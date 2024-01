Kerbholz & Realitätsverlust: Die deutsche Wünsch-dir-was-Gesellschaft

Was die Ampel im Endeffekt ist, darüber braucht man nicht mehr zu diskutieren. Es steht fest. Wie man die Ampel benennt, ist einerlei. Der deutsche Wortschatz kennt tausend Schmähbegriffe und bald jeder träfe zu. Schade, daß es neben der arg malträtierten Meinungsfreiheit keine Benennungsfreiheit gibt. Aber wie sieht es mit dem Volk aus? Allmählich fragt sich meinereiner, wie lange sich das Volk die Demokratiesimulation hierzulande eigentlich noch bieten lassen will. Jeden Tag steht eine dieser Politfiguren vor einer Kamera oder einem Mikrofon und macht ein Gesicht dabei, als sei sie zutiefst davon überzeugt, sie selbst würde als honorige Person wahrgenommen werden, der gefälligst jedes Wort zu glauben sei. Keiner dieser Figuren glaubt der Realist auch nur noch die Uhrzeit. Vielmehr erkennt er eine akustische Umweltverschmutzung, wenn er sich wieder eine aufs Trommelfell schmieren lassen muß. Das Kerbholz, das diese Bande beisammen hat, kann man sich schon längst nicht mehr als ein gerades Stück Holz mit Kerben vorstellen, sondern das sieht in der Vorstellung allmählich aus wie ein Holzbogen, der sich der Erdkrümmung anpaßt.

Dennoch bekommt es die personifizierte Degenerationserscheinung sämtlicher Werte immer noch hin, in Amt & “Würden” zu bleiben – und sich dabei zu allem Überfluß auch noch aufzuführen, als handele es sich bei ihr um die Lordsiegelbewahrer von Demokratie, Freiheit und den “westlichen Werten“. Man muß allerdings konzedieren: Ein isoliertes Phänomen ist die Bundesrepublik nicht. Der sogenannte “Wertewesten” insgesamt geht an seinen je kurzfristigen Präferenzutilitarismen zugrunde. Kurzfristiges Opportunitätsdenken hat inzwischen jedem langfristigen Perspektivdenken den Garaus gemacht. Und das ist beileibe nicht nur bei der personifizierten Heimsuchung in Gestalt der Altparteienfunktionäre, der Altparteienmitglieder und den völlig überflüssig gewordenen Medienfritz:innen der sogenannten “Qualitätsmedien” so, sondern leider auch zu einem großen Teil in genau dem Volk, das ansonsten behauptet, es leide unter seiner “herrschenden Klasse“. In den USA tobt im Grunde genau derselbe Kampf um Verfassung und bürgerliche Grundrechte wie hierzulande oder in Frankreich. Oder in Irland. Oder in Kanada. Oder in Israel.

Paternalist müsste man sein

Paternalist müsste man sein, um das Volk von seiner Verantwortung für die Zustände freizusprechen, die es sich zweifellos bieten läßt. Ja, es gibt die Bauernproteste, es gab auch die Corona-Großdemonstrationen und die Montagsspaziergänge und etliche andere, durchaus zivilisierte Formen des Protests. Nur: Zivilisierter Protest juckt keinen derjenigen mehr, gegen die er sich richtet. Wahrscheinlich ist es sogar so, daß zivilisierter Protest beruhigend auf diese Individuen wirkt, zeigt er doch an, daß sich die Bürger nach wie vor – und wie gewünscht – in der Illusion aufhalten, sie müssten sich nur in ausreichender Zahl bemerkbar machen, um Berücksichtigung ihrer Forderungen zu finden. Da sagt meinereiner nur noch: Abschminken! Euer Demonstrationsrecht ist deren je persönlicher Schutzraum. Es wäre an der Zeit, endlich ganz andere Saiten aufzuziehen. Welche Saiten, kann ich hier nicht schreiben. Wem es an Phantasie mangelt, der kann sich ja in einem der zahlreichen “mittelalterlichen Kriminalmuseen” umschauen, die es in Deutschland gibt. Ja, ich übertreibe gern. Warum? Weil man im mittelalterlichen Kriminalmuseum gezeigt bekommt, was mit einem passiert, der zu kleine Brötchen backt.

