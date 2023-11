Israel und der Rest der Welt

Die folgende Analyse ist mit einem Holzschnitt zu vergleichen. Unter Holzschnitt versteht man die Kunst, ein Bild in eine Holzplatte zu schneiden und von einem solchen Bild einen wertigen Druck auf Papier zu erzeugen. Für das fertige Kunstwerk ist nicht wichtig, wie der Baum gefällt wurde. Ich fange auch nicht bei Adam und Eva an und diskutiere auch nicht die Frage, ob es Palästina zur Zeit der Geburt von Abraham oder Jesus gab; das ist eine Frage für die Galerie, die keinerlei Rolle in der Beurteilung der gegenwärtigen Situation spielt.

Ich hole mal zum ersten Schlag auf den Holzblock aus: Der ein oder andere hat sich bestimmt schon gefragt, wie es zur Entstehung von Ländern wie Lesotho oder Swasiland kam. Antwort: Das war bedingt durch die britische Art des Landraubes. Die Negerstämme, die hilfreich bei der Unterwerfung anderer Negerstämme auf der Seite der Briten standen, wurden belohnt – was sich bis in die Neuzeit auszahlte. Aber es kommt noch besser: Es hat auch keine Rolle gespielt, wem das Land vorher gehörte. Erfahrungsgemäß lässt sich immer das am besten herschenken, was einem nicht gehört. So hat der britische Außenminister Arthur Balfour am 2. November 1917 dem Jacob Rothschild in einer nur siebenundsechzig Worte langen Erklärung versprochen, den Juden eine nationale Heimstätte zu geben, und gleichzeitig den Arabern versichert, dass deren Rechte nicht beschnitten würden: Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das ist mal eine ordentliche Kerbe in unserer Holzplatte. Land an jemanden zu verschenken, das einem nicht gehört (es war ein Mandatsgebiet!) und gleichzeitig den Bewohnern zu versprechen, dass sich für sie nichts ändert… für so was muss man schon britischer Lord sein.

Das Faisal-Weizmann-Abkommen

Am 3. Januar 1919 im Vorfeld der Pariser Friedenskonferenz wurde zwischen dem König von Syrien (und später auch des Irak), Emir Faisal I., und dem Präsidenten der zionistischen Weltorganisation, Chaim Weizmann, eine Übereinkunft über die politische Neuordnung Palästinas getroffen. Es bestimmte die einvernehmliche Festlegung von Staatsgrenzen für das von Faisal angestrebte arabische Königreich und den von Weizmann gemäß der Balfour-Deklaration angestrebten jüdischen Staates. Faisal stimmte der Herauslösung Palästinas aus dem arabischen Königreich und der Existenz eines jüdisch-zionistischen Staates grundsätzlich zu, aber er hatte seine Zustimmung zur Balfour-Deklaration an die Erfüllung der Zusage der Unabhängigkeit geknüpft, welche die Briten während des Krieges gemacht hatten. Diese Zusagen wurden jedoch nicht eingehalten. Eine unübersehbare Kerbe in unserem Holzschnitt.

Die Besiedlung Palästinas begann, obwohl fast nichts geregelt war. Da kamen auch keine traumatisierten Schneeflöckchen, sondern handfeste Gestalten, die wussten, auf was sie sich eingelassen haben (ich empfehle, sich einmal die Biografien der ersten Siedler anzusehen; der Umgang mit Waffen war wichtiger als die Kenntnis der Fruchtfolgen in der Landwirtschaft). Die Briten bemühten sich um das Gleichgewicht der Kräfte und unterstützen – je nach Bedarf – die Opponenten auch mal mit Waffen. Der UN-Teilungsplan für Palästina wurde am 29. November 1947 von der UN-Generalversammlung als Resolution 181 (II) angenommen. Die Resolution sollte den Konflikt zwischen arabischen und jüdischen Bewohnern des britischen Mandatsgebiets Palästina lösen. Die Resolution beinhaltete die Beendigung des britischen Mandats und sah vor, Palästina in einen Staat für Juden und einen für Araber aufzuteilen, wobei Jerusalem (einschließlich Bethlehems) unter internationale Kontrolle gestellt werden sollte. Die beiden neuen Staaten sollte eine Wirtschaftsunion verbinden und sie sollten demokratische Verfassungen erhalten. Das war der Plan, der auch nie umgesetzt wurde. Der UN-Teilungsplan sah vor, dass die jüdische Bevölkerung, die nur 30 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachte, 56 Prozent des Mandatsgebietes bekommen sollte. Das erschien den Arabern „unausgewogen“.

