Krieg für Deutschland: Deine Meinung zählt!

Das Schönste am Krieg ist, daß man über alles demokratisch abstimmen kann…. Moment: Das Schönste an Deutschland ist, daß man über alles demokratisch abstimmen kann. Auch über einen Krieg. Das geschieht im Bundestag. Ein erneuter Unionsantrag, den hochdemokratischen Ukrainern Taurus-Marschflugkörper zu liefern, ist ebenso erneut gescheitert. Demokratisch gescheitert, um genau zu sein. Es war ja nicht die erste demokratische Abstimmung über diese Frage. Aber noch ist nicht aller Tage Demokratenabend. Mit dem ersten Sonnenstrahl bricht für die Demokratiedeutschen ein neuer Tag an, der sich dazu nutzen läßt, noch einmal abzustimmen. So lange, bis das Ergebnis paßt. Wann paßt es? Dann, wenn der deutsche Bundestag demokratisch beschlossen hat, den friedliebenden und jeglicher Korruption abholden Ukrainern endlich doch die Taurus-Marschflugkörper zu liefern. Danach kann man dann über etwas anderes abstimmen. Jedenfalls so lange, bis der finsterrussische Präsident Putin wieder einmal beweist, daß er sich nicht klaglos an die demokratischen Beschlüsse halten will und seine antidemokratischen Raketen gegen Deutschland losschickt, obwohl hierzulande über deren Direktimport auf dem Luftwege niemand abgestimmt hat, so daß ihnen neben einem deutschen Prüfsiegel auch noch die Importgenehmigung fehlt. Aber gut: Welcher Demokrat heißt schon Putin? – Eben, keiner. Das Schlimme an Putin ist ja unter demokratischen Gesichtspunkten, daß er keinerlei Hemmungen hat, sich ins Unrecht zu setzen. Der hätte sich schon längst einmal eine Scheibe von unserer wertewestlichen Demokratie abschneiden können. Es ist ja nicht der Fehler der deutschen Bundestagsabgeordneten, daß er es unterlassen hat.

In der hiesigen Republik sind aber alle Deutschen Demokraten, auch außerhalb des Bundestags. Das wissen sie auch, denn lange genug ist ihnen versichert worden: Deine Meinung zählt. Was tatsächlich zählt, ist natürlich ihr Glauben daran, daß ihre Meinung zähle. Für sie selbst zählt dieser Glaube natürlich nicht, sondern nur für diejenigen, die daran interessiert sind, daß sich die deutschen Demokraten in der Republik diesen Glauben bewahren. Aber bevor das hier kompliziert wird, bleibe ich lieber bei der Meinung beziehungsweise bei dem, was jeder Demokrat für seine eigene halten soll.

Feuchte Augen und Verzweiflung

Kennen Sie Andrea Sawatzki? Das ist diese rothaarige Schauspielerin, inzwischen auch schon über sechzig, bekannt aus Funk & Fernsehen. Nein, nicht die Ulknudel. Die hieß Ingrid Steeger und ist schon gestorben. Andrea Sawatzki: Das ist die mit den Rollen, wo frau immer von irgendetwas betroffen – oder entsetzt sein muß. Niemand schaut schöner todtraurig drein als Andrea Sawatzki. Ihre Rollen sind ihr wie auf den Leib geschneidert. Die Frau Sawatzki hat dieser Tage ebenfalls ihre Meinung geäußert und ich muß gestehen, daß ich tatsächlich feuchte Augen bekommen habe, als ich ihr zuhörte. Die ist schon gut, wenn sie spricht und ein Gesicht dazu macht. So leicht werden meine Augen sonst nicht feucht. Außer, ich sehe einen Hund, der schlecht behandelt wurde und Angst vor dem Leben hat. Das nimmt mich wirklich mit. Oder wenn ich Schwarz-Weiß-Bilder von fast verhungerten Kindern aus Konzentrationslagern sehe. Andrea Sawatzki kam gerade aus einer Filmvorführung, als sie sprach. Sie hatte sich einen Zusammenschnitt von Videomaterial angesehen, das aus den Bodycams jener Hamasterroristen stammte, die am 7. Oktober israelische Zivilisten bestialisch ermordet hatten. Die Angst der Opfer war zu sehen, sagt Frau Sawatzki, ihr Flehen, ihr Sterben, ihre Schreie seien zu hören gewesen, alles schwer auszuhalten. Aber am schwersten auszuhalten seien die Selfies dieser Terroristen gewesen, weil die keine hochaggressiven, mordlüsternen und wild entschlossenen Mörder zeigten, sondern lachende Gesichter von Leuten, die sich über das Leid ihrer Opfer amüsierten. Ein Kind in einem Haus. Vor seinen Augen waren die eigenen Eltern gerade ermordet worden. Das Kind hielt sein jüngeres Geschwisterchen im Arm. Es war durch einen Granatsplitter erblindet und wimmerte. Das ältere Kind habe immer wieder gejammert, warum es noch am Leben sein müsse. Es wolle lieber tot sein. Der Terrorist sei währenddessen seelenruhig an den Kühlschrank gegangen, um sich ein Getränk zu holen. Frau Sawatzki hatte feuchte Augen und klang verzweifelt. Ich hatte ebenfalls feuchte Augen und war verzweifelt. Wegen “die Menschheit“, “menschlich” und “die Menschen“, die bei den deutschen Demokraten so populär sind.

