Kulturamt Ingolstadt will “Große Klitoris” vor Kindern auftreten lassen

Die transqueere Dekadenz greift immer weiter um sich, und schutzlos sind selbst Kleinkinder hierzulande dem irren Kult einer durchgeknallten Erwachsenensekte ausgeliefert. Diesen genügt es nicht, im Privaten nach ihrer Facon zu leben (was ihnen niemand streitig machen möchte) – nein, die Öffentlichkeit und vor allem schon die wehrlosesten und manipulationsanfälligsten Jüngsten der Gesellschaft muss ebenfalls mit den vermeintlich “bunten” Lebensentwürfen und zur “Vielfalt” umdeklarierten Perversionen und Idiosynkrasien von im harmlosesten Fall nur verhaltensauffälligen Extrempersönlichkeiten zwangsbeglückt werden. Und bis in die Provinz, bis in die Kommunalpolitik hinab meinen woke-gleichgeschaltete Behörden und zeitgeistmitläuferische “Kulturpolitiker”, diesem Treiben aktiv Vorschub leisten zu müssen.

So plant das Kulturamt von Ingolstadt, mehrere Drag-Darsteller vor Kindern auftreten lassen zu müssen: Am 4. März 2024 sollen “Drag Queen Vicky Voyage” und “Drag King Eric BigClit” (“Große Klitoris”) Kindern ab vier Jahren Bücher vorlesen. Die Veranstalter versprechen dabei “farbenfrohe Welten, die unabhängig vom Geschlecht zeigen, was das Leben für euch bereithält.” Tatsächlich aber geht es auch bei dieser Drag-Veranstaltung um nichts anderes als um das Geschlecht als angebliches “soziales Konstrukt”, um die Beliebigkeit von sexueller Identität und um die große Travestie in zerfallenden Gesellschaft, wo durch Sprechakt jeder alles sein darf – und jeder, der an Bewährtem festhält, ein reaktionärer Ewiggestriger und transphob-rassistischer Unhold ist. Dies bereits den Kleinsten einzubläuen ist der Zweck solcher Veranstaltungen.

Schwuler Stangentänzer und exhibitionistische “Aktivistin”

Um diesem Treiben Einhalt zu gebieten und zumindest die Ingolstädter Kinder und Jugendlicher von dieser maximal schädlichen Frühindoktrinierung zu bewahren, wurde auf der Plattform “CitizenGo” eine Petition gestartet, durch die der Ingolstädter SPD-Oberbürgermeister Christian Scharpf aufgefordert werden soll, die unsägliche Veranstaltung abzublasen (was in diesem Fall – in seinem Interesse – hoffentlich nicht wörtlich gemeint ist). “Drag ist eine sexuell aufgeladene Subkultur und eindeutig nichts für Kinder. Wir müssen diese Veranstaltung verhindern”, heißt es darin. Die Petenten verweisen darauf, welche Figuren hier bereits auf Kindergarten- und Vorschulkinder losgelassen werden sollen. “Vicky Voyage” heißt mit bürgerlichem Namen Markus Weis, “sein” Job besteht darin, normalerweise bis spätabends vor erwachsenen Männern zu tanzen – als Lap-Dancerin in Perücke, dicker Schminke und Glitzer-BH. “Im Privatleben versucht der Künstler nicht, als Frau durchzugehen: Außerhalb seiner Auftritte ist Weis ein schwuler Mann”, heißt es in der Petition, und weiter: “Er könnte in seiner Alltagskleidung Bücher vorlesen, mit seinen kurzen Haaren und Bartstoppeln. Dann wäre es eine harmlose Kinderveranstaltung. Aber er will als Drag Queen in Ingolstadt erscheinen: Mit Perücke, Schminke und Kleid. Er will seinen Beruf als Stangen-Tänzer an Kinder herantragen.”

Noch fragwürdiger ist die bereits wiederholt im medialen Fokus aufgetauchte Figur “Eric BigClit” – zu deutsch: “Große Klitoris”. Deren Lesung im vergangenen Juni in der Münchner Stadtbibiothek – ebenfalls mit “Vicky Voyage” – hatte für riesige Proteste und Zusammenstöße zwischen besorgten Eltern und Antifa-begleiteten LBGTQ- und Regenbogen-“Aktivisten” gesorgt. Am Ende fand die Veranstaltung dennoch statt. Hinter dem Pseudonym “Eric BigClit” steckt die Linzer Aktivistin Alice Moe, die auf ihrem YouTube-Kanal diverse persönliche Dinge in die Öffentlichkeit trägt, die eigentlich niemand wissen möchte. In ihrer Drag-Verkleidung als “Eric BigClit” präsentierte sie sich erstmals auf dem “Tuntenball” in Graz, wo sie mit offenem Oberteil ihre Brüste zeigte und mit sperrangelweit geöffnetem Hosenladen ihren nackten Schamhügel präsentierte.

Zelebrierter Psycho-Müll

Dieser so abstoßende wie bizarre Auftritt war jedoch harmlos gegen das, was “BigClit” heute im Repertoire hat, denn seine Auftritte sind seitdem sexuell deutlich stärker aufgeladen. Dazu gehört etwa ein Voll-Striptease mit angeklebtem Bart. In Ingolstadt soll sie zwar “nur” als Vorleserin agieren – doch es liegt auf der Hand, dass ihre in den sozialen Medien omnipräsenten Bilder oder im Netz problemlos zu googelnden Auftritte von neugierig gemachten Kindern und Familien jederzeit gefunden werden können. Alice Moe weiß das selbst, hat aber kein Problem damit: Sie findet es ganz unproblematisch, dass Kinder eventuell ihre Bildchen finden könnten: „Körper existieren. Ich will damit aufräumen, dass man damit immer gleich was Arges verbindet,” sagte Moe nach einem umstrittenen Auftritt in München.

Noch kann verhindert werden, dass die psychische Entwicklung und natürliche Reifung von Ingolstädter Kindern durch die Auftritte und schamlose Selbstdarstellung solcher Gestalten womöglich irreparablen Schaden nimmt. Da offenbar Schule, Jugendbehörden und Gerichte den Schutz der Kleinsten in diesem Land vor verstörenden Einflüssen und zelebriertem Psycho-Müll nicht mehr gewährleisten wollen oder können, liegt es an den Bürgern mit Restvernunft und intaktem Verantwortungsbewusstsein, sich gegen diesen Wahnsinn zur Wehr zu setzen. Noch einmal: Große und kleine Klitorides, nackte Stripper mit Bart oder buntverzierte Hermaphroditen sollen zuhause oder unter ihresgleichen ihre Neigungen gerne ungehindert und hemmungslos ausleben dürfen. Kein Problem. Aber verschont den Rest des Landes damit – und vor allem unsere Kinder!!!