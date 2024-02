“Kampf gegen rechts”: Brandgefährlich und abgrundtief lächerlich zugleich

Hausmeister Krause, Protagonist der gleichnamigen Serie, wurde von einer grundlegenden Angst getrieben: Sein Dackel “Bodo” – Namensgleichheiten mit dem Thüringer Ministerpräsidenten sind rein zufällig – könne wegen eines Regelverstoßes “gekeult“, also vom Leben zum Tod befördert werden. Herr Krause zeichnete sich durch eine fanatische Unterwürfigkeit gegen jegliche Obrigkeit aus, worunter nicht zuletzt seine Familie ständig zu leiden hatte. Auch unser Reichsbespaßungsbeauftragter Jan Böhmermann erledigt zuverlässig, was der politische Trend von ihm erwartet: Deshalb forderte nun im öffentlich-rechtlichen TV auf, doch einfach mal mehr “Nazis zu keulen”. Gemeint, so wurde aus einer Einblendung im Hintergrund deutlich, waren Anhänger von AfD und FPÖ. Vom Nachrichtenportal “Nius” dafür gerügt, war natürlich alles nicht so gemeint. Wer sich angesprochen fühle, sei schon selbst schuld. Sogar beim Drohen zeigt sich Böhmermann stets mit weichen Knien, wenn es Gegenwind gibt. Wegen seines Erdogan-“Ziegengedichts” versteckte er sich bekanntlich hinter Angela Merkels Rockzipfel, als der türkische Präsident so richtig wütend wurde. Courage ist in der großzügigen Gage des ZDF offenbar nicht inbegriffen.

Gäbe es da draußen nicht genügend Bereitwillige, die unter Duldung des Mainstreams schon die Keule schnitzen würden, gäbe es eigentlich keinen Grund zur Aufregung. So kennen wir unsere “mutigen” Satiriker, mal bezeichnen sie uns als “Blinddarm der Gesellschaft” oder möchten gar Sachsen mit Napalm eindecken. Eigentlich ist Empörung an sie verschwendet, da sie außerstande sind zu begreifen, was an solchen Aussagen eventuell menschenfeindlich sein könnte. Notfalls kommt der Griff zur Zeitmaschine: Wenn man die Nazis beizeiten bekämpft hätte… Warum nur wird man aber den Eindruck nicht los, dass gerade jemand wie Jan Böhmermann in der Gunst des Propagandaministeriums ganz oben gestanden hätte? Das würde er mit Händen und Füßen von sich weisen, obwohl er eben zu jenen gehört, die sich an denen abarbeiten, die ohne öffentliche Lobby dastehen. Die Erkenntnis, dass er damit ein erbärmlicher Wurm ist, nutzt uns freilich nichts, denn so lange er für seine “Scherze” fürstlich über die Rundfunkgebühren bezahlt wird, besteht für ihn keinerlei Anlass, sein Programm zu ändern. Einsicht erwartet man ohnehin vergeblich.

“Haltung” als Geschäftsmodell

Amüsiert zurücklehnen konnte man sich allerdings beim Schaulaufen der Gutmenschen auf dem roten Teppich der Berlinale. Während bei der Oscar-Verleihung die Damen in tief dekolletierten Kleidern auflaufen, um gegen Sexismus zu kämpfen – wehe dem “alten weißen Mann”, der einen zweiten Blick auf die Pracht und Herrlichkeit wirft – zeigte man sich in der Hauptstadt mit “FCK AFD”-Fashion. Schließlich war das originellste Outfit dazu angetan, einem zwei Sekunden Ruhm in der Tagesschau zu verschaffen. Eine Bling-Bling-Kette ist mir besonders in Erinnerung geblieben, dort fand sich der Schriftzug in Form von großen Strassbuchstaben. Das Che-Guevara-T-Shirt hat ausgedient, jetzt ist Anti-Rechts-Couture angesagt! Demnächst auch auf Ihrem Laufsteg. Da fehlt nur noch das passende Parfüm von Wolfgang Joop, im diversen Regenbogen-Flakon, mit buntem Duft und einer Basisnote von Opportunismus. Von jeder verkauften Flasche geht ein Euro als Spende an die Amadeu-Antonio-Stiftung. “Haltung” als Geschäftsmodell und Karriereschub. Juror Christian Petzold gab sich indes großmütig und kritisierte die Ausladung der AfD: Man könne es schon aushalten, mit fünf ihrer Politiker in einem Saal zu sein. Die italienische Schauspielerin Jasmine Trinca hoffte gar auf einen Lerneffekt durch die gezeigten Filme, welche die Perspektiven der “Faschisten” hätten erweitern können. Ist es nicht nett, dass man uns noch eine Chance gibt?

Wie immer stehen die Künstler auf der “richtigen Seite”, sogar den Slogan “Nie wieder ist jetzt!” haben sie sich ausgeborgt. Als dieser gegen den Hamas-Terror kreiert wurde, haben sie sich mit der Benutzung allerdings fein zurückgehalten, denn im linken Milieu machte sich das nicht so gut. Ganz ehrlich: Es wird langsam lächerlich, wenn die Menschen artig ihre Handylampen zücken und “Es lebe die Demokratie!” skandieren. Dass dazu auch ein Gleichgewicht der politischen Kräfte gehört, ist ihnen offenbar entgangen. Allerdings gibt es noch Hoffnung: Selbst in der SPD-affinen “Westdeutschen Allgemeinen Zeitung” wurde jüngst ein Leserbrief veröffentlicht, in dem der Autor bekundete, langsam die Nase voll von den einseitigen Demos zu haben; was denn mit dem Linksextremismus sei? Wenn dieser Brief eine durchgerutscht ist, dann dürfte die Redaktion wohl einige mehr dieser Art erhalten haben. Es macht eben nicht jeder jede Mode mit – und das ist auch gut so.