Islamisten bereiten ungehindert das Kalifat vor – während die Deutschen “gegen rechts” demonstrieren

Von der völlig auf den Kampf gegen imaginäre „Rechte“ fixierten Innenministerin Nancy Faeser völlig unbehelligt, treibt die 2020 gegründete ultraradikale Gruppierung „Muslim Interaktiv“ weiter munter ihr Unwesen. Vergangene Woche trafen sich wieder einmal hunderte junge und fanatische Muslime in Hamburg, um dort ganz real weit Schlimmeres und Staatsgefährdenderes zu diskutieren, was in Potsdam von “Correctiv” erst erfunden werden musste. Die Organisation ist ein Ableger der islamistischen Vereinigung „Hizb ut-Tahrir“ (HuT), die in Deutschland seit 2003 verboten ist. Laut Verfassungsschutz gab Ende 2022 allein in Hamburg noch 360 Anhänger ihrer Anhänger. Dank „Muslim Interaktiv“ steigt ihre Zahl stetig weiter an. Die Gruppe präsentiert sich als jung, hip und cool; geführt wird sie von einem 25-jährigen Studenten, der sich „Raheem Boateng“ nennt und eine Art von gruseligem “Scharia-Chic” repräsentiert. Als quasi mohammedanischer Yuppie lebt er westlichen Lifestyle vor und propagiert das finstere Mittelalter.

Bei Instagram und TikTok verkündet er, Sohn deutsch-ghanaischer Eltern, 2015 zum Islam konvertiert zu sein und an der Universität Hamburg zu studieren. Sein Bekenntnis, in Deutschland geboren und aufgewachsen zu sein, belegt erneut eindrucksvoll das jahrzehntelange vollständige und irreversible Scheitern der “Integrationspolitik” in diesem Land, die für das genaue Gegenteil der tatsächlichen Integration von Ausländern der fleißigen und tüchtigen Gastarbeitergeneration zu einer Zeit stand, als es keine Integrations-, keine Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsbehörden gab, sondern die Heimischwerdung inklusive Spracherwerb auf die harte Tour – am Arbeitsplatz, vorm Fernseher oder in der Nachbarschaft Deutscher – erfolgte. Erst mit den Sozialarbeitern und Islamverstehern kamen die Parallelgesellschaften und die Islamisten.

Totales Integrationsversagen

Eren Güvercin, Islamismus-Experte und stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP-nahen Organisation „Liberale Vielfalt“, beschreibt Boateng als „schillernde Persönlichkeit und nicht auf den Kopf gefallen“. Junge Leute fänden ihn faszinierend und seien schnell in seinem Bann. Er mime „den coolen großen Bruder“. Dahinter verbirgt sich jedoch eine islamische Steinzeit-Ideologie, die ein weltweites Kalifat mit der Scharia als einziger Rechtsquelle errichten will und permanenten Hass auf Israel, die USA und den ganzen Westen verbreitet – ebenso wie die geradezu schizophren kontrafaktische Mär von der angeblich strukturell rassistisch und islamophob motivierten Ablehnung aller Muslime durch Politik und Gesellschaft in Deutschland. Seit dem Hamas-Massaker haben solche und ähnliche Gruppen Oberwasser. “Frustrierte Muslime, auch in Akademikerkreisen”, beschreibt Güvercin die Rekrutierungsmasche von Boateng, seien „leichte Beute“.

Boateng und seine Glaubensbrüder missionieren nicht nur im Internet, sondern auch auf der Straße: Vor der Hamburger Al-Nour-Moschee – die bis 2018 noch eine Kirche war – verteilten sie Flyer, auf denen die Köpfe von 57 Regierungschefs muslimischer Staaten abgebildet sind, die durch „1 Kalif“ ersetzt werden sollen. Dazu hieß es auf er Rückseite der Flugschrift: „Ist es nicht an der Zeit, sich nach Kräften für die Wiedereinrichtung des rechtgeleiteten Kalifalts einzusetzen, um die koloniale Ordnung zu überwinden und unsere Geschwister in Gaza zu retten?“.

Linke Gesinnungsschnüffelei gegen “Rechte”, Narrenfreiheit für Islamisten

Obwohl Sicherheitsbehörden und der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul schon lange vor der Gefährlichkeit von „Muslim Interaktiv“ warnen, kommen von der für die innere Sicherheit eigentlich zuständigen Ministerin Faeser, die längst als die historisch mit weitem Abstand monströseste Fehlbesetzung in ihrem Amt feststeht, keinerlei Reaktion. Während vor 21 Jahren, damals unter ihrem Parteigenossen Otto Schily, unter dem das Verbot gegen „Hizb ut-Tahrir“ verhängt worden war, alles „ratzfatz“ gegangen sei (so ein Staatsschutz-Beamter des Bundeskriminalamts), sehe Faeser offenbar überhaupt keinen Anlass zum Tätigwerden. „Wenn der Verfassungsschutz und wir entsprechende Beweise vorliegen konnten, ging die Sache flott über die Bühne. Jetzt dauert alles ewig lange. Rechtsextremismus hat bei der Frau Ministerin Vorrang, danach kommt lange nichts“, kritisierte er.

In Sicherheitskreisen sei ohnehin längst bekannt, dass diese Ministerin für alles, was nicht „rechts“ ist, blind und taub ist. Vor ihrer Nase blüht und gedeiht der radikale Islam, während sie eine linke Gesinnungsschnüffelei errichtet. Die Islamisten-Szene hat dies längst erkannt und nutzt die Gunst der Stunde. Noch nie vollzog sich die Islamisierung in Deutschland in so atemberaubendem Tempo wie in den knapp zweieinhalb Jahren Ampel-Herrschaft.

Näherrückende Übernahme

Und das zeigt sich nicht nur im Straßenbild, wo Kopftuchmädchen und auch (gerade aktuell zum Zuckerfest) Männer in Gebetswändern vielerorts immer dominanter werden, sondern auch in der ganz ungenierten Vorbereitung einer näherrückenden gesellschaftlichen und politischen “Übernahme” dieses Landes.

Überall dies wird im öffentlichen Diskursraum (oder was davon übrig geblieben ist) natürlich ein Mantel des Schweigens ausgebreitet. Während auf Grundlage herbeiphantasierter und frei erfundener Propagandamärchen von einer “rechtsextremen Geheimkonferenz” mit “rechten Deportationsplänen” im Zuge einer Regierungskampagne eine beispiellose öffentliche Massenmobilisierung gegen die Opposition erfolgt, die bis heute Woche für Woche Heerscharenvon Gutmenschen, moralischen Heuchlern und linksfaschistischen Pseudo-“Demokraten” auf die Straßen treibt, und den Deutschen eine seit 16 Monaten eingekerkerte Rentnergang mit angeblichen Putschplänen als Staatsbedrohung Nummer 1 verklickert wird, dürfen aktuell im Ramadan verzückt politmedial verhätschelte Radikal-Islamisten vor aller Augen ganz offen die Errichtung des Kalifats und damit die Abschaffung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vorantreiben. Man kann diesen Aberwitz inzwischen nicht mehr in Worte fassen. Das Erwachen wird fürchterlich sein.