Ich habe Memes in den sozialen Netzwerken gesehen, bei denen mir die Haare zu Berg standen. So eine Art teutonische Jeanne d’Arc, die mit gereckter Faust vor einem Meer an deutschen Flaggen steht und die “Aufständischen” anführt. Alter Schwede: Da scheint schon das grundsätzliche Problem noch nicht erkannt worden zu sein. Ja hallo? Merkel? Lang? Baerbock? Von der Leyen? Faeser? Flak-Zimmerbrand? Nikki Haley? Hillary Clinton? Nancy Pelosi? Kamala Harris? Fani Willis? Alena Buyx? Anne Will, Sandra Maischberger – kurz: Das gräßliche Feminat und seine schwanzwedelnden Beischlafbettler. Es wird doch keiner glauben, daß es sich beim evidenten Untergang des Wertewestens und dem gräßlichen Feminat samt seinen (zerebral)entklöteten Progressistenmännchen um einen saudummen Zufall handelt, eine zeitliche Korrelation, aber keinesfalls um eine Kausalität? – Ah ja, es glauben also doch die meisten. Schwerer Fehler! Frauen machen nie Politik, sondern immer nur Frauenpolitik. Ausnahmen bestätigen die Regel. Nix für ungut, Alice Weidel, Nicole Höchst, Beatrix von Storch, Christina Baum und etliche andere aus Politik und Medien: Von Ihnen, verehrte Damen, war keine gemeint! Aber das sollte hier auch nicht Thema werden. Jedenfalls nicht hauptsächlich. Mir geht es um etwas anderes. Es geht mir um die “Gefällt mir”-Mentalität bei gleichzeitiger Absenz der Logik. Mir geht es um die Verheerungen jener Gefühlspolitik, die eine faktenbasierte abgelöst hat, also im wahrsten Sinn des Wortes “schwachsinnig” ist und daher auf die permanente Lüge zur Verschleierung ihrer Schwachsinnigkeit zurückgreifen muß.

Die gleichberechtigte Meinung und das Argument

Was soll das überhaupt sein, so eine “gleichberechtigte Meinung“? Wenn Sie der Ansicht sind, daß jede andere mit Ihrer eigenen Meinung gleichberechtigt zu sein hat, dann könnten Sie sich Ihre eigene in einem 80-Mio.-Volk auch sparen. Sie brauchen keine gleichberechtigte Meinung, sondern eine fundierte. Wollten Sie unterstellen, daß alle gleichberechtigten Meinungen auch gleichermaßen fundiert sind, dann könnten Sie auch jede x-beliebige Meinung für berücksichtigenswert halten. Aber zugegeben: Ein schönes Gefühl macht die Unterstellung schon, daß Demokratie sei, wo die gleichberechtigte Meinung als ein hohes Gut gilt. Mit der freien Meinungsäußerung ist es wieder etwas anderes. Die ist tatsächlich klasse, weil sich dadurch neben den klugen Köpfen auch die Deppen outen. Leider ist es aber so, wie oben schon kurz angesprochen, daß die freie Meinungsäußerung nicht mit der Bednennungsfreiheit einhergeht, was dann dazu führt, daß sich kein Depp als ein solcher bezeichnen zu lassen braucht. Das ist schwer kontraproduktiv im Sinne der wünschenswerten Problemlösung.

