Juristische Volksverhetzung gegen die AfD

Er hatte bislang noch gefehlt im Aufgebot der Anti-AfD-Kampagnen-Nomenklatur als Testimonial und “Scharfmacher mit Expertise”, um den erfolgreichen Regierungsputsch gegen die Opposition zu finalisieren; doch nun hat auch der Jurist Hendrik Cremer, der als einer der Lieblings-Sachverständiger der linksgrünen Herrschaftsclique für “Rechtsextremismus” gilt und beim Deutschen Institut für Menschenrechte tätig ist, seinen Sermon zum Post-Potsdam-Scam gespendet. Im Interview mit dem „Tagesspiegel“ durfte sich Cremer hemmungslos seinen AfD-Parteiverbotsvisionen hingeben, komfortabel gecoacht von zu Stichwortgebern herabgesunkenen Journalismusstatisten der Zeitung, die erneut den längst als Lügenpropaganda entlarvten Bericht vom “rechtsradikalen Geheimtreffen“ zu Potsdam im November unkritisch als Ausgangspunkt ihrer “Befragung” Cremers nahmen – obwohl sich sogar „Correctiv“, wenn auch klammheimlich, von den eigenen Behauptungen über angebliche “Deportationspläne” distanziert hat,

Schon die erste Frage, die an Cremer gerichtet wurde, ist ein Musterbeispiel für primitivste Suggestivität: „Anfang des Jahres hat ein Bericht über ein geheimes Treffen von AfD-Politikern mit Rechtsextremen und Identitären zum Thema ‘Remigration’ in Potsdam die Vertreter demokratischer Parteien bis hin zum Kanzler aufgerüttelt. Hat Sie der Bericht auch überrascht?“, so die Steilvorlage, die Cremer natürlich begierig aufgriff: Natürlich sei er nicht überrascht, erklärte er. Denn in Politik und Medien hätten (außer ihm selbst natürlich) viele noch nicht erkannt, welchen Kurs die AfD tatsächlich verfolge. So habe Björn Höcke bereits 2018 offengelegt, dass er ein “groß angelegtes Remigrationsprogramm“ verfolge, bei dem es um – na was wohl – “Deportationen” gehe, „die Millionen von Menschen betreffen würden, auch deutsche Staatsangehörige“. Dieser Kurs habe sich mittlerweile “in der AfD durchgesetzt”, fabulierte Cremer munter und kontrafaktisch drauflos.

Belegfreie Tiraden

Die Partei sei nicht nur in Teilen, sondern „insgesamt klar rechtsextrem“, und “gewaltbereit” noch dazu, versteig er sich zu einer wohl beispiellosen justiziablen Politiker- und Wählerverleumdung. So verfolge sie, in Anlehnung an die nationalsozialistische Ideologie „das Ziel einer homogenen Volksgemeinschaft“. Auch die Aussage von Alexander Gauland von 2017, er wolle die SPD-Politikerin Aydan Özoğuz in Anatolien „entsorgen“, zeige, dass die AfD „aus rassistischen Gründen Menschen deportieren“ wolle, so Cremer ernsthaft Ihr Grundsatzprogramm und ihre bisherigen Wahlprogramme würden zeigen, „dass die AfD national-völkisch ausgerichtet ist“.

Als sogar der ob solcher Hetzaussagen selbst wohl irritierte „Tagespiegel“ daraufhin fragte, welche Belege Cremer für diese Behauptungen habe, und wissen wollte, womit er die These begründe, dass die Gesamtpartei Höckes angeblich völkischen „Remigrations“-Pläne verfolgte, wusste Cremer nichts anderes zu entgegnen, als dass dies wohl „auf der Hand liege“. Denn, so seine selbstreferenzielle Tirade, Höcke stehe „für eine konsequente Durchsetzung der national-völkischen Ideologie der AfD, was bedeutet, dass er Gewalt propagiert, wozu Deportationen zählen“. Die AfD wolle „die Menschenrechte beseitigen, den Rechtsstaat und die Demokratie abschaffen“, agitierte Cremer er weiter. Deshalb sei es auch absolut richtig und notwendig, dass AfD-Vertreter nicht von den Medien eingeladen werden dürften. Einen Blick in das Grundsatzprogramm der AfD kann Cremer entweder selbst noch nie geworfen haben, oder er lügt wissentlich. Das gilt offenbar auch für den “Tagesspiegel”, der seine abstrusen Aussagen unwidersprochen ließ.

Alles Nazis

Doch das war nicht alles: Cremer wirft auch noch Ex-Verfassungsschutzpräsident und WerteUnion-Chef Hans-Georg Maaßen vor, daran schuld zu sein, dass der Verfassungsschutz unter seiner Ägide untätig gegenüber der AfD geblieben sei. Bei dieser Logik nimmt es nicht wunder, dass sich Cremer natürlich auch für ein Verbot der AfD ausspricht – das unbedingt kommen müsse, bevor die AfD “so stark” sei, „dass sie nicht mehr gestoppt werden kann“ und bevor sie dann “die Macht in diesem Land übernimmt und nationalsozialistische Verhältnisse schafft“, setzte er die Verbalisierung seiner Wahnvorstellungen fort.

