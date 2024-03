Ist schuldenfinanziertes „Generationenkapital“ wirklich besser als die umlagefinanzierte Rente?

Die Überlegungen der Berliner Koalition zur Rentenreform, dem sogenannten Rentenpaket II, finden einen aufgeregten Widerhall in der Öffentlichkeit. Die Erfahrung gebietet tatsächlich: Wann immer eine Regierung – und ganz besonders unsere derzeitige – von „Reform“ spricht, ist man gut beraten, den Geldbeutel festzuhalten. Der Begriff “Paket” lässt Unbill vermuten, denn viele Pakete wiegen schwer… das wissen nicht nur Postboten. Die Regierung will wieder einmal die „Rente modernisieren“ – aber viele Modernisierung entpuppten sich als Rohrkrepierer und das droht auch bei dieser. Kritik hagelt es jedenfalls von allen Seiten. Der Autor widmete sich über zehn Jahre lang dienstlich und freiberuflich der Altersvorsorge, insbesondere der Betrieblichen Altersversorgung – und ist ebenfalls kein Laie in der Disziplin Volkswirtschaft. Deshalb sollen nachfolgend ein paar grundlegende Probleme in diesem Themenzusammenhang erklärt werden.

Wie werden die Renten derzeit finanziert? Der nicht mehr erwerbstätige Teil der Bevölkerung muss aus dem versorgt werden, was eine Volkswirtschaft hergibt: Aus direkten Beiträgen der Beschäftigten, aber auch indirekt über Arbeitgeberbeiträge zur Rentenversicherung. Der Arbeitgeberanteil ist ebenfalls Bestandteil der Personalkosten, die beim Erwerb einer Ware oder Dienstleistung über den Preis von Arbeitnehmern und den anderen Endverbrauchern mitbezahlt werden. Die Renten werden zusätzlich zu einem stetig wachsenden Anteil – derzeit etwa zu einem Drittel – aus Bundeszuschüssen an die Rentenversicherung finanziert, zu denen alle Steuerbürger beitragen. Die Gemeinschaftssteuern gehen teilweise, die Bundessteuern (Verbrauchssteuern) ausschließlich an den Bund; näheres siehe hier. Übrigens: Die Mehrwert- beziehungsweise Umsatzsteuern werden auch von Freiberuflern und Beamten bezahlt, weshalb es nicht zutrifft, dass diese nichts zu den Sozialversicherungsrenten beitragen würden.

Rentner finanzieren ihre Rente mit

Die Rentner zahlen nicht nur während ihres Berufslebens die aktuellen Renten über das Umlagesystem mit, sondern auch noch dann, wenn sie schon in Rente sind – und zwar, indem sie einen immer höheren Anteil ihrer Rente versteuern müssen. Wer dieses Jahr in Rente geht, muss bereits 84 Prozent seiner Renten versteuern. Damit finanzieren Rentner durch ihre Einkommensteuer – auf dem Umweg über den Steuertopf des Bundes – ihre eigene Rente zusätzlich mit. Dasselbe geschieht, wenn sie einkaufen gehen, indem die Mehrwertsteuer über den gleichen Umweg ihre Rente mitbezahlt.

Ist diese umlage- plus steuerfinanzierte Rentenversicherung wirklich nicht mehr finanzierbar, respektive wäre eine „kapitalgedeckte“ wirklich besser? Letztlich werden beide Finanzierungssysteme auf das begrenzt, was erwirtschaftet wird. Aber allen Unkenrufen zum Trotz war und ist die umlagefinanzierte Rente beständiger und sogar besser als eine kapitalgedeckte. Der Anteil der Löhne und Gehälter am Volkseinkommen hat seit 2007 von 64 Prozent auf im letzten Quartal knapp 71 Prozent zugenommen (nur das Coronajahr 2020 schnitt noch besser ab). Damit verbreiterte sich auch die Basis für die Renten durch Beiträge und Zahlungen, während der andere Teil des Volkseinkommens zurückging, aus dem kapitalgedeckte Renten finanziert werden müssten, also die Kapitalerträge (Zinseinkünfte, Dividenden, Investmenterträge, Kursgewinne). Doch jetzt soll plötzlich ein Wunder geschehen, und die Kapitalerträge sollen auch noch für die Renten ausreichen? Hier die Zahlenreihe der Bundesbank zur Entwicklung des Volkseinkommens.