Zu den Fakten: Ich behaupte als Tatsache, daß die sogenannten “zivilisierten Formen” des Protests auf diejenigen, gegen die sich die Proteste richten, wie ein Beruhigungsmittel wirken. Zwar sieht es beispielsweise schön aufständisch aus, wenn Bauern vor einem französischen Rathaus den Mist aus ihrem Stall auskippen und die Fassade mit der Güllepumpe besprühen, nur: Weder der Bürgermeister noch der Departements-Chef oder gar der Präsident werden den Mist wieder wegschaufeln oder die Fassade reinigen. Das haben Leute zu erledigen, gegen die sich der Protest gar nicht gerichtet hatte. Und wenn ich hierzulande sehe, daß Leute nach einem “zweiten 1989” rufen, dann denke ich mir: “1789 wäre es gewesen“. Man dürfte nur die Fehler der Folgejahre nicht wiederholen und zum selbstgerechten Revolutionsterroristen und Massenmörder werden. Schon, weil es einem mittelfristig selbst nicht gut bekommt. Aber nicht nur deshalb nicht.

Die “Brisanz”

Stellen Sie sich das doch einmal vor: Sie leben in einem Land, in dem der sogenannte Verfassungsschutz, dessen Chef Parteimitglied der CDU ist, illegal den Tagungsraum eines Landhotels verwanzt, in welchem sich honorige Bürger zu einem privaten Treffen verabredet hatten. Dieses Land beschreibt sich selbst offiziell als eine freiheitliche, demokratische und rechtsstaatlich ausgerichtete Republik. Dann belauscht der “Verfassungsschutz” dieses Treffen und stellt fest, daß dort nichts Verfassungswidriges geredet worden ist. Das stinkt dem “Verfassungsschutz”, weil ihm trotzdem nicht gefallen darf, was im Landhotel besprochen worden war. In der Folge überlegt er sich, wie er denjenigen, deren Ansichten ihm nicht gefallen dürfen, dennoch eine “reindrücken” könnte, stellt fest, daß er es selber nicht kann und delegiert dann die “Reindrück-Aufgabe” an die systemerhaltenden Medien. Die bringen dann etwa zwei Monate, nachdem die fehlende “Brisanz des Geheimtreffens” durch den Verfassungsschutz (zähneknirschend) eingeräumt worden war, eine Räuberpistole heraus, die angeblich von “höchster Brisanz” ist. Es wird von Ihnen erwartet, dem irrelevanten “Schnee von gestern” jene “Brisanz” zu attestieren, von der sie außerdem noch glauben sollen, daß sie ursächlich gewesen sei für “Massenproteste der Zivilgesellschaft” – und nur, um herauszufinden, daß Teile dieser protestierenden “Zivilgesellschaft” dafür bezahlt worden sind, um an diesen Protesten teilzunehmen. Weil das noch nicht reicht, müssen Sie auch noch zur Kenntnis nehmen, daß Mitglieder der Regierung ebenfalls “unterstützend” auf die Straße gegangen waren. Es wird Ihnen dennoch zugemutet, der Regierung abzunehmen, sie sorge sich um “Demokratie, Freiheit und ‘westliche Werte’‘” – und weil das noch nicht Zumutung genug ist, sollen Sie sich auch noch einreden lassen, Sie selbst seien ein Feind des sogenannten Wertewestens, weil Ihnen das Wort “Bananenrepublik” durch den Kopf geht. Und “Putins Russland” sollen Sie obendrein noch als den finsteren Gegenpol zu dem vor “Lauterkeit” strahlenden Gemeinwesen begreifen, in dem sie selbst als Bürger registriert sind. Das ist ein bißchen viel verlangt.

