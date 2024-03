Israel-Hass auf der Leipziger Buchmesse: Für Scholz und Steinmeier nur Randnotizen

Sowohl Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als auch Bundeskanzler Olaf Scholz durften in den letzten Tagen einmal mehr die für sie eher ungewohnte Erfahrung machen, ganz persönlich die Folgen der von ihnen unterstützten und unbeirrt schöngeredeten Migrationspolitik zu erleben: Ihre Redebeiträge auf der Leipziger Buchmesse wurden lautstark von pro-palästinensischen Demonstranten unterbrochen, die ihnen ihren blanken Hass auf Israel entgegenschrien. Was die „Aktivisten“ bei dem Auftritt von Scholz genau brüllten, ist medial nicht überliefert; bei Steinmeier verlangten sie jedenfalls einen Waffenstillstand in Gaza, warfen Israel den üblichen “Völkermord an den Palästinensern” vor und kritisierten deutsche Waffenlieferungen an den jüdischen Staat.

Die entrückte Arroganz Steinmeiers („Sie haben Ihre Botschaft hinterlassen, wir sind nicht einer Meinung, aber wir haben Sie gehört“) konnte ihm dennoch nicht einige kritische Fragen im Anschluss nicht ersparen. Genervt meinte er dazu, es handele sich beim Nahost-Krieg um „ein ernstes Thema, über das wir in diesem Lande nicht nur während der Buchmesse diskutieren.” Es gebe unterschiedliche Meinungen, aber „keine einfachen Sichtweisen auf dieses Thema“. Es lasse sich auch „nicht am Rande und mit Unterschriftenlisten erledigen“. Er hoffe sehr, „dass die jetzt aktuell auf Hochtouren laufenden Gespräche um die Freilassung der Geiseln Erfolg haben” und zu einem Waffenstillstand führen, phraste sich das deutsche Staatsoberhaupt aus der Verlegenheit.

Festival der Heuchelei

Tatsächlich stellen Präsident und Kanzler hier wieder einmal mehr das ungeheure Ausmaß ihrer Verlogenheit unter Beweis: Nachdem sie ihre Reden fortsetzen konnten, als die Störer wegkomplimentiert waren, warnten sie jeweils davor, sich in seinen jeweiligen Positionen abzuschotten. Unsere Gesellschaft brauche „Neugier statt Selbstbespiegelung, Offenheit statt Rückzug, Vertrauen statt Misstrauen, Vorschläge statt Vorwürfe“, schwafelte Steinmeier. Lesen sei der Beweis, „dass wir uns trotz unserer Unterschiede verstehen können, dass unsere Gesellschaften, in Deutschland, in Europa mitnichten dazu verdammt sind, auseinander zu driften“, sagte Scholz. Es sei auch eine „täglich praktizierte Bereitschaft“, etwa die „eigene Blase zu verlassen“ oder die „eigene Perspektive in Frage zu stellen“.

Wenn sie mit den Folgen ihrer eigenen Politik konfrontiert werden, die Millionen von Judenhassern ins Land geholt hat, geben sie sich salbungsvoll und appellieren verlogen an die Dialogbereitschaft, die sie der eigenen Opposition systematisch vorenthalten. Die Politiker, die die Gesellschaft am meisten spalten, rufen zum Zusammenhalt auf, den sie selbst untergraben. Das unsägliche Geschwätz von Antisemiten würdigte Steinmeier mit langen und ruhigen Erklärungen und Rechtfertigungen, das eigene Volk teilt er in gut und böse ein. Keinen noch so rationalen Einwand der AfD zur Massenmigration hätten er und Scholz einer Antwort gewürdigt, aber Menschen, die Israel mit Nazi-Deutschland gleichsetzen, genießen Narrenfreiheit. Dies gilt auch für den völlig linksdominierten Kulturbetrieb, wie ihn die Leipziger Buchmesse repräsentiert. Auch hier gehört ein wie auch immer verbrämter Israelhass zum guten Ton. Auch diese Buchmesse erweist sich als neuerliches Festival der Heuchelei, wie sie für die geistigen „Eliten“ dieses Landes typisch ist.