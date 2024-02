Katholische Mitglieder und Wähler der AfD, verlasst diese Kirche!

Zur Abschlusspressekonferenz der Deutschen Bischofskonferenz hat deren Vorsitzender Georg Bätzing vorgestern unter anderem eine Erklärung der deutschen Bischöfe unter dem Titel “Völkischer Nationalismus und Christentum sind unvereinbar” veröffentlicht. Vieles in diesem Papier wird jedes katholische (und vermutlich auch nichtkatholische) Mitglied und jeder Wähler der AfD gewiss blind unterschrieben können; so beispielsweise den Hinweis darauf, dass Rassismus und Antisemitismus mit den Werten des Christentums unvereinbar sind.

Die Deutsche Bischofskonferenz ist heute in weiten Teilen das, was Jörg Meuthen einst unter “linksgrün versifft” subsumierte. Denn Sozialisten aller Coleur – Grüne und Lindner-Liberale, die Abtreibung und Euthanasie befürworten, die den Inzestparagrafen aufgehoben sehen möchten, die Rauschgift legalisieren oder die die Gendertheorie gewissermaßen zur Staatsdoktrin erhoben sehen wollen – bleiben von den deutschen Bischöfen vollkommen unbehelligt. Eine Warnung, jene nicht zu wählen, erfolgt nicht. Damit zeigen die Bischöfe sehr deutlich, als was sie sich primär selbst verstehen: Als Diener des Staates und seiner jeweiligen Macht ausübenden, gewählten Regierung.

Was der Staat definiert, gilt der Kirche als Dogma

Folgerichtig heißt es in der besagten Erklärung der Bischöfe dann eben weiter, die AfD sei deshalb eine “rechtsextremistische Partei”, weil die Behörde eines der ranghöchsten politischen Beamten – das Bundesamt für Verfassungsschutz und ihr auf Weisung des Bundesinnenministeriums handelnder Präsident Thomas Haldenwang – Teile der Partei dazu erklärt hätten.

Es wundert mich allerdings sehr, dass Bischöfe mit einem solchen Autoritätsverständnis (was der Staat tut, ist stets als gut und richtig zu bewerten und nicht zu hinterfragen) mit Blick auf die Häresien vorbereitende und den Keim des Schismas in sich tragende Veranstaltung namens „Synodaler Weg“ ihrem direkten Vorgesetzten, dem Papst, den Gehorsam verweigern und eine innerkirchliche Revolution, quasi einen “System Change” von innen, erreichen wollen. Doch zurück zum eingangs erwähnten Dokument, von dem ich hier jenen Ausschnitt bringe, der mich zum Austrittsaufruf veranlasst hat:

Zunächst wird darin – durchaus richtig – beschrieben, dass es einen „Radikalisierungsschub“ in der AfD gegeben hat. Dass es zu diesem Schub kam, der zur temporären Dominanz des real immer noch existierenden “Flügels” führte, liegt jedoch vor allem an Politikern, Journalisten und Mitgliedern der hauptsächlich aus Sozialisten und Kommunisten bestehenden sogenannten Zivilgesellschaft, die bereits seit 2013 – und massiver seit 2017 – eine beispiellose Ausgrenzungsstrategie gegen die Partei betreiben: Totale Diskursverweigerung, Beschneidung von Partei- und Abgeordnetenechten in Bundestag und Landtagen, die zunehmend härter zuschlagende Nazi- und Faschistenkeule und vieles mehr gehören dazu.

Wenn eine Minderheit so massiv unter Druck gesetzt wird, gewinnen selbstverständlich die “Radikaleren” unter ihnen stets an Gewicht. Möglicherweise war auch genau das die Absicht der Altparteien und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks; getreu dem Motto: Wir müssen erreichen, dass sich jene, die wir Radikale nennen, auch real radikalisieren! Es handelt sich also um eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Was allerdings irritiert, ist die Behauptung, eine völkisch-nationale Gesinnung stehe im Widerspruch zum Christentum. Wenn dem so wäre, dann dürfte es weder Grenzen noch unterschiedliche Sprachen geben, keine kulturell bedingten Unterschiede in der Liturgie oder in der Haltung etwa zur Homosexualität. Denn erst durch Grenzen, Sprachen und kulturelle Eigenheiten werden „Volk“ und „Nation“ definiert.

“Europa der Vaterländer”? Adenauer dürfte heute nicht einmal ministrieren!

Dann müsste man sich auch fragen, warum auch die deutschen Bischöfe über Jahrzehnte hinweg das “Europa der Vaterländer” im Mund geführt haben oder warum sie sich an Siegen welcher Nationalmannschaft auch immer im Sport erfreut haben. Denn bringt man nicht auch “nationale Gesinnung” zum Ausdruck, wenn man von “Vaterland” oder von “Mutterspreche” redet oder den Sieg der Mannschaft der eigenen Nation erhofft und bejubelt? By the way: Was den Begriff “Volk” betrifft, so bringt kein einziger Mandatsträger der AfD, weder in Ländern noch im Bund, diesen Begriff mit “Rasse” – und schon gar nicht im Sinne der Nationalsozialisten – in Verbindung. Zwar wird der Partei das immer wieder so oder ähnlich unterstellt, doch macht Redundanz eine Behauptung nicht wahrer.

