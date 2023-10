Linke Wölfe bleiben für Demokraten der gefährlichste Fressfeind

„Gnadenlose Toleranz“ oder „Die entscheidende Phase im Kampf gegen das Konservative“: So der ähnlich lauten in diesen Tagen immer wieder Schlagzeilen, wenn es um den Umgang mit der “zur größten Überraschung aller erstarkten” AfD geht. Vermehrt in den letzten Monaten wird uns Bürgern erklärt, wie man die Gesellschaft zu sehen und sich zu wünschen habe, was Realität sei, was Angstmacherei oder gar Verschwörungstheorie.

Es ist müßig, auf einzelne dieser Wortmeldungen einzugehen – zumal ich es grundsätzlich für zielführender halte, die Ursachen einer Entwicklung zu eruieren, mich also weniger mit der Beschreibung eines Ergebnisses zu beschäftigen, als mit den Faktoren der Gleichung, die zu diesem Ergebnis geführt haben.

Meine Theorie lautet: Spätestens im Jahr 2010 war für die liberalen und linken Eliten die Messe hinsichtlich der Fortentwicklung Europas und somit Deutschlands gelesen. Die Umgestaltungen der nationalen Gesellschaften verlief seitdem in ihrem Sinn planmäßig. 13 Jahre lang. Nun aber, in diesem Tagen, bedroht die Rückkehr des Rechtskonservativen die geo-, gesellschafts- und kulturpolitischen Ziele dieser linken, ökosozialistischen Agenda im globalen Westens, die deren Verfechter – einen bereits Jahrzehnte zuvor eingeführten Begriff missbrauchend – den „Geist Europas“ nennen.

Die Vision eines europäischen Zentralstaats ist bedroht wie nie zuvor

Ein Ziel der jetzt “Bedrohten” ist die endgültige Zerschlagung christlicher Werte und des Christentums, das die weltliche Herrschaft zu allen Zeiten “geknechtet” hat, unter Zuhilfenahme großer Minoritäten anderer Religionen und Kulturen. Dabei glauben sie irrigerweise immer noch, dass sie diese, wenn sie ihr Ziel haben, mühelos wieder entsorgen könnten… ganz ähnlich, wie Hindenburg und andere mit Hitler verfahren zu können glaubten. Der Konservativismus von rechts bedroht auch die Umerziehung der individuellen Persönlichkeit von Geburt an in egalitäre Genderwesen.

Nun hat man endlich die Kirchen Europas und die sie über Jahrzehnte begleitenden christlichen-konservativen Parteien durch eine listig-kluge, von EU-Organen eskortierte innerparteiliche Personalpolitik beinahe vollständig gleichgeschaltet (und deren konservative Minderheiten abgeschaltet), da erscheinen – so wie einst Lazarus aus dem Grab stieg und durch die größtenteils unvorbereitete und deshalb fassungslose, ja teilweise entsetzte Menge schritt – in ganz EU-Europa rechtskonservative politische Kräfte (mal mehr christlich, mal mehr humanistisch-patriotisch orientiert), die sich wieder auf die vermeintlich überkommenen Werte stützen. Diese Kräfte…

definieren de Familie nicht nach dem Gender-Modell;

betrachten Abtreibung individuell als Mord und gesamtgesellschaftlich als Selbstmord; redefinieren den Islam und seine in Millionenstärke nach Deutschland “importierten” Anhänger als die militärische und ideologische Bedrohung, die diese Ideologie für Afrika, Asien und Europa seit den ersten Tagen von Mekka und Medina kontinuierlich darstellt;

besinnen sich – ob sie nun selbst Christen seien sind oder nicht – zumindest wieder auf die christlichen Wurzeln, denen die von ihnen wiederentdeckten “europäischen Werte” ihr einstiges Erblühen verdankten;

berufen sich zuweilen auf ein „christliches Abendland“, wenngleich dessen wirkliche Bedeutung für viele von ihnen im Nebel bleibt.

Sie sind, was sie uns vorwerfen: Faschisten!

Diese Kräfte also bedrohen nun den sicher geglaubten unumkehrbaren Sieg der Egalitären, Linksliberalen, Sozialisten und EU-Fraternitären, die fast hilflos reagieren: Realitätsfern, unversöhnlich, aggressiv, mit Ängsten spielend, Vorurteile schürend, Wahrheiten verschweigend oder entstellend. All das werfen sie der AfD vor, und sind doch selbst von alledem so voll in Wortwahl und Bewertung.

