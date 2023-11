Israel als Terrorstaat: Wüste Propaganda im WDR-Kinderprogramm

Schon wieder der “Westdeutsche Rundfunk” (WDR): Erneut zielen die linken Realitätsverdreher auf die Indoktrinierung der Kleinsten ab. Bereits Ende Oktober wurde das Kinderlexikon „neuneinhalb“ zum Propagandainstrument gemacht, um ungeniert gegen Israel zu hetzen. Der ursächliche Terror der Hamas wurde bei der Betrachtung des aktuellen Konflikts in einem aktuellen Beitrag dreist verharmlost. Der Historiker und Medien-Beobachter Jörg Gehrke zeigte sich entsetzt und warf dem WDR ein „komplett einseitiges Narrativ mit höchst fragwürdigen Formulierungen“ vor. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Müller-Rosentritt bezeichnete die Sendung als „skandalös“ und es als „nicht fassbar, dass solche Unwahrheiten auch noch im Bildungsangebot für Kinder unterbreitet werden“. Der WDR müsse sicherstellen, dass „antiisraelische Propaganda nie mehr auf seinen Kanälen veröffentlicht wird“, so Müller-Rosentritt weiter.

Schon alleine die Behauptung, dass Israel “auf palästinensischem Gebiet” gegründet worden sei, ist historisch falsch. Zudem wurde natürlich einmal mehr behauptet, die Israelis hätten sich ausgebreitet und den Arabern das Land weggenommen. Die dazu gezeigte Karte, welche die fast schon dramatisch veranschaulichten Entwicklungen zwischen 1946 und 2008 darlegen soll, erweist sich bei näherer Betrachtung jedoch ebenfalls als reine Propaganda – denn die gezeigte Grafik hat rein nichts mit der Realität zu tun. Im Gegenteil wurde sie schon von der Hamas verbreitet, um die Massaker an den israelischen Zivilisten zu rechtfertigen. Auch Türkei-Herrscher Erdogan und die antisemitische “Fridays For Future”-Bewegung hetzten mit dieser Karte, die den angeblichen Bevölkerungsschwund der Araber und die gewaltsame Ausbreitung der Israelis symbolisiert. Suggeriert wird: Bis 1946 hat noch der Staat Palästina existiert, danach wurde das „jüdische Gebiet“ immer größer.

Glatte Lügen

Im heutigen jüdischen Israel leben allerdings über 20 Prozent Araber; in den arabischen Gebieten leben hingegen praktisch nirgendwo mehr Juden – weil dies für sie lebensgefährlich wäre. Auf die Frage nach einer Zwei-Staaten-Lösung legt der Sender nochmal nach und behauptete, dass Israel diesen Vorschlag „immer wieder mit Waffengewalt“ verhindern würde. Historisch eine glatte Lüge: Abgesehen davon, dass es mit den Autonomiegebieten einen de-facto Palästinenserstaat gibt, hat Israel den Palästinensern immer wieder eine solche Zwei-Staaten-Lösung angeboten, die teilweise bis zu 97 Prozent der palästinensischen territorialen Forderungen abgedeckt hätte.

Dies war von den Palästinenserführern immer wieder abgelehnt worden (Camp David 2022, Olbert-Plan und einige mehr) und mit Terror-Wellen beantwortet worden. Schon der UN-Plan von 1947 (die erste Zwei-Staaten-Lösung) zur Aufteilung des Gebiets wurde von Palästinensern und Arabern in den Wind geschlagen. Als Israel 1948 gegründet wurde, erklärten die umliegenden arabischen Staaten einen blutigen Krieg gegen den jüdischen Staat. Das Problem ist für Israels Gegner nicht, dass es (angeblich) keinen Palästinenserstaat gibt – sondern dass es überhaupt einen jüdischen Staat gibt, egal wie marginalisiert dieser wäre.

Das unterschlagene wahre Ziel: Möglichst viele Juden töten

Beim WDR insinuierte man zudem, dass der Terror der Hamas eine fast schon gerechtfertigte Antwort in Form von Gegengewalt in Bezug auf die angebliche Unterdrückung Israels gegenüber den Palästinensern sei. Schon bei den Kindern wird dadurch die Realität verdreht, Terror moralisch falsch legitimiert und Israel dämonisiert. So wurde auch das Massaker der Hamas am 7. Oktober verharmlost, obwohl dort 1.200 Menschen starben und 200 weitere Personen entführt wurden. Das dortige Ziel war es, so viele Juden wie möglich zu töten und das auf so bestialische Weise wie möglich. Außerdem wird die Hamas in „neuneinhalb“ fast schon als Freiheits- oder Widerstandsbewegung darstellt – nicht als radikal-islamische Terrorgruppe.

Was die Kids beim WDR auch nicht erfuhren: Unter der Führung von Mohammed Amin al-Husseini paktierten sie mit Nazi-Diktator Adolf Hitler – der Palästinenser-Führer wollte den Holocaust auch auf den Nahen Osten ausdehnen. Und bevor die Gründung Israels überhaupt zur Debatte stand, hatten Palästinenser und Araber bereits grausame Gewalt gegen die Juden ausgeübt, die sich in blutigen Pogrome an Zivilisten äußerten. Auch wenn diese von radikalzionistischen Kampfgruppen damals ähnlich grausam beantwortet wurden: Mit der Staatsgründung gab es keinen israelischen Terror mehr gegen Palästinenser – auch wenn dies stets anders dargestellt wird.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf beischneider.