Wenn Sie sich weiters überlegen, daß jemand gedacht haben muß, er könnte Ihnen mit einem derartigen Schwachsinn kommen, dann wissen Sie auch, was er von Ihnen hält. Wenn Sie wiederum wissen können, was er von Ihnen hält, – wie in aller Welt können Sie dann der Idee nachhängen, er interessiere sich auch nur im Geringsten dafür, wogegen Sie protestieren und welche Argumente Sie haben? – Ah, geht eigentlich nicht? Sehen Sie, es geht doch! Auf Deutsch: Nicht nur Ihre Regierung hält Sie in Wahrheit für einen strunzdummen Deppen, sondern die servilen Medienbüttel ebendieser Regierung ebenso. Die brauchen Ihnen das nicht expressis verbis zu sagen. Sie könnten es selbst herausfinden, wenn, ja wenn Ihnen gefiele, was es da herauszufinden gibt. Es gefällt Ihnen aber nicht. Weil Sie die Konsequenzen fürchten, die Sie zu ziehen hätten, wenn Sie als wahr gelten lassen würden, was evident wahr ist, respektive, weil Sie das ungute Gefühl fürchten, das Sie beschleichen würde für den Fall, daß Sie die dann als nörtig erkannten Konsequenzen nicht ziehen würden. Wie meinen? – Ach, die “gleichberechtigte Meinung“. Was ich bis hierhin geschrieben habe, wäre eben nichts anderes als meine “gleichberechtigte Meinung“? Sie dürften jederzeit eine andere haben? Wegen Ihrer persönlichen Freiheit? Und weil überhaupt: Jeder Mensch konstruiert sich seine eigene Realität (Erstes Axiom der Sozialpsychologie)? – Tja dann…

Die eigene Realitätskonstruktion

Was meineneinen im vergangenen Vierteljahr erheblich “ernüchtert” hat, das ist die Erkenntnis, daß der ubiquitäre, je persönliche Präferenzutilitarismus mit seinen verheerenden Auswirkungen auf ein vormals funktionierendes Gemeinwesen gar keine “linke Spezialität” ist, sondern quer durch die politische Gesäßgeographie von links bis rechts zu finden ist. Sie ahnen es vielleicht: Israel. Mir “gefällt das” auch nicht, daß es Israelis sind, die man im Janur 2024 als Völkermörder und Kriegsverbrecher bezeichnen muß, so man nicht gar nichts dazu sagen will. Mir wäre ebenfalls lieber, sie wären es nicht. Aber es ist eben anders. Ja, das ist ganz hart zu schlucken, aber es ändert nichts daran, daß die Dinge sind, wie sie eben sind. Tatsächlich sind die Nachfahren eines der schrecklichsten Genozide selbst zu Völkermördern und Kriegsverbrechern geworden. Ob das so ist oder nicht, hängt nicht an der Frage, ob es einem gefällt oder nicht. Israel ist hier aber nur der Aufhänger, weil es eben gerade als Beispiel gut paßt. Ich will auf etwas ganz anderes hinaus – und zwar im Zusammenhang mit dem “zivilisierten Protest” in der vermeintlichen Demokratie mit ihren vermeintlichen “westlichen Werten” und der “Freiheit“, der ganzen.

Wenn Sie davon überzeugt sind, Sie dürften sich Ihre je eigene Realität konstruieren, respektive sich über die Medien eine konstruieren lassen, oder wenn Sie glauben, daß wahr ist, was Sie aufgrund Ihrer persönlichen Präferenzen für wahr halten wollen, dann spielt es keine Rolle mehr, gegen wen Sie protestieren. Weil Sie zu unterstellen hätten, daß diejenigen, gegen die Sie protestieren, genauso wie Sie selbst das Recht haben, sich ihre Realität selbst zu konstruieren. Das machen die nämlich. Und sie versuchen, Ihnen ihre eigenkonstruierte Realität als die eine, objektive Realität zwangsweise reinzudrücken. Überlegen Sie doch! Diejenigen Sozialpsychologen, die das Erste Axiom (“Axiom” ist dabei laut Duden definiert “als absolut richtig erkannter Grundsatz; gültige Wahrheit, die keines Beweises bedarf ; eine nicht abgeleitete Aussage eines Wissenschaftsbereichs, aus der andere Aussagen deduziert werden“) ausformuliert und zur Grundlage von allem weiteren gemacht haben, was hierzulande unter “Gesellschaftspolitik” läuft, beanspruchen für sich selbst, die objektiv gültige Wahrheit festgelegt zu haben, mithin also, sich selbst keine Realität eigenkonstruiert zu haben.

