Legt es die NATO auf den Dritten Weltkrieg an?

Die Kriegsgefahr mit Russland nimmt stetig zu – doch ebenso wenig, wie in Deutschland die AfD “die Demokratie” bedroht, sondern vielmehr genau jene, die sie zu verteidigen vorgeben, geht diese gesteigerte globale Bedrohungslage eben nicht von Russland oder Wladimir Putin aus – sondern von eben der NATO, die in ihrer obsessiven sklavischen Ukraine-Nibelungentreue munter immer weitereskaliert. Man hat sich verrannt und maßlos überzogen – und weder kann noch will man zurück, sondern versucht, das Doppelziel der finalen Einhegung und Demütigung Russlands durch einen hypothetischen “Endsieg” zu erzwingen. Eine Niederlage darf es nicht geben, und wenn es notwenig werden sollte, dass der Konflikt hierzu auf die Ebene eines großen Krieges gehievt wird. Längst herrscht ein neuer Kalter Krieg – mit dem Unterschied, dass das 46 Jahre stabile Gleichgewicht des Schreckens durch atomare Abschreckung diesmal zunehmend der abwegigen, irrationalen und brandgefährlichen Überzeugung weicht, Nuklearwaffen würden aus Angst vor anschließender Selbstvernichtung entsprechend der Zweitschlagdoktrin ohnehin nie eingesetzt, womit man sie aus der Berechnung militärischer Kräfteverhältnisse quasi herausrechnen und für vernachlässigbar erklären könnte.

Dieser Irrglaube, dass ein konventioneller Dritter Weltkrieg in Europa ernsthaft führbar wäre, ohne dass im Bedrängnisfall der rote Knopf gedrückt würde, liegt auch den gesamten konkretisierten Planungen der NATO zugrunde, mit denen vor allem die EU-Länder als “Frontschweine” der USA schleichend auf die kommende Auseinandersetzung vorbereitet werden sollen. Vor allem aus Deutschland will das westliche Bündnis erstmals seit 1991 wieder Auf- und Durchmarschgebiet machen; es soll als logistische Drehscheibe für den Transport von Truppen und Kriegsgerät an die künftige Ostfront dienen. Erstmals seit Ende des Kalten Krieges ist Deutschland wieder im Fokus eines konkreten NATO-“Verteidigungsplans”.

Keine Phantasmen

So sieht es ein geheimer Operationsplan der Bundeswehr vor, an dem noch bis März vom Verteidigungsministerium gefeilt wird und dessen wesentliche Kerninhalte vom Befehlshaber des Territorialen Führungskommandos, Generalleutnant André Bodemann, gegenüber der dpa skizziert wurden: Demnach soll der bereits begonnene Ausbau der insgesamt sechs Heimatschutzregimenter der Bundeswehr vorangetrieben werden. Im Ernstfall, wenn dann die Hauptstreitmacht an der Ostfront kämpft, sollen sie die eigentliche Landesverteidigung übernehmen. Außerdem sollen, wegen fehlender eigener Ressourcen, Industrie und Privatunternehmen eingespannt werden bei der Nachschubversorgung.

Dass dies keine Spinnereien oder Phantasmen sind, sondern ganz konkrete Planungen, zeigt sich am gestern begonnenen NATO-Großmanöver „Steadfest Defender“, an dem 90.000 Soldaten teilnehmen und in dem diese Planungen bereits Anwendung finden. Die vom Westen geduldeten (oder sogar befohlenen?) Provokationen der Ukraine in Russland – Drohnenangriffe auf St. Petersburg, Abschuss eines Flugzeugs mit eigenen Gefangenen an Bord, Versuche, den Krieg um jeden Preis auf russisches Territorium zu tragen – sind leider dazu angetan, genau dieses Konfliktszenario eines neuen Weltkriegs immer wahrscheinlicher werden zu lassen.