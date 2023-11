Lustiges Migrantenwichteln

Im Zuge der Migrationskrise kommt manche verzweifelte Idee auf. So wie die jüngste von Wolfgang Kubicki: Schließlich haben wir in Deutschland für vieles eine Quote – warum also nicht auch für den Migrantenanteil in unseren Stadtvierteln? Wenn Linke ältere Damen aus ihren großen Wohnungen in eine kleinere Bleibe zwangsweise umsiedeln wollen, dann müsste doch auch eine groß angelegte Binnenmigration innerhalb der Städte möglich sein. Zugegeben: In mancher Hinsicht wäre das eine verlockende Vorstellung. Etwa wenn über dem grünen Lehrerehepaar Lange und seiner wohlerzogenen Tochter Luise-Franziska Familie al-Hussein mit ihren fünf Söhnen in den schicken Jugendstil-Altbau zieht; es dauert nicht lange, bis Luise-Franziska und der gleichaltrige Mahmud heiß verliebt sind. Den Langes ist das ein wenig unheimlich, aber sie trauen sich nicht etwas zu sagen, weil sie nicht rassistisch sein wollen.

Schon 2010 berichtete Jan Fleischhauer in seinem Buch “Unter Linken” von seltsamen Trennungen von in Berliner Szenevierteln lebenden links-grünen Eltern. Diese traten jeweils im Frühjahr vor der Einschulung der eigenen Kinder auf: Ein Elternteil nimmt dabei die Kinder mit in einen Stadtteil, der einen niedrigen Migrantenanteil aufweist, und meldet dort seinen Wohnsitz an. Der Grund liegt auf der Hand: Für den eigenen Nachwuchs wünscht man sich bessere Chancen, als die eine Kreuzberger Problemschule zu bieten hat. Einer von Fleischhauers Freunden schlug deshalb schon etwas ähnliches wie Kubicki vor: Eine Migrantenquote für Schulen, bei der die Kinder mit Bussen auf die einzelnen Lehranstalten verteilt werden sollten. Natürlich würde niemand im Traum daran denken, das umzusetzen.

Multikulti zu fordern oder mittendrin zu leben, sind eben zwei verschiedene Paar Schuhe. Kubicki hat schon mit seiner Beobachtung recht: Dort wo viele Migranten aus einem Kulturkreis auf einem Fleck leben, ist an Integration nicht zu denken. Letztens sah ich bei YouTube einen Videospaziergang in Gaza-City – vor dem Krieg natürlich – und dachte spontan, dass nur noch eine Straßenbahn und ein oder zwei Brautmodenläden fehlten, um die Stadt zu einer Kopie von Duisburg-Marxloh zu machen. Nur heißt Döner dort eben Schwarma und wird mit sauren Gurken serviert. Das immerhin sah ansprechend aus.

Natürlich begründen die Gegner von Kubickis Vorschlag ihre Ablehnung mit der “rassistischen” Idee dahinter; aber wie bisherige Erfahrungen zeigen, haben sie auch Angst davor, selbst in den Genuss migrantischer Nachbarschaft zu kommen. “Das zerstört den Charakter unseres Wohngebiets“, so oder ähnlich ist es dann zu vernehmen. Kommen wir noch einmal auf Marxloh zurück: Dort sind in den letzten Jahren die Immobilienpreise enorm gefallen, auch große Wohnungen werden einem zu niedrigen Mieten wie saures Bier angeboten. Entsprechend wird dort natürlich auch nicht mehr in die Bausubstanz investiert, die entsprechend heruntergekommen aussieht. Soviel auch zu einem Mietpreisdeckel.

Vernünftiges Einwanderungsgesetz in weiter Ferne

Wer es sich durch gelungene Integration leisten kann, zieht dort ohnehin weg – weiter in den Norden, vielleicht in ein eigenes Reihenhaus. Aber was machen wir mit den nicht Integrierten? Nehmen wir einmal an, man könnte einige von ihnen für Kubickis Plan begeistern. Dann dürfen wir dreimal raten, wer für die Mietdifferenz aufkommen muss. Zudem ist abzusehen, dass die alteingesessenen Bewohner ihrerseits das Weite suchen; man kann sie – zum Glück – schließlich nicht anbinden. Es sei denn, Herr Kubicki plante eine Art Migrations-Sozialismus. Und dann dreht sich das Rad von vorne: Es bilden sich neue Parallelgesellschaften, die Mieten fallen in den Keller und es ist wieder Schluss mit Integration. Auf die hat ohnehin niemand Lust. Die meisten Muslime finden es vollkommen in Ordnung, die Scharia über deutsche Gebräuche zu stellen und Gutmenschen würde der Exotikfaktor fehlen, den sie genießen, so lange sie abends in ihre eigene Welt zurückkehren können.

Das Grundproblem wird durch das “Migrantenwichteln” ohnehin nicht gelöst: Die weiterhin sperrangelweit offenen Grenzen, die uns noch immer mit dem “Fachkräftemangel” erklärt werden. Ein vernünftiges Einwanderungsgesetz liegt noch in weiter Ferne, und die Idee, Deutsche weiterzuqualifizieren, scheint der Ampel auch noch nicht in den Sinn gekommen zu sein.

25 Prozent Migrantenobergrenze: Bei der Bevölkerungsentwicklung gar nicht einhaltbar

Dann wäre da auch noch das, was man – je nach Blickwinkel – “demografischen Wandel” oder “Umvolkung” nennen kann: Der bei uns zur Welt gekommene Nachwuchs, der üblicherweise vor allem in muslimischen Familien zahlreicher ausfällt als bei “Biodeutschen”. Wer das für eine Verschwörungstheorie hält, dem sei gesagt, dass zum Beispiel der türkische Präsident Erdogan seine Landsleute in Deutschland ausdrücklich ermutigt hat, viele Kinder zu bekommen. Und damit meinte er nicht jene, die gut in unserem Bildungssystem Fuß fassen und sich integrieren.

Wenn die Entwicklung so weitergeht, dürfte es schwer bis unmöglich werden, Kubickis Quote einzuhalten. Setzen sich die Pläne zur Erleichterung der Einbürgerung durch, gibt es noch nicht einmal mehr die Möglichkeit, straffällig gewordene Migranten auszuweisen – was sich auch ohne deutschen Pass schon als schwierig genug erweist. Auch, weil der politische Wille fehlt. Vielleicht sollte man Nancy Faeser einmal für ein paar Wochen in der Nachbarschaft eines arabischen Clans einquartieren, um ihr die Augen zu öffnen. Ob sie sich das auch noch schönreden könnte? Vielleicht, wenn Kubicki die wildesten Jungs zum Umzug bewegen kann…