Allerdings war ich schon verzweifelt, bevor ich das bedrückende Statement der Sawatzki gesehen hatte. Wegen der 12.000 palästinensischen Kinder, die nach dem 7. Oktober ermordet worden waren als “Vergeltungsmaßnahme” für den Terrorangriff vom 7. Oktober. Kleinstkinder, lebendig begraben unter dem Schutt der Häuser, die man über ihrem Kopf hat einstürzen lassen mit Bomben. 30.000 ermordete Zivilisten, über 70.000 zum Teil schwerst Verletzte. Der Hungertod im Gazastreifen, die zerbombte Infrastruktur. Und dann wurde ich richtig wütend auf die Sawatzki. Es ging ihr in Wahrheit nicht um die Barbarei als solche. Es ging ihr ausschließlich um die israelischen Opfer am 7. Oktober. Niemand brauche ihr Statement zu kommentieren, der nicht so fühle wie sie selbst und sein Mitleid auf die Israelis beschränkt. Niemand brauche in seinen Kommentaren sich Gedanken darüber zu machen, wie die Terroristen vom 7. Oktober zu solchen Bestien werden konnten. Sie würde ohnehin jeden Kommentatoren löschen, der sich nicht bedingungslos an ihre Seite stelle mit seiner Beurteilung dessen, worüber sie so abgrundtief traurig ist.

“Löbliche Meinungsvielfalt”

Die rothaarige deutsche Bessermensch:in, die Moralweltmeisterin. Die bedingungslose Israelfreundin. Es gebe ein Buch über die Entstehung von Israel, sagte sie. Das solle jeder lesen. Dann sei jede Diskussion überflüssig. “Ja,ja, du selbstsüchtige Kuh in der egozentrischen Betroffenheitseitelkeit, mit der du dich selber adelst“, dachte ich mir, “da gibt es tatsächlich ein Buch dazu. Die Entstehung Israels. Das ist dieses eine Buch. Andere Bücher gibt es darüber nicht. Merkwürdig nur, daß ich nicht nur eines, sondern mehrere Bücher dazu kenne und daß die Gesamtschau aller Publikationen, die ich zum Thema kenne, keinesfalls dazu geeignet ist, den Israelis einen Heiligenschein aufzusetzen. Keinen historischen und keinen aktuellen, so bestialisch der Angriff vom 7. Oktober auch gewesen ist. Und so wenig ich ein Moslemfreund bin. Aber zum exkulpatorischen Unterstützer von Völkermord und Kriegsverbrechen werde ich deswegen noch lange nicht, geschweige denn, daß ich Israelis nicht jede hinterfotzige Abgefeimtheit zutrauen würde, die man sich nur denken kann. Eben weil ich mehrere Bücher über Israel und seine Entstehung sowie seine Politik seit 1948 gelesen habe, gespickt mit den Zitaten zionistischer Wortführer. Der Nahe Osten: Eine zum Verzweifeln furchtbare Tragödie, kein Zweifel.”