Es gibt keine Wahrheiten, es gibt nur eine Wahrheit

Sie werden nicht regiert! Sie werden beherrscht! Sie haben aber keine Herrscher zu haben in der Demokratie. Sie haben der Souverän zu sein, ob Ihnen das gefällt oder nicht, ob es Ihnen Mühe macht oder nicht, ob Ihnen die Konsequenzen gefallen oder nicht – Sie müssen! Sie entscheiden darüber, welche Mittel notwendig werden, Ihre Demokratie zu retten, nicht diejenigen, die Sie evident daran hindern wollen, Ihre Demokratie zu retten. Sie sind in der Verantwortung, nicht Ihre “Vertreter”! Ihre Herrscher geben keinen Pfifferling auf Ihre je eigenkonstruierte Realität und Ihre daraus resultierende, persönliche und gleichberechtigte Meinung. Ihre Einbildung von der Relevanz Ihrer je eigenkonstruierten Realität samt der daraus resultierenden Meinung ist nichts anderes, als eine Illusion von Freiheit! Solange es funktioniert, Sie in dieser Illusion zu halten (geregeltes Demonstrationsrecht zum Beispiel), so lange sind Sie nach Belieben zu beherrschen. Es gibt keine Freiheit an der einen Realität vorbei. Es gibt keine “Wahrheiten“! Es gibt nur eine Wahrheit. “Wahrheiten” sind Sachverhalte, die entlang der einen Wahrheit entweder wahr sind oder eben nicht. Sie können sich nicht aussuchen, ob die Israelis allerweil Völkermörder oder Kriegsverbrecher sind. Jede “gleichberechtigte Meinung” dazu ist überflüssig. Es spielt auch keine Rolle, ob ihre Opfer “verdient” haben, was ihnen widerfährt, ob sie Hans oder Mohammed heißen, ob sie Christen, Terroristen, Zivilisten oder Atheisten sind. Es gibt Ermordete und es gibt logischerweise die Mörder dazu. Da kann man nicht “gleichberechtigt auf verschiedenen Seiten stehen”, weil es nämlich nur eine Seite gibt: die Realität.

Und die hätte es zu sein, die einem auch in Sachen “Rettung von Demokratie, Freiheit und ‘westlichen Werten’” den Rahmen für die “Mittel der Wahl” vorgibt, weil diese effizient zu sein hätten, um das gesetzte Ziel zu erreichen. Das Ziel: Wiederherstellung von Demokratie, Freiheit und der Gültigkeit von Werten. Provokant gefragt: Wie lange wollen Sie eigentlich noch glauben, daß sich ein Grüner für das bessere Argument interessiert, solange er jederzeit negieren darf, daß das bessere Argument auch das bessere ist? Glauben Sie ernsthaft, daß es zielführend ist, die Dinge in Grund und Boden zu labern, während ungerührt die Zeit verstreicht? Was glauben Sie eigentlich, wieviel Zeit Sie noch haben, bis Sie keine mehr brauchen werden? Wen, glauben Sie, interessiert es, wenn Sie bekunden, daß Sie sich als Traktor identifizieren? – Die Regierung? – Har, har, har! Wie sagte doch jemand erst kürzlich so schön? “Der Niedergang nahm zu dem Zeitpunkt seinen unaufhaltbaren Lauf, als das Gefühl die Herrschaft über die Fakten errungen hatte.” Dem ist nichts hinzuzufügen, außer vielleicht: Der Kompromiss dient seit jeher nie der Sache, um die es geht, sondern immer nur denen, die sich in der Sache einigen müssen, weil sie sich die Köpfe nicht einschlagen wollen. Oder anders: Viele Köche verderben den Brei. Es ist, wie es ist. Wie ist es? Das ist die Frage… und nicht: “Wie sieht es für dich aus?” oder “Das kommt auf die Perspektive an” oder “Das kann man so oder so sehen“. Die Regierungen des “Wertewestens” sind keine Volksvertreter. Das ist so. Und es ist deshalb so, weil sich das beweisen läßt. Daraus folgt, daß der Souverän nicht gegen sie demonstrieert, sondern daß er sie absetzt. Das wiederum diktiert die Wahl der Mittel.