Dass eine rassistische oder antisemitische, öffentlich in Tun, Wort und Schrift gezeigte Haltung mit einem haupt- oder ehrenamtlichen Dienst in der Kirche unvereinbar ist, versteht sich völlig von selbst. Wenn sich aber beispielsweise ein katholischer AfD-Bundestagsabgeordneter beim zuständigen Pfarrer als Kommunionhelfer oder Lektor anbieten möchte, muss schon die Frage erlaubt sein, auf welcher Grundlage ihm das verwehrt werden sollte. Allein, weil er in der AfD ist? Weil Thomas Haldenwang oder sein Pendant auf Landesebene den jeweiligen AfD-Landesverband als “erwiesen rechtsextremistisch” eingestuft hat? Weil er in einigen Reden die Migrations- oder Genderpolitik der Bundesregierung kritisiert hat? Welche Grundlage soll hier der Entscheidung des Pfarrers dienen? Wird es ins Ermessen des jeweiligen Priesters gestellt, der vielleicht gar nicht offiziell gelistetes Mitglied der Grünen ist oder privat die Organisation “Fridays For Future” der Antisemitin Greta Thunberg unterstützt? Fragen über Fragen…

Der “schillernde Rand des Rechtsextremismus”

Zum Schluss sei noch auf die mich am meisten erzürnende These der bischöflichen Erklärung eingegangen: “Der Rechtspopulismus ist der schillernde Rand des Rechtsextremismus, von dem er ideologisch aufgeladen wird.” Was damit unterstellt werden soll, ist, in other words, dies: Politisch nicht links agierende YouTuber oder Blogger (wie etwa auch ich, der früher auf “Philosophia Perennis” – und das weitaus regelmäßiger und häufiger als heute – Kritik am Regierungshandeln in Fragen der Migrations-, Gender- und Klimapolitik geübt hat!) – wären eigentlich ganz normale Sozialisten wie Hinz und Kunz, würden wir Höcke oder Krah nicht als Ideologie-Batterie verwenden oder ihre Ausführungen als eine App mit Haltungstipps verstehen.

Wer sich also nicht regierungskonform verhält oder nicht mindestens die weichgespült-kritischen Argumente der Scheinopposition verbreitet und vertritt, ist (um eine schon fast vergessene Redewendung aus einer seit langem verschlossenen Schublade wieder hervorzuholen) nur ein armseliger Adlatus der “Nazis in Nadelstreifen”. Ein übler semantischer Trick und eine dreiste Lüge, mit dem und der in Zukunft sogar der (pseudo)-konservative Teil der Unionsparteien und ihre nicht dem politischen Betrieb zuzurechnenden Influencer “gekeult” werden könnten. Kein Wort lesen wir übrigens in dem heute veröffentlichten Dokument zu Gefahren, die von anderen Extremisten – seien es Linke, andere Antizionisten oder die politischen Arme des Islam – für Deutschland und die innere Sicherheit ausgehen.

Liebe Deine Feinde, aber hasse die AfD!

Nein: Diese Kirche verrät einen Teil ihrer Gläubigen. Und daran ändert auch die Versicherung nichts, selbstverständlich mit jenen ins Gespräch kommen respektive bleiben zu wollen, die vom glitzernden Rand des Rechtsextremismus oder echten Rechtsextremisten zu rassistischem und antisemitischem Denken verführt wurden oder einfach nur aus Frust in der Wahlkabine ihr Kreuz bei der falschen Partei gemacht haben. Diese Kirche grenzt aus. Diese Kirche verurteilt im engen Anschluss an die vorherrschende staatskonforme Ideologie einige ihrer Glieder und will sie abhacken. Nicht, weil diese zur Sünde verführt hätten – sondern weil sie unbequem sind. Weil sie kein Bekenntnis des Glaubens an die eine, islamophile, gender- und klimagerechte Kirche ablegen wollen. Weil sie echte Demokratie von “unserer Demokratie” zu unterscheiden vermögen.

Und, last but not least: Sie grenzen uns aus, weil sie nicht nur dem Kaiser geben wollen, was des Kaisers ist – sondern weil sie alle hassen, die noch voller Inbrunst das erst 1970 verfasste Kirchenlied anstimmen, das mit den Zeilen “Singt dem Herrn alle Völker und Rassen, Tag für Tag verkündet sein Heil” beginnt. Ein Lied, das viele von denen als einstige Kommunionkinder und Firmlinge in den Gottesdiensten mit Klatschen begleitet haben, die heute auf deutschen Bischofsstühlen sitzen. Nach alledem bleibt mir nichts weiter übrig, als die Überschrift des Artikels zu wiederholen: Katholische Mitglieder und Wähler der AfD: Verlasst diese Kirche!

Dieser Beitrag erschien zuerst auf Conservo.