Mit AfD-Paranoia, der Gleichsetzung der Alternative mit der NSDAP und weiteren unfassbare Nazi-Relativierungen spart Cremer übrigens auch nicht in seinem neuen Buch, das diesen Monat unter dem sperrigen Parolentitel “Je länger wir schweigen, desto mehr Mut werden wir brauchen: Wie gefährlich die AfD wirklich ist / Warum wir uns jetzt wehren müssen” erscheint. Schon in der Vergangenheit hat dieser Jurist, von dem man sich fragen muss, was er von den grundsätzlichsten Wesenselementen der Meinungsfreiheit, Pluralität und Demokratie er überhaupt begriffen hat, der AfD bescheinigt, dass sie angeblich nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehe – etwa in Ausführungen im Dienste des von der Bundesregierung (finanziell für eben diese Form von “Öffentlichkeitsarbeit”) gepamperten Deutschen Instituts für Menschenrechte. Auch dort strotzten Cremers Ausführungen nur so von unsachlichen Unterstellungen, bösartigen Interpretationen und Verdächtigungen und niederträchtigsten Diffamierungen und Verleumdungen gegen die mittlerweile zweitstärkste deutsche Einzelpartei in Deutschland, die keiner objektiven Überprüfung standhalten.

Mietmaul der Empörungsindustrie

Cremer bestätigt damit vollumfänglich seine offenkundige Rolle als mustergültiges Mietmaul und Mitesser der hochlukrativen “Gegen-Rechts”-Empörungsindustrie, die von der Ampel-Regierung mit Millionen Euro gefüttert wird, um ihr den pseudowissenschaftlichen Unterbau für die Umwandlung der Bundesrepublik in einen lupenreinen, autoritären Linksstaat zu liefern. Nichts von dem, was Cremer behauptet, deckt sich auch nur ansatzweise mit den Positionen der AfD, mit den inneren Überzeugungen ihrer politischen Mandatsträger und schon gar nicht mit dem, was AfD-Wähler umtreibt. Es handelt sich um bloße aus der Luft gegriffene Diffamierungen im Sinne des gewünschten Narrativs, um so Gegner der Ampel und Kritiker linksgrünen Transformation Deutschlands mit all ihren Schadfolgen – Deindustrialsierung, Energiekostenexplosion, Problemmigration und Kriminalität, Islamisierung, Denkverbote – zum Schweigen zu bringen.

In Wahrheit gibt es kein anderes Grundsatzprogramm, das so sehr auf dem Boden des Grundgesetzes steht wie das der AfD. Wer dieser Partei “Rechtsextremismus” unterstellt, findet Scheinbelege dafür allenfalls in manipulativen verkürzten Fehlzitierungen, Falschzuschreibungen oder Entgleisungen von eben deswegen aus der Partei ausgeschlossenen dubiosen Einzelakteuren, die sich – wie bei jeder noch jungen politischen Partei – während der Gründungsjahren der AfD dort “verwirklichen” wollten, inzwischen aber weitgehend eliminiert sind. Im Gegensatz übrigens zu Pädophilen, RAF-Sympathisanten und Drogenverherrlichern, die etwa bei den Grünen auch nach 45 Jahren weiter aktiv sind, oder zu beklatschten Klassenkämpfern in der Linkspartei, die in Deutschland gerne 800.000 “Reiche” erschießen möchten.

Stimmungsmache im vorpolitischen Raum

Doch anstatt diese Tatsache festzustellen oder auch nur einzuordnen, reißt Cremer Einzelaussagen bewusst aus dem Zusammenhang, um den gewollten Effekt zu erzielen: Bereits im vorpolitischen Raum Stimmung gegen die AfD zu machen, die noch nirgendwo mitregiert hat und in den Parlamenten als politischer Paria behandelt wird, und eine scheinbar fundierte Akademisierung der linken Hetze zu betreiben, um die Mär von der Verfassungsfeindlichkeit der AfD zu perpetuieren und ihr Verbot anzufangen. Was Cremer hier abliefert, ist nichts als Orwellscher Neusprech, der die Fakten in ihr völliges Gegenteil verkehrt und sich überhaupt nicht mehr um die Wahrheit schert, nur um eine bestimmte ideologische Grundhaltung auf Biegen und Brechen zu bestätigen, auch wenn sie noch so falsch ist. Es ist eine Form von Volksverhetzung – und eben aufgrund solcher Lügen werden Menschen, die an dem angeblichen rechten „Geheimtreffen“ teilgenommen haben, dann mit Rufmordkampagnen überschüttet und am Ende in ihrer beruflichen Existenz zerstört.

Beispiele dafür sind die Journalistin und Immobilienunternehmerin Silke Schröder, die unter dem Jubel des “Queer-Beauftragten” der Bundesregierung fristlos entlassene Kölner Stadtangestellte Simone Baum (NRW-Landesvorsitzende der WerteUnion) oder der Ex-“Hans im Glück“-Unternehmer Hans-Christian Limmer. All diese und zahllose andere unschuldige Menschen werden zu Opfern einer immer extremeren linken Vernichtungskampagne, als deren willige Helfer sich Gestalten wie Cremer hergeben und dabei auch noch in dem Wahn leben, für Demokratie und Toleranz einzutreten. Sie, und niemand sonst, sind die Totengräber von Demokratie und freier Gesellschaft.