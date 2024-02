Linksradikale Aktivisten: Vom Torten-Attentäter zu Correctiv

Seit Wochen steht die Plattform „Correctiv“ im Fokus der Öffentlichkeit, weil sie durch ihren künstlich aufgebauschten Bericht über ein angebliches rechtsradikales „Geheimtreffen“ in Potsdam den vom politisch-medialen Komplex gewünschten Startschuss für eine neuerliche Hetzkampagne gegen die AfD geliefert hat, durch den die Gesellschaft planmäßig weiter maximal polarisiert wird. Das Manöver entwickelt sich jedoch zunehmend zum Bumerang: Denn mit der öffentlichen Aufmerksamkeit gerät „Correctiv“ nun selbst immer mehr ins Zwielicht – was nichts anderes bedeutet, als das sich nun, längst überfällig, auch hintergründige Rechercheure einmal mit dem Werdegang dieser selbsternannten “Rechercheplattform” auseinandersetzen.

Nicht nur, dass diese seit ihrer Gründung 2014 mit über 2,5 Millionen Euro Steuergeld gemästet wurde – davon 624.000 Euro allein im Jahr 2022 -, was ihre Selbstdarstellung als “völlig unabhängiges Medium” absolut lächerlich erscheinen lässt. Vertreter von „Correctiv“ nehmen auch, nach Aussage des Gründers David Schraven, regelmäßig an Konsultationen mit der Regierung teil. Und nun wird auch noch bekannt, welche unseriösen Aktivisten dieses Portal in seinen Reihen führt. So beschäftigt “Correctiv” mit Jean Peters einen Mitarbeiter beschäftigt, der 2016 die AfD-Politikerin Beatrix von Storch physisch attackiert hatte. Damals warf er ihr auf einer Parteiveranstaltung eine Torte ins Gesicht, wobei er sicherstellte, dass dies von einem Komplizen auf Video dokumentiert wurde.

Verurteilter Straftäter mit “besten” Referenzen

„Kein Aktivist will einen Politiker torten. Ich will das auch nicht. Aber zur Ultima Ratio gehört der Einsatz von Sahnetorten. Und derzeit ist der Gebrauch von Torten das moralische Gebot der Stunde. Der Tortenwurf ist letztes Mittel am Grenzbaum zur Unmenschlichkeit und dringlichster Ausdruck direkter Demokratie“, hatte Peters damals gefaselt. Für die durchaus nicht unbrutale Aktion war er zwar zu einer Strafe von 50 Tagessätzen verurteilt worden; seine Karriere in der staatlich gepamperten linken Empörungsindustrie kam dadurch aber erst richtig in Fahrt.

So fungierte er unter anderem als Mittelsmann zwischen dem linksradikalen ZDF-Hetzer Jan Böhmermann und Julian Hessenthaler, dem Produzenten des berüchtigten “Ibiza-Videos”, dessen Manipulation die österreichische Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ platzen ließ. Seit 2019 war er Autor in Böhmermanns zwangsgebührenfinanzierter Agitprop-Sendung, bis er 2022 zu „Correctiv“ wechselte. Dort hat man offenbar noch weniger Berührungsängste mit linksextremen, verurteilten Gewalttätern als beim ÖRR. Dieser neuerliche Skandal unterstreicht abermals, dass „Correctiv“ nichts als ein staatlich finanziertes Propagandaorgan mit einer eindeutig doktrinären Agenda ist. Damit dürfte dann auch noch der allerletzte Rest von Glaubwürdigkeit dieser “stasiesken Regierungsklitsche” zerstört sein.