Fragliche “Meisterleistung”

Als am 14. Mai 1948 formal der Staat Israel gegründet wurde, haben sechs arabische Staaten Israel den Krieg erklärt. Danach begann – je nach weltanschaulicher Interpretation – die Flucht – oder die Vertreibung – von 700.000 Arabern aus Israel, der als “Nakba” in die Geschichtsbücher einging, aber vom Mainstream verdrängt wird. Es bleibt eine gewaltige Kerbe in unserem Werkstück. Wie der junge Staat sich militärisch behaupten konnte, ist vielleicht ein Rätsel. Kein Rätsel ist, dass Israel drei Viertel des ehemaligen Britisch-Palästina eroberte. Die Araber hielten nur noch den Gaza-Streifen, das Westjordanland und Ost-Jerusalem.

Ob diese Staatsgründung eine Meisterleistung internationaler Politik war, muss sehr bezweifelt werden. Als Albert Einstein 1952 gefragt wurde, ob er Präsident des Staates Israel werden wolle, antwortete der sofort mit Nein. Er war überzeugt, dass Israelis und Palästinenser nur gemeinsam glücklich werden können: „Ohne Verständigung mit den Arabern wird es nicht gehen.“ Das aber, so befürchtete er, würde auch er nicht bewerkstelligen können. Eine weitere Kerbe in unserer Holzplatte. 1969 veröffentlichte der britische Kulturphilosoph und Historiker Arnold J. Toynbee einen Artikel, der mir als Zwanzigjähriger sofort gefiel: Man hätte den Juden das Rheinland geben sollen. Genauer wäre dies geografisch mit dem Gebiet Mainz, Speyer und Worms definiert gewesen. Das war das Zentrum der jüdischen Kultur und näher am gelebten Judentum als die vorderasiatische Wüstenei. Die Judenverfolgung ging von den Deutschen aus und nicht von den Arabern. Also wäre es nur „gerecht“ gewesen, wenn Deutschland das Land zur Verfügung gestellt hätte! Wir Deutsche hätten uns auch viel besser damit arrangiert als die uneinsichtigen Araber. Chance vertan – eine weitere Kerbe im Holz.

Wer ist die Hamas?

Ich lasse jetzt mal alle Kriege und Scharmützel zwischen den Arabern und den Israelis außer acht (für die Statistiker, es sind etwa 15 an der Zahl), und springe dreißig Jahre zurück. Damals kam es zu dem Handschlag zwischen dem israelischen Ministerpräsidenten Jitzchak Rabin und dem PLO-Chef Jassir Arafat unter Vermittlung von Bill Clinton. Die Welt war voller Hoffnung. Vorauseilend gab es damals ein Jahr später für Rabin, Arafat und Schimon Peres (ebenfalls mal Ministerpräsident) den Friedensnobelpreis. Auch hier hat sich gezeigt, dass „gut gemeint“ das Gegenteil von „gut“ war. Ein Jahr später wurde Rabin von einem orthodoxen Juden ermordet. Der mit viel Vorschusslorbeeren erhoffte Frieden in Nahost war gescheitert.

