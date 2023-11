Karlsruher Abgründe: Der Mörder einer 17-jährigen bleibt auf freiem Fuß

Können nun sogar Bundesverfassungsrichter nicht mehr lesen? Diese Frage stellt sich nach der Entscheidung 2 BvR 900/22, die den staunenden Lesern in einer Pressemitteilung präsentiert wird: Es ging dabei um den Freispruch des damals jungen Ismet H., der vom Vorwurf der Vergewaltigung und des Mordes an einer 17-jährigen Schülerin im Jahr 1981 seinerzeit, 1982, vom Bundesgerichtshof freigesprochen wurde. Die Übereinstimmung der vielen Faserspuren an der Kleidung der Toten mit Gewebeproben aus dem Fahrzeug des Angeklagten hätten nur einen „äußerst geringen Beweiswert“, so die Richter (näheres siehe hier). Einer von vielen Fällen, in denen Täter mangels Beweise freigesprochen werden.

Doch 2021 bewies dann eine DNA-Analyse die Täterschaft von Ismet H. als Täter – was den Gesetzgeber veranlasste, die Strafprozessordnung mit Paragraph 362 StPO mit dem Absatz 5 nachzubessern, um wenigstens bei Mord, der nicht verjährt, einen Täter nachträglich rechtskräftig verurteilen zu dürfen. Und weil Anwälte ja nie „verlieren“ können, weil ihnen das Honorar sicher ist, rief der Rechtsverdreher von Ismet H. das Bundesverfassungsgericht an, um die Gesetzesänderung anzufechten, denn das Strafverfahren wurde 2022 wieder aufgenommen. So wie ein Kläger immer einen Richter findet, wurde die Anfechtung der Gesetzesänderung vom obersten Gericht angenommen – und nun beschieden.

Grundgesetz nicht ausgelegt, sondern geändert

Richter aller Sachgebiete und Instanzen neigen zwar dazu, ihre Entscheidungen immer fallbezogen und nicht allgemein zu formulieren (damit ihnen die Arbeit nicht ausgeht?); noch wichtiger: Verfassungsrichter wollen gerne der bessere Gesetzgeber sein. Nicht nur in Israel, wo sich die gewählte Knesset das nicht weiter gefallen lassen wollte, sondern auch bei uns spielen die obersten Richter gerne den Oberlehrer über den gewählten Gesetzgeber. Der Vorteil dieses Jobs ist: Er ist nicht unpolitisch, denn die Richter werden von den Parteien benannt, doch er erlaubt weitaus mehr Selbstherrlichkeit und Willkür, da man fest im Amt bleibt, während die benennenden Politiker vom Wähler abberufen werden können.

Mit dieser Macht ausgestattet erklärten die Karlsruher Richter nun vorliegend die Gesetzesänderung für unwirksam. Allerdings wundert man sich als des Lesens Kundiger über diese Entscheidung. Denn sie legt das Grundgesetz nicht aus, sondern ändert es; eine mehr als bedenkliche Rechtsfortbildung: „Es handelt sich dabei um ein Instrument der Rechtsprechung, das über die bloße Gesetzesauslegung hinausgeht und neues Recht schafft.“ Artikel 103 Grundgesetz besagt nämlich in seinem Absatz 3: „Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden.“ Es ist die Übernahme des römischen Rechtsgrundsatzes ne bis in idem (“niemals zweimal für dasselbe”).

Ein Fall von höchstrichterlichem Täterschutz?

Doch sechs von acht Richtern haben offenbar übersehen, dass der Täter ja gar nicht mehrmals bestraft wurde, sondern überhaupt noch gar nicht! Gehört die Fähigkeit zu lesen nicht zur Voraussetzung für eine Richterberufung? Die erste Auslegungsregel für angehende Juristen ist, dass zuerst einmal der Wortlaut einer Rechtsgrundlage gilt. Und erst wenn dieser nicht eindeutig ist oder einen unbestimmter Rechtsbegriff beschreibt, oder im Widerspruch zu anderen Bestimmungen des gleichen Regelwerks steht oder nicht mit höherrangigem Recht vereinbar ist, steht die Rechtsbestimmung einer Auslegung offen.

Wäre der Täter damals wegen Totschlags verurteilt und inhaftiert worden, und nachträglich hätte sich herausgestellt, dass die Tötung als Mord zu werten gewesen wäre, greift meines Erachtens Artikel 103, Absatz3 des Grundgesetzes durchaus (ich war zuletzt als Rechtssekretär tätig und lange ehrenamtlicher Landesarbeitsrichter, habe also eine gewisse Kenntnis der Materie). Das Strafmaß könnte dann nicht nachträglich erhöht werden. Aber der Sachverhalt war ein anderer. Entschieden die obersten Richter statt nach dem Wortlaut des Grundgesetzes etwa über eine Verfassung, die es noch nicht gibt? „Der Rechtsfrieden hat Vorrang“ meinte das Gericht – ein anderer Ausdruck für Täterschutz? Oder “Friede den Gräbern”?

Ismet H.: Haftentschädigung statt Strafe

Der rechtspolitische Sprecher der SPD, Johannes Fechner, sieht in dieser Entscheidung aber keinen Anlass, das Grundgesetz aus aktuellem Grund zu konkretisieren. Und das, obwohl er zusammen mit der CDU/CSU jene Änderung der Strafprozessordnung zum 21. Dezember 2021 durchgesetzt hatte, die jetzt verworfen wurde. Die FDP und Grünen unterstützten die Verfassungsklage, obwohl sie bei der Rechtsänderung schon in der Regierung waren, und freuen sich nun doppelt über das Ergebnis. Was übers Parlament nicht geht, geht dann eben über wohlgesonnene Richter? Vielleicht wäre diese Entscheidung des Verfassungsgerichts Anlass, dieses Gremium wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage (formal nicht vorhandene “Verfassung”) aufzulösen und stattdessen ein neues “Grundgesetzgericht” einzusetzen…

Ismet H., der die Tat nicht einmal bestritt, sondern stets geschwiegen hat, darf sich nun über üppige Haftentschädigung freuen. Einzig positiv ist, dass er angesichts des Arbeitskräftemangels als wichtige Fachkraft auf freiem Fuß bleibt; er scheint auf seinem Gebiet jedenfalls eine “Fachkraft” zu sein. Doch leider bleibt nicht einmal das als Positivum… denn er ist jetzt 64 Jahre alt und sieht seiner deutschen Rente entgegen. Diese wird er vermutlich in der Türkei genießen. Übrigens: In den meisten deutschen Medien wird seine türkische Herkunft ganz verschwiegen; nur diese über acht Jahre zurückliegende “Welt“-Reportage brachte sie meines Wissens ans Licht.

