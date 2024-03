“Lebendige Zivilgesellschaft”: Gegen-Rechts-Aktivistin bejubelt Terroranschlag auf Tesla-Werk

Mit dem Brandanschlag auf das Tesla-Werk im brandenburgischen Grünheide ist klar, dass der Bundesregierung mehr oder weniger indirekt finanzierte ubiquitäre Linksterror in diesem Land nun sogar auf die heiligen Kühe und industriellen Schaufensterprojekte der eigenen Transformationsideologie zurückfällt. Die Produktion muss bis Freitag unterbrochen werden. Zudem waren Zehntausende Menschen in der Region ohne Strom, weil bei dem Terrorakt ein Strommast angezündet wurde. Zu dem Anschlag bekannte sich die als linksextremistisch eingestufte „Vulkangruppe“, die sich rühmte: „Wir haben heute Tesla sabotiert.“

Tesla-Chef Elon Musk schrieb: „Das sind entweder die dümmsten Öko-Terroristen der Welt oder sie sind Marionetten derer, die keine guten Umweltziele haben. Die Produktion von Elektrofahrzeugen anstelle von Fahrzeugen mit fossilen Brennstoffen zu stoppen, ist extrem dumm.“ Wie richtig er mit diesen Einschätzung lag, bestätigte umgehend die linke „Klimaaktivistin“ und Lehramtsstudentin Lisa Poettinger aus München. Ausgerechnet über Musks Plattform X/Twitter ließ diese verlauten: „Mir tut es leid, dass private Haushalte in Mitleidenschaft gezogen wurden. Doch jeder Tag des Produktionsstopps bei Tesla ist ein guter Tag für unsere Umwelt & unser Wasser – und damit für alle. Wieder wird der Terrorismusbegriff ausgepackt – nur nicht für tödliche Misthaufen.“ Das zeige, „dass es nicht darum geht, wie vermeintlich/tatsächlich schädlich eine Aktion ist, sondern um das Anliegen. Rechtsradikale Bauern (nicht zu verwechseln mit z.B. ABL) können Menschenleben in Kauf nehmen & werden verbal/physisch nicht derart angegangen wie Klimaaktivisti (sic!)“ Außerdem verbreitete sie die seit RAF-Zeiten beliebte linke Apologetik: „Ein Anschlag auf Dinge ist nicht Terrorismus, der Menschen tötet und in Schrecken versetzen soll.“

Straffreiheit quasi garantiert

Abgesehen davon, dass auch diese in unerträglichem Geschwafel verpackte Billigung und Relativierung von schweren Straftaten und Terror in diesem Linksstaat keinerlei Konsequenzen für Poettinger haben werden, wird hier die geistige Engführung zwischen der vom linksgrünen Milieu selbst gehegten und staatlich gepamperten “Gegen-Rechts”-Bewegung mehr als deutlich: Poettinger, die aussieht wie eine gebadete und gewaschene Version von Carola Rackete, hatte selbst eine der großen Demonstrationen im Januar organisiert, für die sogar von CSU-Chef und Bayern-Ministerpräsident Markus Söder getrommelt wurde. Die Anti-AfD-Kampagne und mit Steuergeldern finanzierte Oppositionbekämpfung erweist sich damit einmal mehr als Vehikel und Einfallstor für erwiesene Anhänger und Verteidiger von Terror und Gewalt in den öffentlichen und vorpolitischen Raum.

Ausgewiesene Linke muss Poettinger zudem nicht befürchten, dass die Polizei in aller Frühe vor ihrer Tür steht, um sie wegen „Hass und Hetze“ zu belangen; schließlich hat sie ja nur die Kleinigkeit einer Sachbeschädigung im Volumen von mehreren hundert Millionen Euro (bei der durch reinen Zufall niemand ums Leben kam) gefeiert – und nicht etwa satirische Grünen-Plakate auf ihrem Privatgrundstück aufgestellt oder gar Witze über Ricarda Langs Außenmaße gemacht. Deshalb wird nuemand auch nur auf die Idee kommen, sie deswegen zur Verantwortung zu ziehen. Auch ihrem beabsichtigten Eintritt in den Lehrerberuf und damit in den Staatsdienst wird ihre völlig unverblümte Rechtfertigung von Terrorismus nicht im Wege stehen – im Gegenteil: ihr „Aktivismus“ für das Klima und “gegen rechts” wird loben erwähnt werden und ihr alle Türen öffnen. Zur Not winkt noch eine Laufbahn bei einer staatsnahen NGO oder in der Politik. Mit ihr wird das ohnehin fast vollständig links und weiblich dominierte Bildungssystem in Deutschland um eine Fanatikerin reicher sein, die später auf Kinder losgelassen wird, um ihnen eine globalismusgefällige hanebüchene ökosozialistische Ideologie einzuhämmern.