und prompten Rückziehers zeigt besonders eindrücklich, dass weiterhin mit allen Mitteln vertuscht werden soll, welch ein beispielloses Verbrechen es war, die verschmutzten und nicht annähernd ausreichend getesteten Impfstoffe auf die Menschen loszulassen – und das auch noch unter extremstem Zwang. Natürlich darf und soll dies nicht an die breite Öffentlichkeit gelangen – umso weniger, als die katastrophalen Folgen der Impfkampagne inzwischen an allen Ecken und Enden ruch- und sichtbar werden. Viel bequemer (und lukrativer) ist es da doch, den Menschen weiterhin bestenfalls wirkungslose, schlimmstenfalls lebensgefährliche (angesichts stinknormaler saisonaler Erkältungswellen jedenfalls überhaupt nicht indizierte) Impfungen aufzuschwatzen – und konsequent die damit verbundenen Gefahren und deren Ursachen zu verschweigen. Man darf nun gespannt sein, ob man von dem MDR-Bericht noch einmal etwas sehen und hören wird, oder ob die Zensur hier bereits wieder final durchgeschlagen hat.