Die Separatfrieden mit Ägypten (1979) und der mit Jordanien (1994) sind mit „schöne Worte, schlechte Stimmung“ zutreffend beschrieben. Jordanien bekommt einmal in der Woche Wasser von Israel (falls das nicht mehr so ist, bitte mich informieren; im Netz habe ich nichts darüber gefunden), da das Wasser aus den Jordanquellen vollständig von Israel abgezwackt wird. Meine erste Preisfrage: Wie breit ist der Jordan? (Antwort siehe unten) War die Palästinensische Befreiungsfront (PLO) unter Jassir Arafat noch eine mächtige Organisation, wurde 2006 die Hamas die stärkste Kraft im Gaza-Streifen. Es rentiert sich, mal hinter die Kulissen zu gucken. Die Hamas sind eine Organisation der Muslimbrüder, die überall, wo sie auftauchen, nichts Gutes im Schilde führen. Dienen die Muslimbrüder der westlichen Agenda, dann sind sie die armen Verfolgten; geht es gegen Israel, dann sind sie herzlose Terroristen.

Merkwürdiges Spiel

Die Doppelstandards, auch Doppelmoral, westlicher Politik lässt sich anhand der Muslimbrüder gut aufzeigen. Sie wurden 1937 in Syrien gegründet. Ihre Hochburg war die syrische Stadt Hama. 1979 haben sie in Aleppo 50 alawitische Kadetten getötet. Es sollte ein Startsignal für einen Volksaufstand wie im Iran gegen den Schah, gegen Hafez al Assad sein. Der schlug den Aufstand zwar nieder und verbot die Muslimbrüder in Syrien, aber das Etikett „Schlächter“ wurde ihm verpasst. Da sich sein Sohn Baschar al Assad geopolitisch nicht von den USA vereinnahmen ließ, besann sich der Westen wieder auf die Muslimbrüder – und wollte mit ihrer Hilfe den Sturz von Assad herbeiführen. So wurden aus den islamistischen Horden auf einmal „moderate Rebellen“. Dank dem Eingreifen von Russland wurde der Regime-Change verhindert, sonst hätten wir heute dort ein islamisches Kalifat unter der Herrschaft der Muslimbrüder. Die Halsabschneider wurden nach Idlip vertrieben und werden dort von ihrem großen Sponsor Recep Tayyip Erdoğan gepampert und – das ist meine persönliche Spekulation – für größere Aufgaben vorbereitet. Deshalb ist schon von Bedeutung, was der türkische Sultan so treibt!

Aber da ist noch ein anderer, der ein – ich formuliere es vorsichtig – merkwürdiges Spiel spielt. Hier das Zitat: “Wer die Gründung eines palästinensischen Staates vereiteln will, muss die Hamas und den Transfer von Geld an die Hamas unterstützen […] Das ist Teil unserer Strategie, um die Palästinenser in Gaza von den Palästinensern im Westjordanland zu isolieren.” Es datiert von März 2019 und stammt von keinem geringeren als von Benyamin Netanyahu. Die liberale israelische Zeitung “Haaretz” schrieb ebenfalls 2019: “Mit Israels Einverständnis unterstützte Katar den Gazastreifen seit 2012 mit einer Milliarde Dollar.” Genau wie in Syrien ist der Verdacht nicht auszuschließen, dass Katar den islamischen Terror kräftig unterstützt. Sind das nicht auch unsere Freunde? Die Hamas ist insofern ehrlich, als ihr Wahlspruch lautet: “Ein Palästina vom Fluss bis ans Meer.” Die konservative Partei Netanyahus, die Likud-Partei, denkt ähnlich, sagt es aber nicht offen.

Wer sind die Israelis?

Netanyahu ist genau so Israel, wie Scholz Deutschland ist. Peter Lintl von der Stiftung Wissenschaft und Politik beschrieb die israelische Gesellschaft Anfang des Jahres wie folgt: “Die neue Regierung in Israel steht politisch so weit rechts wie keine andere vor ihr. Der Erfolg der rechtsradikalen Parteien und ihre Beteiligung an der Regierung sind Ergebnisse einer länger anhaltenden Transformation der politischen Landschaft Israels. Kennzeichnend für diese Entwicklung ist die Genese einer rechten Mehrheit, die mit einer Rechtsverschiebung des Mainstreams und der politischen Legitimierung des radikalsten Segments der israelischen Gesellschaft einhergeht. Der gemeinsame Nenner dieser Regierung ist ein antiliberaler Impetus, der auf eine Neuordnung des Staates hinausläuft. Die Regierung beabsichtigt, demokratische Mechanismen, insbesondere das System von Checks and Balances, den Status des Obersten Gerichtshofs und den der Grundrechte, zu schwächen. Stattdessen sollen majoritäre Prinzipien gestärkt werden, die den Regierungsmehrheiten kaum mehr Schranken auferlegen. Dieser disruptive Ansatz bezieht sich auch auf den Konflikt mit den Palästinensern: Hier wird ein Sieg angestrebt. Die Integration des Westjordanlands in das Rechtsgebiet des Staates Israel soll unumkehrbar gemacht werden.”

