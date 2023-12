Kitas ohne Weihnachtsbäume: Last Christmas rückt näher

Trotz aller Kritik an ähnlichen Entscheidungen anderer Einrichtungen, hat nun auch eine Hamburger Kita beschlossen, in diesem Jahr erstmals keinen Weihnachtsbaum aufzustellen. In einem Rundschreiben an die Eltern wurde dies mit dem üblichen kultur- und selbstverleugnerischen Mind-Set begründet, dass man „kein Kind und seinen Glauben ausschließen“ wolle. Weiter teilte die Kita mit zwischen den Zeilen herauszulösender Distanz und offenkundiger Abscheu mit, zwar gebe es bereits „Weihnachtsfrühstück“ und man habe auch “Adventskalender gebastelt”, es sollen jedoch “keine christlichen Feste gefeiert werden“.

In den Vorjahren wurde in der Kita noch regelmäßig ein Weihnachtsbaum aufgestellt, offenbar ohne dass dies irgendwelchen Anstoß erregt hätte. Natürlich orientiert sich auch hier ie gezielte Entchristlichung allein an den projizierten, unterstellten “gekränkten Gefühlen” muslimischer Kinder – und das, obwohl trotz aller sonstigen Intoleranz, Beschwerden gegen christliche Bräuche sehr selten (wenn überhaupt) von Muslimen kommen. Es sind die woken, politisch überkorrekten und nahezu ausschließlich weiblichen Kita-Mitarbeiter, die diese völlig falsch verstandenen Toleranzakte freiwillig vollziehen.

Entsetzen und Wut

Bei vielen Eltern löste der Schritt Entsetzen und Wut aus. Eine Familie, die anonym bleiben möchte, was schon alles über die Zustände in diesem Land aussagt, erklärte: „Das hat uns schon umgehauen. Wir sind alle tolerant, aber dieser Verzicht auf ein traditionelles Symbol des Friedens, übrigens auch jenseits des Christentums, ist für viele Eltern und Kinder schwer nachvollziehbar.“ Die Entscheidung, in diesem Jahr keinen Baum aufzustellen, sei der Elternschaft kurzfristig und lapidar mitgeteilt worden, so ein Vater. Dies passe „so ein bisschen in den Zeitgeist der Cancel Culture“. Genau das ist der Hintergrund dieser ständigen Unterwerfungsgesten: die eigene Kultur, die diese Leute oft selbst hassen oder die ihnen zumindest völlig egal ist, soll verschwinden.

Die eifernde Distanz von vermeintlich “exkludierenden” oder “diskriminierenden ” religiösen Festen des eigenen Kulturkreises aus pathologischer, an Unterwerfung grenzender Rücksicht erfolgt dabei proportional zur immer schamloseren Ausbreitung des Islams im öffentlichen Raum und die stetige Herausstellung von dessen religiösen Praktiken, wobei seitens muslimischer Verbände eine vergleichbare Rücksichtnahme auf die Mehrheitsgesellschaft selbstverständlich gänzlich fehlt.

Am Ende ein gesellschaftliches Vakuum

Das, was in diesen kriecherischen, von kulturellem Selbsthass geprägten deutschen Erziehungs- und Bildungseinrichtungen erzeugt wird, ist am Ende ein gesellschaftliches Vakuum an Werten und Leitbildern, in das dann nicht nur der Islam, sondern jedweder ideologische Unsinn eindringen kann. Kinder werden mit allem möglichen indoktriniert, wobei man ihnen einredet, dass ihre Kulturlosigkeit die höchste Stufe eines weltoffenen Lebens wäre. Dass es gerade auch für Zuwanderer richtig und wichtig wäre, die kulturelle Identität ihres Gastlandes kennenzulernen, kommt diesen Relativisten gar nicht in den Sinn.

Ein Grund für die katastrophale Integrationsbilanz in Deutschland ist, dass Migranten überhaupt kein Leitbild angeboten wird, in das sie sich integrieren könnten. Anstatt die ihnen anvertrauten Kinder an ihr eigenes kulturelles Erbe heranzuführen, leisten solche Kitas ihrer geistigen Verwahrlosung Vorschub und entlassen sie orientierungslos in ihr weiteres Leben, wo ihnen dann auf den weiteren Stufen des Bildungssystems dasselbe droht.