In Deutschland greift die politische Zensur um sich – in den USA wird sie vom höchsten Gericht bekämpft

Man mag über die USA viel Schlechtes sagen und es gibt an ihnen viel zu kritisieren. Unter anderem verdanken wir ihnen auch den Gesinnungstotalitarismus der Wokeness, der nach Europa hinübergeschwappt ist und hier auf fruchtbaren Boden fällt. Allerdings zeigt sich immer wieder, dass in den USA die Rückstellkräfte mindestens ebenso groß sind wie die Verirrungen; dort versteht sich das höchste Gericht, der Oberste Gerichtshof (Supreme Court), tatsächlich als allein der Verfassung verpflichtete Kontrollinstanz, die über alle politischen Gleichschaltungs- und Vereinnahmungsversuchen und noch so anmaßende Zeitgeistideologien erhaben ist und sich etwas Größerem, Bedeutsameren verpflichtet fühlt. Auch deshalb existiert die amerikanische Demokratie, bei allen Unzulänglichkeiten und Defiziten, seit fast 250 Jahren.

Nun hat sich der Supreme Court einmal mehr als Verteidiger der Freiheit erwiesen – und gerade in Deutschland schmerzlich vor Augen geführt, wie sehr hierzulande eine ähnlich unabhängige Justiz fehlt: Am Freitag entschieden die neun Richter einstimmig (!), dass Staatsbedienstete (Mandatsträger, Beamte und Politiker) grundsätzlich auch dann, wenn sie als Privatpersonen im Internet unterwegs sind und Posts absetzen, Widerspruch und Kritik daran, die im Rahmen des Ersten Verfassungszusatzes (Garantie der Meinungs- und Redefreiheit) geäußert wird, hinnehmen müssen und diese nicht eigenmächtig löschen oder zensieren dürfen. Tun sie dies dort und blockieren etwa Kritiker ihre, können sie verklagt werden. Richterin Amy Coney Barrett, die das Urteil begründete, schrieb, dass Beamte, die persönliche Konten nutzen, um offizielle Erklärungen abzugeben, Kommentare zu diesen Erklärungen nicht einfach löschen oder Kritiker gänzlich blockieren dürfen. „Wenn ein Regierungsbeamter in den sozialen Medien über berufsbezogene Themen berichtet, kann es schwierig sein zu erkennen, ob es sich um eine offizielle oder private Äußerung handelt“, so Barrett. Beamte müssten die Befugnis haben, im Namen ihrer Regierung zu sprechen, und beabsichtigen, diese zu nutzen, damit ihre Beiträge im Wesentlichen als die der Regierung angesehen werden könnten. In solchen Fällen müssten sie Kritik zulassen oder riskieren, verklagt zu werden, schrieb die Berichterstatterin des Senats weiter.

Versuchen einen Riegel vorgeschoben, Kritik am Staat wegzuzensieren

Das Gericht hatte in zwei Fällen zu entscheiden, wo das Recht von Beamten auf freie Meinungsäußerung mit demselben Recht von Wählern kollidierte. In einem Fall hatte James Freed, ein Beamter der Stadt Port Huron, seinen privaten Facebook-Account (den er bereits während seines Studiums erstellt hatte) regelmäßig genutzt, um mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren und dort aus seinem persönlichen Leben zu berichten. 2020 nutzte dann ein Einwohner seiner Stadt eben diese Seite, um dort seinen Unmut über die Corona-Maßnahmen der Stadt zu kritisieren. Er wurde daraufhin von Freed gesperrt. Vor Gericht hatte er zunächst Recht bekommen, weil es sich um eine private Facebook-Seite handele. Ein anderer Fall betraf zwei gewählte Mitglieder eines kalifornischen Schulausschusses, die ebenfalls ihre persönlichen Facebook- und Twitter-Konten genutzt hatten, um mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Zwei Eltern hatten dort kritische Kommentare und Antworten auf Beiträge hinterlassen – und waren deshalb gesperrt worden. Hier hatte das angerufene Bezirksgericht entschieden, dass damit das Recht der Eltern auf freie Meinungsäußerung verletzt worden sei.

Der Supreme Court selbst fällte hier zwar kein eindeutiges Urteil, sondern verwies die Fälle an die Berufungsgerichte in den jeweiligen Staaten zurück, machte ihnen aber zur Auflage, sich bei ihrer Bewertung der Fälle an die vom Höchstgericht formulierten Maßgaben zu halten. Der in Deutschland verbreiteten und staatlich sogar bewusst verstärkten Tendenz, Kritik an staatlichen Maßnahmen pauschal abzuwürgen und den jeweiligen Personen einfach die Möglichkeit zu verweigern, sie zu äußern, ist damit ein Riegel vorgeschoben. Nächste Woche wird das Gericht eine Klage von Missouri und Louisiana gegen die Bemühungen der Biden-Regierung verhandeln, kontroverse Beiträge in sozialen Medien zu Themen wie Corona und Wahlsicherheit zu bekämpfen. Die beiden Staaten argumentieren, die US-Bundesregierung habe die Plattformen in verfassungswidriger Weise dazu gezwungen, gegen konservative Positionen vorzugehen. Man darf gespannt sein, ob der Supreme Court auch hier klar Position gegen die Zensur bezieht, die nicht nur in den USA immer extremer um sich greift. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, das unter Merkel-Günstling Stephan Harbarth diesbezüglich bereits seine Unschuld verloren hat, wäre gut beraten, bei künftigen Rechtsgüterabwägungen zwischen “Staatsräson” und Meinungsfreiheit großzügiger im Sinne des Grundgesetzes zu entscheiden – eben nach dem Vorbild des Supreme Courts. Deutschland unterwirft sich in so vielem den USA; warum nicht endlich auch hier?