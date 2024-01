Kraweel, kraweel…

…taubtrüber Ginst im Neujahrshain. Aus den Palliativstationen der Republik schwappen müde Meldungen ins Land. Die ewige Modelleisenbahn bilanziert in dürren Zeilen, dass ihr Pünktlichkeitsziel auch 2023 nicht erreicht wurde. Nach japanischen Maßstäben läge die Unpünktlichkeitsquote bei inzwischen 100 Prozent und Wissing hätte einen Bandscheibenvorfall vom Verbeugen. Nach den deutschen Normen erreichte immerhin noch die reichliche Hälfte der Züge im letzten Quartal das Fahrplanziel. Die Mehrzahl sogar mit allen bei Abfahrt angehängten Waggons und den vorgesehenen Zwischenstationen. Keine Erwähnung mehr findet die verlässlich errungene, knallrote Verlässlichkeitslaterne im Bahnwesen Europas. Ungeachtet dessen: Die aus guten Gründen erfundene Latüchte sollte ab sofort wieder gut sichtbar am Ende der Züge angebracht werden. Besser ist besser. Trübtauber Ginst… Sie wissen schon.

Immerhin – aus den Böllerverbotszonen zu Berlin wurde auf Youtube das gar lustige, pyrodynamische Treiben übertragen. „Es erfolgt jetzt eine Durchsage… Sie begehen eine Straftat!“, tönte es verzweifelt aus einem blau blinkenden Polizeibus. Befeuert von der motivierenden Gefährderansprache der schutzsuchenden Gewaltmonopolisten feuerwerkten sich – mit kaum mehr als einer Armlänge Abstand – die pelzbesetzten Systemsprenger ins neue Jahr hinein. Das nahezu ikonografisch inszenierte Spektakel wurde in den Waffenverbotszonen und Integrationsstätten ganz sicher interessiert zur Kenntnis genommen.

Dreimal roter Kader!

Auch weiter rechts in Europa, in der Ukraine, feilt man an der – unvorsichtigerweise nicht aus Polen, sondern aus Deutschland importierten – Feuerkraft: Von den 18 bisher überlassenen Leoparden ist kaum einer im Einsatz. Die Dinger wurden kaputt geliefert oder fielen auf den ersten Metern aus. Ersatzteile fehlen und die improvisierten Reparaturversuche der Wehrpflichtigen an den schwangerengerechten Kettenbrutkästen scheitern ein ums andre Mal. Da fordert der deutsche Selbstverteidigungsminister natürlich öffentlich… dass es sofort… auf der Stelle… seines Wissens nach… irgendwie anders werden muss! Nicht, dass er auch noch in den Umfragekeller der auf 14 Prozent abgestürzten Regierungspartei eingereiht wird. Und wenn man ganz leise ist, kann man von irgendwoher Saskia Eskens Beschwörungsformel hören: “Borius Pistorius… dreimal roter Kader…!“.

Beim zur Erbauung gesendeten Sportereignis des Jahres in Garmisch-Partenkirchen, dem Neujahrspringen auf der 2007 fertiggestellten Olympiaschanze nämlich, konnte halb Europa von der Couch aus verfolgen, wie dünne Kinder die Sprunglatten der Protagonisten einen stählernen Treppenturm hinaufwuchteten.

Vom seelischen Leiden ins faktische Ableben

Dahinter bewältigten, behutsam, Schritt für Schritt, die sichtlich schnaufenden Schnellkraftsportler die 300 Stufen bis zum Sitzbalken. Auf dass die optimierten Waden nicht im Anlauf oder gar beim nach unten Schweben vom Tremor befallen würden. Der Aufzug war ausgefallen. Ausgefallen waren 2023 auch Klinikbeschäftigte. Im Schnitt satte 27,5 Tage. Ein Zehntel ihrer Arbeitszeit. Hauptdiagnose: Seelisches Leiden! Karl Lauterbach arbeitet bereits akribisch am Ende des Dilemmas. Die von ihm ferngesteuerten Kliniken werden direkt vom seelischen Leiden ins faktische Ableben überführt. Harvardie – Harvardas – Harvarie! Gelernt ist gelernt.

Aber gemach! Schon sieht von ganz weit oben unser aller Scholzomat Licht am Ende des Geisterbahntunnels. Seine auf dem Haussender “n-tv” verbreitete frohe Botschaft lautet: „Die Rezession bremst den Fachkräftemangel!“ Genial, oder? Nur gut, dass der Olaf die schlagenden Vorteile seiner Politik noch rechtzeitig bemerkt hat. Nicht bemerkt hat er freilich, dass das Licht am Ende des Tunnels von der roten Laterne kommt. Seinem ganz persönlichen Haltesignal.