Diesen Widerspruch sehen jene nicht, die sich selbst links und/oder liberal verorten. Für sie gälte es etwa als ein Zeichen Verrohung von rechts, die den sachlichen Diskurs bedroht und der man daher mit allen rechtlichen und sonstigen Mitteln lautstarken und bunten Widerstand entgegensetzen müsse, wenn Alice Weidel sagen würde: “Habeck ist ein Arschloch!” Umgekehrt gälte es ihnen als Musterbeispiel für Politiker, die mutig die Wahrheit sagen, auch wenn sie sich dadurch dem Hass der Rechten aussetzten, wenn Habeck sagte: “Weidel ist eine Nazischlampe!”.

Leitmedien und Politik warnen uns redundant vor der Rückkehr des Faschismus; in die Lebenswirklichkeit ist er dank den “lupenreinen Demokraten” in Wahrheit aber schon vor einiger Zeit auf leisen Sohlen eingedrungen; mag man ihn nun “Liberal-Faschismus”, “Toleranz-Faschismus” oder “Buntheits-Faschismus” nennen. Wie auch immer man ihn nennt: er tut das, was Mussolinis „Links“- und Hitlers „Rechts“-Faschismus immer taten: er bedient sich diverser Instrumente, täuscht über deren Verwendung durch Sprachverwirrung hinweg und wirft gleichzeitig dem „Feind“ vor, von diesen Instrumenten überaus reichlichen Gebrauch zu machen.

Wenn wir mit den Juden fertig sind…

Als Rechtskonservativer in Deutschland 2023 zu leben ist freilich nicht so gefährlich, wie als Jude 1931/32 oder leider auch in unseren Tagen wieder zu leben. Ein neues 1928, 1929 ist es gefühlt jedoch allemal. Die Verfolgung funktioniert heute allerdings subtiler, unauffälliger, leiser als vor 95 Jahren – doch nicht ein Iota ineffektiver.

Ziel der europäischen Altparteien (ich mag den Begriff nicht, habe allerdings noch kein ausdrucksstarkes Synonym gefunden) ist nun die Abschaltung der konservativen Eliten binnen weniger Jahre. Tools wie das „Netzwerkdurchsetzungsgesetz“, welches Elon Musk dankenswerterweise wirkungslos verpuffen zu lassen bemüht ist, sind da nur unbedeutende Mosaiksteine; viel entscheidender wird sein, wie effektiv es gelingt, den rechtskonservativen Teil der jeweiligen Bevölkerung in allen soziologischen Schichten zunächst zu isolieren, ihre Eliten aus dem Diskurs zu nehmen und den „einfachen“ Bürgern mit der gesellschaftlichen Ächtung (Diskreditierungskeule: “Du gehörst nicht zu den Demokraten und den Menschen guten Willens, wenn…”) zu drohen oder, falls notwendig, bildlich gesprochen den Schädel einzuschlagen.

Ich muss zugeben, dass ich aktuell nicht den Rettungsweg sehe , den wir beschreiten könnten, um den Fallen und hinterhältigen Angriffen zu entkommen oder gar effektiv öffentlichkeitswirksam etwas entgegenzusetzen. Zwar steht die AfD aktuell bei 23 Prozent, aber das gesellschaftliche Klima kann schnell wieder kippen, wenn Bäuche und Konten (mit wessen Geld auch immer) wieder besser gefüllt werden.

Die deutsche Rechte braucht zwingend europäische Schützenhilfe

Wir müssen deshalb darauf vertrauen, dass aus anderen Ländern Europas, die durch ihre Geschichte nicht derartig von Gesinnungsschnüffelei bedroht sind wie unser Land, ein rechtskonservativer Druck auf die EU-Politik gelingt. Das würde die deutschen Altparteien nachhaltig zu einem Strategiewechsel im Umgang mit ihrer Rechten nötigen (Die eher kosmetische Alibi-Übernahme von manchen derer Forderungen würde dann nicht mehr ausreichen). Gelingt dies nicht innerhalb der nächsten zwei oder drei Jahre – da bin ich Realist, nicht Optimist –, wird man unsere Eliten öffentlich zerlegen, wird Wähler effektiv einschüchtern und neue Potenziale austrocknen.

„Möge die Macht mit uns sein!“ – Klingt gut. Aber sie ist schon mit ihnen. Und “sie” sind unbarmherzig – denn für sie wie für uns geht es um das Ganze. Und zwar nicht einfach nur um Deutungshoheit, sondern es geht um den ganzen Menschen und um die Definition dessen, was er als soziales Wesen eigentlich sein soll: Ein freier Mensch in einer freien Gesellschaft, deren Keimzelle die Familie ist – oder ein gleichgeschaltes Wesen, das als Produkt des Staates der Produktivität der Wirtschaft dient und dessen Geborgenheit in einem geschlossenen sozialen System durch eine scheinbar “offene Gesellschaft” ersetzt wird, die gemeinsam alle Kinder in staatlicher Obhut aufzieht und sie “richtig denken” lehrt.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf Conservo.