Von der Zweistaatenlösung ist keine Rede. Wer mit offenen Augen Israel bereist , der spürt, dass dieser Zustand nicht von Dauer sein kann. Wenn die UNO von “Apartheidstaat” spricht, dann wird das hier nicht gerne gehört. Aber doch nicht Israel! Die einzige Demokratie im Nahen Osten! Bla, bla, bla. Da ist sie wieder, die Doppelmoral des “Wertewestens”. Der UN-Sonderberichterstatter für die Menschenrechtslage in den besetzten palästinensischen Gebieten wirft Israel Apartheid vor. Der als unabhängige Experte ernannte Michael Lynk kommt in einem Bericht zu dem Schluss, “dass das politische System der verfestigten Herrschaft (…), das einer rassisch-national-ethnischen Gruppe bedeutende Anrechte, Vorteile und Vorrechte einräumt, während eine andere Gruppe vorsätzlich hinter Mauern, Kontrollpunkten und unter einer permanenten Militärherrschaft ‘ohne Rechte, ohne Gleichheit, ohne Würde und ohne Freiheit’ leben muss, den vorherrschenden Beweisstandard für das Vorhandensein von Apartheid erfüllt.” Meine zweite Preisfrage (Antwort ebenfalls unten) lautet: Wie groß ist eine jüdische Siedlung im Westjordanland? Wer je vor diesem „Antipalästinensischen Schutzwall“ gestanden hat, dem kommt die Berliner Mauer wie Legoland vor. Sieht so die Zukunft aus? Und gleich Preisfrage 3: Wie lang sind die israelischen Sperranlagen zum Westjordanland?

Warten auf den High Noon

Mein Fazit ist sehr pessimistisch. Weder die Hamas noch die derzeitige israelische Regierung streben einen dauerhaften Frieden an. Die Zeichen stehen auf Konfrontation. Die Gaza-Säuberung wird für Israel in einem militärischen Desaster enden. Wenn die anderen arabischen Staaten merken, dass die militärische Supermacht ins Wanken gerät, dann Gnade Jahwe! Alle arabischen Staaten haben mit Israel noch ein Hühnchen zu rupfen. Dann wird es sehr alttestamentarisch zugehen: „Auge um Auge, Zahn um Zahn“. Fast hätte ich es vergessen: Wie sieht unser Holzschnitt aus? Nicht wirklich wie ein Kunstwerk. Es fehlt noch so viel: Die Fatah wurde nicht angesprochen. Die Rolle der Hisbollah ist ausgeklammert. Kein Wort zum Libanon, der eine große Rolle spielt. Nichts zu Syrien, dessen Flughäfen regelmäßig durch israelische Bombardements heimgesucht werden. Meine Analyse ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt des Konfliktes, der sich zum Flächenbrand ausweiten wird. Das gegenwärtig vorhandene Weltpersonal ist leider unfähig oder unwillig. Es läuft alles auf einen High Noon zu. Alle warten, bis der Schuft, getötet durch den Gerechten, vor dem Saloon liegt.

Zum Abschluss noch die Antworten auf die obigen Preisfragen:

Frage 1: Der Jordan war mal etwa 65 Meter breit. Heute ist er stellenweise knöcheltief und kaum 2 Meter breit.

Frage 2: Eine Siedlung besteht nicht aus Baumhäusern a la Hambi, sondern kann locker bis 40.000 Einwohner haben.

Frage 3: Die Länge der israelischen Sperranlagen beträgt 759 Kilometer. Die Grenzanlagen DDR-Bundesrepublik war 1.400 Kilometer lang.