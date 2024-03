„It’s Wahlkampf, Baby!“ – Eiskalt lässt Petr Bystron die Systempresse ins Leere laufen

Gleich 14 Mal können die Deutschen in diesem Jahr zwischen Pest, Cholera und der Alternative für Deutschland wählen. Einige Kommunalwahlen, in Sachsen, Thüringen und Brandenburg wird ein neuer Landtag gewählt, und am 9. Juni steht die vielleicht wichtigste Europa-Wahl aller Zeiten an. 2024 ist also ein sogenanntes Superwahljahr. Da bleiben Diffamierungskampagnen gegen die AfD selbstverständlich nicht aus. So weit, so langweilig. Die aktuelle Kampagne gegen Maximilian Krah und Petr Bystron – nur rein zufälligerweise die beiden AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl – wäre im Grunde auch nicht der Rede wert, hätte Bystron nicht so saucool auf Anfragen von „Bild“ und „Spiegel“ reagiert.

Doch worum geht’s überhaupt? „Wie tief steckt die AfD im Russland-Sumpf?“, fragt der „Spiegel“, der für seinen Artikel gleich sechs (!) Autoren bemühen musste – die AfD, die letzte wirklich demokratische Partei im Bundestag, ist für das einstige „Sturmgeschütz der Demokratie“ augenscheinlich ein immens wichtiges Thema; aber das nur nebenbei. Weiter schreibt der „Spiegel“: „Mehrere Hunderttausend Euro sollen aus Russland an Politiker in Europa geflossen sein. Aus dem Netzwerk, hinter dem ein enger Putin-Freund steht, soll auch mindestens ein AfD-Abgeordneter Geld erhalten haben.“

Putin mal wieder!

Aus eins mach zwei, dachte sich wohl „Bild“, und titelte: „Tschechen heben Kreml-Netzwerk aus: Hat Putin zwei deutsche Politiker bestochen?“ Aha, Putin wieder! Typisch. Der steckt ja inzwischen hinter allem und jedem. Konkret wird Krah und Bystron vorgeworfen, dass sie einem Sender, der laut „Bild“ zu einem „Russen-Netzwerk“ gehört, Interviews gegeben haben und dafür „mehrere 10.000 Euro“ kassiert haben sollen… Puh, bei so viel Blödsinn weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht damit, dass es eine der Aufgaben von Politiker, ist Interviews zu geben.

Ich wünschte, AfD-Politiker wären sogar noch viel häufiger in deutschen Quassel-Shows zu Gast, doch leider werden sie eher selten eingeladen. Und falls doch mal, bittet man – in der Regel – eher einfach gestrickte AfDler zum Gespräch; eine Geistesgröße wie Stephan Brandner zum Beispiel habe ich bei Illner und so weiter noch nie sitzen sehen… aber auch das nur nebenbei. Ach, und übrigens: Neulich war Bobby Habeck bei Caren Miosga (ARD) zu Gast, die meiner Meinung nach zu einem „Ampel-Netzwerk“ gehört. Hat Deutschlands Wirtschaftsminister dafür also auch tausende von Euros kassiert? Man weiß es nicht.

„Nazi“, wer gegen Waffenlieferungen (und damit gegen Krieg) ist

Lassen wir nochmal kurz die „Bild“ labern: „Es besteht der konkrete Verdacht, dass beide auch mehrere Zehntausend Euro dafür bekommen haben, dass sie sowohl öffentlich als auch politisch gegen die Ukraine und besonders gegen deutsche und europäische Waffenlieferungen an die Ukraine eintreten.“ Oje. „Nazi“, wer gegen Waffenlieferungen (und damit gegen Krieg) ist. Die Nummer wieder! Auch so langweilig. Ich langweile jetzt auch mal und bemühe als Bezeichnung für diesen Wahnsinn die gute alte Orwellsche Umkehrung. Und mal ganz grundsätzlich: AfD-Politiker geben gern Interviews, auch – und das ist nur menschlich – bei Sendern, die ihnen wohlgesonnen sind. Will sagen: Es wäre überhaupt nicht nötig, Politiker für etwas zu bestechen, das loszuwerden ihnen eh auf der Seele brennt.

Doch kommen wir nun zum spannenden Teil dieser Geschichte: Zum Clint Eastwood der deutschen Politik, zu Petr Bystron. Der beantwortete eine „Bild“-Anfrage schlicht mit: „It‘s Wahlkampf, Baby“. Und als „Bild“ nachbohrte, ob er die Vorwürfe, Geld genommen zu haben, nun dementiere oder nicht, antwortete er: „Das ist es nicht wert, dementiert zu werden.“ Sowie: „Wahlkampf, Schmutzkampagne.“ Und: Es handele sich um eine „Diffamierungskampagne gegen mehrere europäische Kollegen im EU-Wahlkampf“. Der Grund für diese: „Die hohen Umfragewerte der populistischen Parteien in ganz Europa.“ Apropos europäisches Ausland: Auch beim tschechischen Volk ist Bistro äußerst beliebt, wie das nachfolgende Video eines Auftritts in Prag zeigt (bei der tschechischen Regierung hingegen nicht ganz so…):

Auch auf die Anfrage des „Spiegel“ – „Nach Informationen der tschechischen Behörden haben Sie … in Prag 20 000 Euro in bar erhalten. Trifft das zu? Wenn nein, in welchen Punkten nicht? Wenn ja: wofür diente dieses Geld?“ – hatte Bystron die passende schlagfertige Antwort parat und konterte: „Nach Informationen des US-Geheimdienstes CIA besaß der Irak Chemiewaffen. Trifft das zu? Wenn nein, in welchen Punkten nicht? Wenn ja: wozu diente dieser Lüge?“ Herrlich! Wenn Bystron ein Journalist wäre, dann ein echter Gonzo-Journalist! („Gonzo“ bitte selbst googeln.)

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass auch Maximilian Krah die unverschämten Anschuldigen nicht auf sich sitzen lassen wollte: „Krah dementierte gegenüber Bild, Geld bekommen zu haben (,selbstverständlich nicht’). Er habe ein Interview in Prag gegeben im September 2023, ein zweites in Straßburg im Winter. Krah zu Bild: ,Reichweite nehme ich gerne, die geben uns diese neuen, auf Europa fokussierten Portale, die meist in Mittel- und Osteuropa sitzen.’“

„Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten“, sagt der Volksmund. Das sagt er aber auch nur, weil ihm noch kein Journalist von „Bild“ oder „Spiegel“ eine Frage gestellt hat… soviel ist sicher. Fazit: Diese Diffamierungskampagne ist wieder einmal eine „Schande“. Aber in der Rückbetrachtung des Jahres 2024 wird sie nur ein „Vogelschiss“ sein.