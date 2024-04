Kinderehen bleiben formell verboten – bis die Islamisierung weit genug fortgeschritten ist

Nach langem Zögern hat Justizminister Marco Buschmann am Freitag einen neuen Gesetzesentwurf zur Neuregelung von Kinderehen vorgelegt. Damit entsprach er der Forderung des Bundesverfassungsgerichts von letztem Jahr, bis zum 30. Juni diesen Jahres ein entsprechendes Gesetz vorzulegen. Das Gericht hatte das Verbot von im Ausland geschlossenen Ehen von Minderjährigen bestätigt, jedoch die Möglichkeit eingeräumt, die Ehe nach Volljährigkeit der Partner weiterzuführen. Dabei soll es nun auch bleiben – was in einem von Tag zu Tag mehr islamisierten, politisch-gesamtgesellschaft demonstrativ muslimfreundlicheren Deutschland nur auf den ersten Blick verwundert. Tatsächlich scheint es sich um eine Art von “taqqiya“, “Verstellung”, zu handeln, die nun auch der Linksstaat praktiziert, um seine durch und durch eigenkulturzersetzende Politik zu kaschieren.

Nur in homöopathischen, erträglichen Dosen soll die eigene Bevölkerung ganz sachte an die eingewanderte Lebenswirklichkeit voraufklärerischer Kulturen herangeführt werden, die dieses Land unweigerlich und irreversibel usurpieren; mit der Tür ins Haus zu fallen, wäre an dieser Front kontraproduktiv, da das Schicksal von Kindern die Emotionen hochkochen lässt. Kinderehen sind zwar weltweit Teil des Islam, aber dieser Teil soll für Deutschland noch so lange hintenangestellt werden, bis die Islamisierung hier weit genug vorangeschritten sein wird; vermutlich wird die Legalisierung mit der Einführung der Scharia hierzulande zusammenfallen. Diese wird definitiv und unweigerlich kommen, doch nach konservativen Schätzungen kann dies noch rund 20 bis 30 Jahre dauern.

Vorgeschützte Grundgesetztreue

Solange das Kalifat – mainstreammedial totgeschwiegenen – nur auf den Straßen, in Moscheen und Massengebeten herbeigesehnt wird und eine allzu drastische Offenlegung der wahren Ziele (an deren Verwirklichung eine naive, von Selbsthass getriebene Linke und die Organe des politischen Islam hierzulande gemeinschaftlich werkeln) die schlafende kartoffeldeutsche Noch-Mehrheit aufschrecken würde, darf der deutsche Staat noch Selbstbehauptung und Grundgesetztreue vorschützen. Also erklärt Buschmann, Kinderehen seien „unvereinbar mit unserer Werteordnung“, und das deutsche Recht müsse “diese Überzeugung auch künftig klar zum Ausdruck” bringen. Darüber herrsche Einigkeit in der Bundesregierung. Gleichzeitig gelte es sicherzustellen, dass die “Grundrechte der Betroffenen gewahrt” blieben.

Im Ausland geschlossene Ehen bleiben weiterhin auch dann unwirksam, wenn einer der Ehegatten zum Zeitpunkt der Eheschließung unter 16 Jahre alt war – auch dann, wenn die Ehe nach dem Recht des Staates, in dem sie geschlossen wurde, gültig war. Diese wären zwar auch nach deutschem Recht wirksam, können aber aufgehoben werden. Der Pferdefuß dabei ist bereits evident: Eine Ehe, die in Deutschland für unwirksam erklärt wurde, weil mindestens ein Ehepartner bei der Eheschließung zu jung war, soll mit Erreichen der Volljährigkeit wieder gültig werden, wenn “die Betroffenen dies wünschen” und gegenüber dem Standesamt oder einer anderen geeigneten Landesbehörde eine entsprechende Willenserklärung abgeben (dass die Frauen in solchen Ehekonstellationen sich ernsthaft trauen werden, im Zweifelsfall dem Willen ihres Mannes zu widersprechen, ist natürlich ganz und gar abwegig und unrealistisch, doch den “rechtsstaatlichen” Formalitäten und der moralischen Freisprechung der handelnden “Ampelmänner” ist damit Genüge getan) . Mädchen, die bei der Eheschließung unter 16 Jahre alt waren, sollen zudem ihren Unterhalt gegen den älteren Ehepartner geltend machen können (auch das ein in der Praxis so unrealistisches wie groteskes Szenario). Wer bei der Eheschließung noch keine 16 Jahre alt war, soll nicht zur Zahlung von Unterhalt verpflichtet werden.

Atavistische Unsitte

Buschmanns Novelle erweist sich damit, wenig überraschend, als ein weitgehend lebensfremder Kompromiss: Denn die Familien und kulturellen Prägungen, die meist hinter solchen arrangierten Ehen stehen, werden dazu führen, dass ein Großteil der Kinderehen mit erreichter Volljährigkeit angeblich „freiwillig“ fortgesetzt werden. Und vor allem die weiblichen Ehepartner werden unter dem (nicht selten durch psychische und vor allem physische Gewalt) auf sie ausgeübten Druck wenn überhaupt, dann nur in den allerseltensten Fällen den Mut aufbringen, sich aus einer solchen Verbindung zu lösen – weil ihnen sonst lebenslange Verfolgung bis hin zum „Ehrenmord“ droht. Alle Kulturen, die Kinderehen praktizieren, setzen zwingend eine vollständige Entmündigung und Entrechtung des minderjährigen weiblichen “Ehepartners” voraus. Ein wirklicher Riegel wird dieser atavistischen Unsitte durch noch so wohlfeile Gesetze eines Rechtsstaats definitiv nicht vorgeschoben.

Was wie hier sehen, ist bestenfalls ein weiterer so bizarrer wie untauglicher Versuch, der eingewanderten Steinzeit mit den Mitteln einer in Jahrhunderten entwickelten komplexen Rechtsordnung Herr zu werden – und schlimmstenfalls, siehe oben – ein reines Feigenblatt, für eine Übergangsphase der Restislamisierung den humanistisch-rechtsstaatlichen Schein zu wahren, bevor dann auch in Deutschland unweigerlich das finstere Mittelalter unterm Halbmond hereinbricht. So werden wohl auch weiterhin unzählige muslimische Frauen ihr Leben an der Seite eines Mannes verbringen müssen, den sie sich nicht ausgesucht haben und dem sie völlig ausgeliefert sind.