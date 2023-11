Islam-Appeasement: Wo Anne Frank nicht mehr gedenkwürdig ist

Eben das, was der politischen Rechten vorgeworfen wird, die Historisierung und damit letztlich Trivialisierung der Nazi-Zeit, vollführen die migrationsbesoffenen “Zeitgeist-Nutten” des pseudoprogressiven Juste Milieu selbst mit Wonne, wenn sie sich damit bei den “neu Hinzugekommenen“, “Angekommenen” oder Anhängern der “Religion des Friedens” bunt und servil anwanzen und anbiedern können. Die Kapitulation Deutschlands vor den Folgen der Massenmigration vollzieht sich Stück für Stück, an vielen Orten und oftmals unbemerkt. So wird nun erstmals in einer Kita das Gedenken an Anne Frank – das jüdische Mädchen, das sich jahrelang in den Niederlanden vor den Nazis versteckte, dort ein weltberühmt gewordenes Tagebuch schrieb und mit 16 Jahren im Konzentrationslager Bergen-Belsen starb – ohne viel Federlesens im Zuge dieser Unterwerfung getilgt. Der Fall aus Tangerhütte (Sachsen-Anhalt) hatte es am Wochenende zu bundesweiter Bekanntheit gebracht.

Die dortige Anne-Frank-Kita will ihren Namen ablegen und sich in „Weltentdecker“ umbenennen. Eltern und Angestellte hätten sich einen Namen gewünscht, der „kindgerechter“ sei und „besser zum Konzept passen“ würde, erklärte Bürgermeister Andreas Brohm. Dass dies ausgerechnet in einer Zeit geschieht, in der jüdisches Leben in Deutschland so bedroht wie seit 78 Jahren nicht ist, da der arabisch-islamische Mob durch deutsche Straßen zieht und die schlimmste Welle des Antisemitismus seit dem Ende des NS-Regimes durchs Land schwappt, scheint dabei nicht zu interessieren.

“Neues Konzept”

Der “Wunsch vieler Eltern”, die Kita umzubenennen, habe „gegenüber der weltpolitischen Lage mehr Gewicht“, behauptet Brohm; die Namensänderung gehe mit einem neuen Konzept einher, bei dem man auch den Fokus auf die „Vielfältigkeit“ der Kinder legen wolle, rechtfertigte er sich weiter. Damit nähert er sich so verdruckst wie unmissverständlich

dem eigentlichen Grund für die Umbenennung an: Vor allem Eltern mit Migrationshintergrund könnten mit dem Namen Anne Frank “nichts mehr anfangen” und Kindern sei er ebenfalls „schwer vermittelbar“, teilte die Kita-Chefin mit. Und im „besten Deutschland aller Zeiten“ heißt das natürlich, dass man den Namen lieber ändert, statt zu erklären, was er bedeutet und was man mit der Namensgebung eigentlich ausdrücken wollte. 53 Jahre lang war dies offensichtlich kein Problem.

Max Privorozki, Vorsitzender des Landesverbands Jüdischer Gemeinden Sachsen-Anhalt, kritisierte: „Ich bin mir nicht sicher, dass gerade jetzt der passende Moment gekommen ist, um den seit mehr als 50 Jahren existierenden Namen der Kita zu ändern.“ Bei allem Verständnis zu Konzeptänderungen der Einrichtung habe die Namensänderung „gerade jetzt einen unguten Beigeschmack“.

Das falsche Signal

Gerade der Hinweis auf die Eltern mit Migrationshintergrund, sei „das beste Argument gegen die Namensänderung“, weil es bedeute, „dass die Integration dieser Eltern in die deutsche Gesellschaft misslingt“. Treffender kann man es kaum auf den Punkt bringen. Auch die Initiative „Miteinander e.V.“ sprach sich gegen die Namensänderung aus. Es gebe „gute und erprobte pädagogische Konzepte zur Vermittlung des Themas des Lebens der Anne Frank an Kinder und Jugendliche, die altersgerecht und angemessen mit dem zeitgeschichtlichen Schicksal arbeiten“, erklärte der Verein.

Die Änderung des Namens der Kita sei „in einer Zeit des erstarkenden Antisemitismus ein falsches Signal“. Gerade jetzt brauche es eine “hohe Sensibilität für die Wirkung zeichenhafter Umbenennungen“. Zwar muss der Stadtrat noch zustimmen, doch steht zu befürchten, dass auch dieser Skandal abgenickt wird. Er unterstreicht abermals die abgrundtiefe Feigheit und die Bereitschaft zur völlig Selbstaufgabe, die typisch für diese Gesellschaft in ihrer Endphase sind.