Risiken des Kapitalmarkts

Renten aus einer Kapitaldeckung sind dem volatilen Kapitalmarkt ausgesetzt. Als der Autor selbst noch Betriebliche Altersversorgung anbot, lohnte sich diese noch wegen der damals guten Verzinsung und geringen Provisionen. Dann kehrte es sich um: Höhere Provisionen und Verwaltungskosten bei geringer bis Null-Verzinsung. Als die EZB die Zinsen herunterfuhr, um den verschuldeten Staaten den Kollaps zu ersparen, wollte der Autor als Rentenfachmann die Eigenvorsorge nicht länger empfehlen – und stellte seine Tätigkeit ein. Denn die Rendite trieb einem die Tränen in die Augen: Oft waren solche Renten geringer als die einbezahlten Beiträge. Auch spielt es eine Rolle, ab welchem Alter Beiträge für die Rentenversicherung versus verzinste Altersversorgung geleistet werden. In jungen Jahren eingezahlte Beiträge in eine kapitalgedeckte Variante bringen eher Zinserträge, als erst kurz vor dem Rentenbeginn geleistete Einzahlungen – weil sich letztere Beiträge bis zur Fälligkeit nur kurze Zeit verzinsen können. Bei der umlagefinanzierten Rentenversicherung spielt das Einzahlungsalter dagegen keine Rolle: Die Beiträge werden ins Verhältnis zum jeweiligen Durchschnittsentgelt aller Versicherten gesetzt. Solche Beiträge sind kurz vor dem Rentenbeginn so lohnend wie die jene aus jungen Jahren.

Weiterhin wichtig: Auch bei der Auszahlung der Renten besteht ein großer Unterschied. Während Renten aus kapitalgedeckten Varianten in der Regel statisch sind und die gleichbleibenden Monatsrenten wegen der normalen Preissteigerung an Wert verlieren, orientieren sich die gesetzlichen Renten an der Entwicklung der Einkommen der noch Berufstätigen (auch für die Trittbrettfahrer im Bundestag). Diese wiederum orientieren sich an den Preissteigerungen, so dass die gesetzliche Rentenversicherung dynamische Renten garantiert. Die „aktuellen Rentenwerte“ steigen also.

Totgesagte leben länger

Steht die gesetzliche Rentenversicherung wirklich vor dem Aus? Ist sie tatsächlich nicht mehr finanzierbar? Totgesagte leben länger! Seit unzähligen Jahren wird der Ruin an die Wand gemalt, weil es immer weniger Beitragszahler gebe. Falsch: Die Zahl der Erwerbspersonen und -tätigen eilt von Rekord zu Rekord. Deshalb haben auch das Heer der Beitragszahler und die Arbeitnehmerentgelte im Jahr 2022 die zwei Billionen-Euro-Grenze überschritten. Aber die Menschen werden immer älter; also müsse das Renteneintrittsalter an die steigende Lebenserwartung angepasst werden, wird gefordert. Okay – aber dann hätte die Regelaltersgrenze die letzten zwei Jahre wieder gesenkt werden müssen, statt sie stufenweise zu erhöhen: Denn klammheimlich stieg die Lebenserwartung 65-Jähriger von 17,78 Jahren in den Jahren 2018 – 2020 nur ein Jahr später um 0,1 Jahr, während sie für den Zeitraum und 2020 – 2022 um 0,2 Jahre gesunken ist (eine Folge der Massenimpfungen?). Auch für das Mittel der Jahre 2021 -2023 wird dieser Trend wohl anhalten, die Zahlen liegen noch nicht vor. Jedenfalls sind die Zeiten vorbei, in denen die Lebenserwartung jedes Jahr um einen Monat gestiegen ist.

Das Problem der Rentenversicherung ist weniger die Rentenbezugsdauer als vielmehr der Umstand, dass das Berufseintrittsalter ansteigt. Während der Autor noch 47 Beitragsjahre vorweisen konnte, seine Frau sogar 49 Jahre, nehmen sich heutige Schul- und Studienabgänger trotz längerer Bildungsjahre oft erst einmal eine Auszeit, um sich zu “verwirklichen”, bevor es ans Arbeiten geht. Der Berufseinstieg erfolgt durchschnittlich später, deshalb nimmt auch die durchschnittliche Beitragsdauer kontinuierlich ab. Und Zuwanderer weisen nach einer eventuellen Arbeitsaufnahme oft nur die Hälfte an Beitragsjahren auf. Diese kosten die Rentenversicherung viel Geld, das durch Bundeszuschüsse ausgeglichen werden muss. Seit 2012 steigen diese daher unaufhaltsam. Im Jahr 2022 lagen sie bereits bei 81 Milliarden Euro.

Hausgemachte Finanzierungsprobleme

Ein Problem stellen unter anderem die zahlreichen versicherungsfremden Leistungen dar, welche die Politik der Rentenversicherung aufs Auge drückte. Sie werden von der Deutschen Rentenversicherung mit 37 Milliarden Euro beziffert. Gemäß Einigung der Regierungskoalition zum Bundeshaushalt 2024 vom 13. Dezember 2023 soll der Bundeszuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung um 600 Millionen Euro reduziert werden. Damit summiert sich der von der Rentenversicherung zur Haushaltskonsolidierung erbrachte Betrag auf mindestens 5 Milliarden Euro. Dann doch einfach auch die Beamten und Selbstständigen blechen lassen!? Dieser populäre Vorschlag ist in fast aller Munde. Aber aufgepasst: Die Lebenserwartung von Beamten ist höher (böse Zungen haben eine eigene Erklärung dafür…), und damit auch die Jahre der Altersbezüge. Deshalb würde die Einbeziehung der Beamten in die Rentenversicherung diese teurer zu stehen kommen. “Malocher” hingegen mit ihrer geringeren Lebenserwartung, also kürzeren Rentenbezugsdauern, müssten mit ihren Beiträgen dann langlebigeren Rentenbeziehern unter die Arme greifen.

