Lieber Robert…

…es gibt gute Nachrichten! Die Geburtenrate der Deutschen, mit denen Du noch nie was anfangen konntest, ist jetzt erfreulicherweise von 1,5 auf 1,3 gefallen. Das Glücksempfinden der bräsigen Landsleute sackt von Platz 15 auf 24. Die Lebenserwartung sinkt parallel. Die Planwirtschaft ersetzt zusehends den Raubtierkapitalismus. Und der Wolf kann sich ausbreiten.

Die modernsten und sichersten Atomkraftwerke Europas stellen Dank Deines Engagements keine Gefahr mehr dar. Völkische Wälder und Fluren wurden durch Verbundwerkstoffe und Siliziumplatten diversifiziert, soweit das Auge reicht. Unsere Strompreise stehen auf Platz Eins. Weltweit. Die Industrie entfernt sich nach den von Dir gezielt gesetzten Anreizen eigenständig. Straßen und Brücken auch. Als einziges Land der Gegenwart verzichten wir auf Wirtschaftswachstum und blicken stolz auf eine Rezession, die sich allen Prognosen nach immer weiter verstetigen wird.

Vieles geschafft, vieles noch nicht

Jetzt möchtest Du als nächstes die deutschen Gasverteilnetze demontieren (und vielleicht irgendwann später mal durch Stromkabel ersetzen) lassen. Die nationalen Weltklimaziele sind damit bereits in greifbare Nähe gerückt. Was für ein Erfolg! Die Welt ringsum sieht uns jetzt mit anderen Augen. Auch sicherheitspolitisch eine kluge Strategie… selbst wenn das noch nicht jeder erkannt hat. Putin wird ganz sicher niemals ein Land überfallen, in dem es für ihn nichts zu holen gibt. Vieles ist also geschafft. Einiges hingegen noch nicht.

Wann, bitteschön, werden endlich die unzähligen im Land verteilten Tankstellen abgerissen? Klimaleugner kaufen derzeit republikweit immer mehr Verbrenner und fahren damit herum als ob es ein Morgen gäbe. Auf den Autobahnen sieht man immer noch lange Lkw-Kolonnen, die längst batteriebetrieben auf den weitgehend vom Zugverkehr befreiten Eisenbahntrassen unterwegs sein könnten.

Die Welt baut auf Dich!

Der Döner/Falafel-Index bewegt sich kaum von der Stelle. Es ist noch unendlich viel zu tun. Du wirst es wissen – in Zypern liegt derzeit Schnee. In Spanien ist es warm. Umweltaktivisten, die sich auf den Malediven erholen, fühlen sich seit zwanzig Jahren vom steigenden Meeresspiegel bedroht. Und nichts passiert.

Du siehst – die Welt baut auf Dich. Wir müssen schneller werden! Mach Deinen fucking Job!

Mit sozialistischen Grüßen, Dein Top-Fan