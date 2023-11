Linken-Europakandidat: Gewaltdrohungen gegen Gastwirte, die an AfD vermieten

Der Europaparteitag der Linken in Augsburg war bislang vor allem durch den spektakulären Abtritt einer ihrer schillerndsten Figuren, Bijan Tavassoli, nebst anschließendem Parteiaustritt bekannt, bevor dieser dann für sein Bejubeln des Todes deutscher Soldaten 2021 im Kostüm der “bärtigen Transfrau“ dieser Tage erneut vor Gericht stand. Nun ging, erst mit mehreren Tagen Verzögerung, ein Video weiteres Parteitagsvideo vom letzten Wochenende viral, das beweist, wie selbstverständlich in den eng mit der Linkspartei verhandelten Antifa-Kreisen Gewalt gegen Andersdenkende ist. Dies ist zwar wahrlich nichts Neues – doch die Ungeniertheit, mit der sich der in vorgerücktem Alter stehende Europakandidat und Funktionär des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reinhard Neudorfer,

vor Publikum an seinem Bekenntnis ergötzte, spricht Bände.

Genüsslich schilderte er dort, wie er und seine Gesinnungsgenossen vorgehen, wenn sich etwa ein Wirtshaus bereiterklärt, Räumlichkeiten für AfD-Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen. Frech, ohne jedes Problembewusstsein und sogar voller stolz berichtet dieser seinen Genossen, wie die – von der “Spiegel”-Linksradikalen Margarete Stokowski einst als “Handarbeit” euphemisierte – linksfaschistische Praxis so ausschaut. „Das läuft dann so, wenn die AfD versucht mit der Kneipe was zu machen, dann sind wir rechtzeitig da, reden freundlich mit dem Wirt, damit er sie wieder auslädt. Wenn er sie nicht auslädt, reden wir nochmal nicht ganz so freundlich und wenn das noch nicht gereicht hat, gibt es weitere Möglichkeiten, die ich hier nicht öffentlich darlegen möchte“, erklärte Neudorf zynisch. Dass er mit Letzterm rohe Gewalt meinte, versteht sich von selbst.

Gesinnungsterror nach Mafia-Manier

Der Bericht über diese kriminellen Mafia-Methoden trug ihm tosenden Applaus ein, ebenso wie sein Grundsatz: „Machen müssen wir, nicht herumjammern“. Dabei betonte er ausdrücklich, dass dieser nicht nur für die Antifa, sondern “auch für die Linke” gelte. Diese Art von Hetze folgte offenbar konkreten Straftaten: Tatsächlich gab es bereits einen Übergriff auf eine Gaststätte in Neudorfers Landkreis Schondorf, bei dem Fenster eingeschlagen und ein Schaden von 10.000 Euro verursacht wurde. Es liegt nahe, dass er sich in seiner Rede genau darauf bezog. Man gespannt sein, ob ihn diesem hoffnungslos verlorenen und postdemokratischen Links-Shithole, wo die Bundesinnenministerin Faeser tateinheitlich mit dem ihr hörigen Verfassungsschutzbüttel Haldenwang fast alle Angaben zum Linksextremismus Linkspartei aus dem Verfassungsschutzberichts streichen, darauf irgendwelche strafrechtliche Konsequenzen folgen.

Immerhin hat Neudorfer kaum verhohlen bekundet, dass er zumindest Mitwisser, wenn nicht sogar Beteiligter an einer Straftat war. Dass er dies in aller Ruhe und öffentlich bekennt, zeigt, wie sicher sich er und seinesgleichen sind, dass die Linken hierzulande völlige Narrenfreiheit haben. Und tatsächlich dürften ihm im Ampel-Deutschland daraus keine ernsten Konsequenten drohen: Im milliardenschweren „Demokratiefördergesetz“ der Regierung und unzähligen anderen Projekten sind fast ausschließlich Maßnahmen gegen „rechts“ vorgesehen. Ein großer Teil der Steuergelder fließt in linksradikale Organisationen, die solche von Neudorfer geschilderten Methoden mindestens befürworten. Auch hier zeigt sich also, wie sehr in diesem Land sämtliche Maßstäbe verschoben wurden.