Jetzt steht auch die deutsche Lebensmittelindustrie auf der Kippe

Zu den Branchen in Deutschland, die unter den explodierenden Energiekosten zu kollabieren drohen, gesellt sich nun auch noch die Lebensmittelindustrie. In einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesernährungsminister Cem Özdemir warnt die Tiefkühl- und Frischewirtschaft vor drohenden Produktionsstopps, weil die hohen Energiekosten nicht mehr zu bewältigen seien. „Es drohen erhebliche Versorgungslücken bei der täglichen Lebensmittelversorgung der Menschen in Deutschland. Die Lage ist mehr als ernst“, heißt es in dem Schreiben. Vor allem die Hersteller von Tiefkühlkost und Frischeprodukten seien besonders massiv betroffen. Es sei „eine Minute vor zwölf“. Die Unternehmen würden „mittlerweile den baldigen Stillstand von Produktionslinien und die Schließung von Kühllogistikzentren für die Lebensmittelverteilung“ befürchten, manche sich bereits auf die Insolvenz vorbereiten.

Die Ertragslage werde täglich schlechter, die Liquiditätssituation immer angespannter. Der Brief ging originär zwar vom Deutschen Tiefkühlinstitut (DTI) und dem Verband Deutscher Kühlhäuser und Kühllogistikunternehmen (VDKL) aus, wurde aber auch von fünf weiteren Branchenverbänden aus der Lebensmittelindustrie unterzeichnet, die klagen, dass die Lebensmittelwirtschaft derzeit die schwerste Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges erlebe, es jedoch keine finanzielle Unterstützung für die Hersteller von tiefgefrorenen Lebensmitteln, für die Kühlhäuser und die Logistikunternehmen gebe. Die Verbände appellieren an die Regierung: „Handeln Sie jetzt – sonst bleiben die Kühlschränke und Tiefkühltruhen für die deutsche Bevölkerung bald leer!”. Sie fordern schnellstmögliche Unterstützung durch die Öffnung des Energiekostendämpfungsprogramms für alle mittelständischen Unternehmen in der Tiefkühlkette.

Belastungsgrenze erreicht

DTI-Geschäftsführerin Sabine Eichner erklärte gegenüber der „Welt”, dass die Belastungsgrenze erreicht sei, weshalb die Betriebe im Ernstfall ihre Sortimente verkleinern müssten. Da Reaktionen aus Özdemirs Ministerium auf mehrere Briefe und Hilferufe aus der gesamten Ernährungsindustrie ausgeblieben seien, obwohl diese mit 186 Milliarden Euro Umsatz und 638.000 Mitarbeitern in knapp 6.200 Unternehmen der fünftgrößte Industriezweig in Deutschland sei, versuche man es nun mit einem offenen Brief. Özdemir nehme eine Pleitewelle offenbar in Kauf, vermutet Eichner. Man könne nicht alles „nur noch auf sozialpolitischer Ebene regeln“, von Tankrabatt bis Energiepreispauschale, kritisierte sie weiter, sondern müsse schon „viel früher für Entlastung sorgen”, damit Probleme erst gar nicht aufträten und es nicht zu solch hohen Inflationsraten komme. Dazu gehörten sowohl gezielte Hilfen für Unternehmen als auch eine Ausweitung des Energieangebots, forderte sie. Auch Peter Feller, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE), sagte, viele Nahrungsmittelerzeuger stünden wegen der explodierenden Energiekosten „mit dem Rücken zur Wand“ und seien „auf umfangreiche Entlastungen angewiesen, um überhaupt weiter produzieren zu können.“ Die Energiesparpotenziale seien weitgehend ausgereizt, weil energieintensive Unternehmen schon aus Eigeninteresse „bereits grundsätzlich ein Höchstmaß an Energieeffizienz erreicht“ hätten, heißt es weiter in dem Brief, wobei zu den hohen Energiepreisen auch noch gestörte Lieferketten, Personalmangel und Rohstoffknappheit hinzukämen. Diese massiven Kostensteigerungen könnten nicht mehr länger durch Einsparungen oder Weitergabe an die Kunden kompensiert werden.

Zu dieser katastrophalen Situation, die durch die Inkompetenz und Untätigkeit der Regierung noch verschärft wird, passt auch eine Umfrage des Verbands der Ernährungswirtschaft (VdEW) unter dessen 300 Mitgliedsfirmen wie die Faust aufs Auge, derzufolge bis zu 30 Prozent der Unternehmen konkret von Insolvenz bedroht sind. Diese Katastrophe lasse sich nur noch durch eine sofortige Absenkung der Energiepreise verhindern. VdEW-Hauptgeschäftsführer Vehid Alemić erklärte: „Die Unternehmen müssen im Vergleich zum Vorjahr teilweise mehr als das Fünfzehnfache an Energiekosten zahlen.“ Das seien teilweise Millionenbeträge, die gerade kleine und mittlere Unternehmen unmöglich stemmen könnten. Alemić warnt offen vor dem Zusammenbruch der Versorgungsketten für einen Großteils der in Deutschland hergestellten Lebensmittel. Sollte es dazu kommen, würden die dann noch verfügbaren, aber knapp werdenden Lebensmittel nochmals extrem teurer werden, bis schließlich gar nichts mehr in den Regalen liegt.