Ein Problem war der Deal zwischen Unternehmerverbänden und Gewerkschaften, den Beitragssatz zur Rentenversicherung auf unter 20 Prozent zu senken. Er betrug in den Jahren 1997 – 1998 noch 20,3 Prozentpunkte, seit 2018 liegt er nur noch bei 18,6 Prozentpunkte. Das entspricht einer Beitragssenkung von 8,4 Prozent! Wenn es also Finanzierungsprobleme der Rentenversicherung gibt, dann sind diese hausgemacht. Zum Ausgleich dieser Schädigung der Rentenversicherung wurde einst die Riester-Vorsorge aus der Taufe gehoben. Diese war anfangs noch ein “Kind von nicht schlechten Eltern“, geriet dann aber ab 2005 eher zum lukrativen Geschäft für die Versicherungswirtschaft, weil die Abschluss- und Vertriebskosten auf fünf Jahre statt zuvor auf zehn Jahre verteilt werden durften. Seit 2008 sollen die Beschäftigten, neben ihrem Arbeitnehmeranteil zur Rentenversicherung von 9,3 Prozent, zusätzlich vier Prozent für die Riester-Rente aufwenden. Macht zusammen 13,3 Prozent ihrer Löhne beziehungsweise Gehälter. Paritätische Rentenfinanzierung? Das war einmal.

Auch rein steuerfinanzierte Rente wäre schlecht für Beschäftigte

Und nun soll uns also eine „Generationenkapital-Rente” schmackhaft gemacht werden. Deren Erträge müssten, siehe oben, ebenfalls aus dem zu erwirtschafteten Bruttoinlandsprodukt aufgebracht werden. Aber mit unserer derzeitigen Wirtschaftsentwicklung sind wir Schlusslicht – und die Prognosen zeigen weiter abwärts. Der Zaubertrick soll daher sein, dieses „Generationenkapital“ nicht zu erwirtschaften, sondern mit Schulden aus dem Hut zu zaubern – also vorzufinanzieren. Das jedoch ist reine Zockerei – hier eine kritische Betrachtung – und in etwa ebenso unmöglich wie der Versuch, vorzuschlafen, um sich kommende Nächte um die Ohren schlagen zu können (apropos: man fragt sich, ob der überwiegend gähnend leere Bundestag vor- oder nachschläft…).

Und was ist von Überlegungen zu halten, die Rentenversicherungsbeiträge weiter zu senken, dafür den Bundeszuschuss zu erhöhen oder die Renten ganz aus Steuern zu finanzieren? Der Autor rechnete das vor Jahren einmal durch und stellte fest, dass diese Variante die Rentenversicherten noch viel teurer käme: Untersucht man die Einnahmen aus direkten und indirekten Steuern und ordnet diese den Beschäftigten einerseits und den Arbeitgebern andererseits zu (bei den Konsumausgaben waren Schätzungen nötig), würden die Beschäftigten rund 80 Prozent ihrer Renten finanzieren müssen, statt derzeit die Hälfte der Beiträge. Wer hätte ein Interesse daran?

Warum immer Neues erfinden wollen?

Der Autor hat sich früher die Finger wund geschrieben in Sachen Rentenversicherung – und er ist es wahrlich leid, denn die ganzen Reformen führten stets nur zu Verschlechterungen. Das Standardrentenniveau wurde seit der deutschen Wiedervereinigung von 55 Prozent auf nunmehr 48 Prozent vor Steuern heruntergefahren, „brutto“ sogar nur auf erbärmliche 45 Prozent. Die sogenannte „Eckrente“ nach 45 Beitragsjahren beträgt mit dem durchschnittlichen Entgelt lächerliche 1.503 Euro. Bundestagsabgeordnete erhalten diesen Betrag bereits nach sechs Jahren “Amtszeit” – und das gilt nicht nur für „durchschnittliche“ Abgeordnete, sondern auch „unterirdische“, die stolz darauf sind, dass man für ein Bundestagmandat nichts gelernt haben muss. Soll denn alles so weitergehen?

Warum eigentlich nimmer Neues erfinden wollen, statt zu schauen, was sich anderswo bewährt hat?! Hier das Rentenniveau im OECD-Vergleich; für Deutschland ein weiteres Armutszeugnis: von 28 Ländern Europas liegen wir auf dem sechstletzten Platz. Und unsere Politik schämt sich anscheinend nicht, das Rentenniveau weiter abrutschen zu lassen (schwacher Trost: das Politikniveau ist allerdings noch mäßiger). Als obige OECD-Quelle wurde übrigens das „Auswandern-Handbuch“ herangezogen. Die Zahlen zeigen, dass es sich anderswo im Alter jedenfalls besser leben lässt… was künftige Zuwanderer aber nicht davon abhalten wird, speziell Deutschland als Zielland auszusuchen. Denn deren Devise lautet: Es gibt ein längeres Leben vor der Rente! Und diesbezüglich ist Deutschland für Zuwanderer unschlagbar. Eben ein echtes Willkommensland.