Das “eine Buch“, das man laut Frau Sawatzki lesen soll, um dann zur einzig denkbaren, moralisch einwandfreien “Haltung” in der deutschen Demokratie zu kommen. Woher kenne ich denn das? Ach so, ja, die “Maobibel“, Hitlers “Mein Kampf” oder Gaddafis “Grünes Buch“: Die waren auch so “das eine Buch“, das jeder lesen sollte, damit sich hernach jede weitere Debatte erübrigt. Dann dachte ich mir noch: “Verpiss dich einfach, traurige Andrea …” – und habe sie weggeklickt. Die deutsche Demokratie in der Republik und die löbliche Meinungsvielfalt samt der dazu gehörigen Freiheit sowie dem ganzen demokratischen Respekt vor alledem: Was für eine schmierige Veranstaltung inzwischen. Die Sawatzki will ich nie wieder sehen. Die ist komplett unten durch bei mir. Die mordsdemokratische und extrem-menschliche Betroffenheit des deutschen Gutmenschen: übelkeitserregend. Die demokratische Meinungsbildung geht nicht nur über den Verstand, sondern auch über subjektivistische Emotionen. Wer am geschicktesten damit spielen kann, gewinnt. Power sucht Frau. Die vollsubjektivistischen Musterdemokrat:innen. Die Gebenedeiten in der gefühlvollen Betroffenheitsdemokratie. Wahnsinn.

Die demokratische Petromaskulinität

Das mit der gefühlvollen und hochdemokratischen Befürwortung von Taurus-Lieferungen an die demokratischen, friedfertigen und gänzlich unkorrupten Ukrainer hatte ich schon. Nicht nur Frau Agnes-Marie Strack-Zimmermann ist Feuer & Flamme dafür, sondern oft auch auch die glattrasierten, entklöteten Kiesefiffis und Beischlafbettler, die recht servil um die Gebenedeiten herumschwarwenzeln, wenn sie hierarchisch unterhalb angesiedelt sind – und ein Langhaariger, der seinen Bart nur hat, damit niemand draufkommt, daß er sein Hirn durch eine Emotionspussy ersetzt hat. Es gibt jetzt eine neue Erfindung einer dieser Gebenedeiten. Die US-Politologin New Daggett spricht von “Petromaskulinität”. “Deutschlandfunk Kultur”: “Die US-amerikanische feministische Politökologin Cara New Daggett untersucht rechtspopulistische Bewegungen. Sie sieht einen Zusammenhang zwischen dem Wunsch nach Autoritarismus und der Verteidigung des Verbrennungsmotors und hat ihn ‘Petromaskulinität’ getauft.” Da schlage ich doch nach der israelischen Devise von den 10.000 Zähnen für einen gleich zurück, um mir wenigstens die Solidarität der Betroffenheits-Schauspielerin Sawatzki zu sichern und spreche künftig vom “generellen Blödheitsfeminat“. Moment: Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt auch oppositionelle Israelis. Ich will nix hören von der feministisch verblödeten Östrogenalfront. Noch habe ich mir das Hirn nicht durch eine Mumu ersetzen lassen. Wird auch nicht gelingen, ganz egal, was irgendwelchen Dummbratzen einfällt. Die gebenedeite Strack-Zimmermann: “Soldat, setzen Sie sich mal in Ihren petromaskulinen Panzer und lassen Sie sich da drinnen von einer ‘antipetromaskulinen’ Rakete grillen bis Ihnen das Fleisch ganz zart von den Knochen fällt. Und widersprechen Sie nicht. Ich bin eine gefühlvolle Bessermensch:in, außerdem absolute Deutschdemokratin und katholisch.”

Feministinnen, mal weggehört oder weggelesen jetzt: Das Folgende ist zu schwierig für euch! Geht putzen, meinetwegen. Aber gründlich. Alle anderen: Hat sich von den deutschen Wunderdemokraten eigentlich schon mal jemand überlegt, was wohl die Gemeinsamkeiten sein könnten zwischen den deutschen Herrenmenschen von anno dunnemals und ihrem Hass auf den “ewigen Juden“, den bessermenschlichen Feministen und ihrem Hass auf den “ewigen Mann“, den Ukronazis und ihrem Hass auf den “ewigen Russen“, den Zionisten und ihrem Hass auf den “ewigen Amalek” sowie den Islamisten mit ihrem Hass auf die “ewigen Ungläubigen“? Und welche Gemeinsamkeiten es geben könnte zwischen der “Herrenrasse“, dem “auserwählten Volk” und den unaushaltbar bigotten Selbstgerechten, die jenseits des Atlantiks in “god’s own country” leben? Oder wofür sich jemand selbst halten muß, der allen anderen ständig “ein Zeichen setzen” will? – Krieg für Demokratiedeutschland! Weil: Deine Meinung zählt!

HINWEIS IN EIGENER SACHE: Auf Ansage! schreiben Autoren mit unterschiedlichen und teils konträren Meinungen zu hochumstrittenen Themen wie Nahostkonflikt und Ukrainekrieg. Die Sichtweise einzelner Autoren entspricht daher nicht der der gesamten Redaktion.