Man spricht deutsch? In Berlin bald nicht mehr

Die Situation sei „extrem angespannt“, schrieb eine Berliner Tageszeitung vor Kurzem erstmals, und sprach in vergleichsweise offenen Worten aus, was andere Medien noch mit schönfärberischer Rhetorik zu relativieren versuchen: Berlin ist längst die Hauptstadt der Migranten geworden. Trotzdem wird auch weiterhin die nüchterne Zustandsbeschreibung einer längst wahrgewordenen „Überfremdung“ bei fortschreitender Islamisierung als rechte Stimmungsmache abgetan, wird die fatale Entwicklung durch Nebelkerzen wie mit „Multikulti“, „Buntheit”, „Internationalität” oder „Vielfalt“ verwässert oder allenfalls durch Umschreibungen wie „Armutstourismus“ verniedlicht. Dabei geht es nicht um Tourismus, sondern auf Dauer ausgerichtete Zuwanderung. Berlin Hauptstadt längst zum Flüchtlings-Hotspot avanciert und gilt als beliebteste Anlaufstelle für Einreisewillige aus den arabischen und afrikanischen Ländern.

Fakt ist: Seit 2009 ist die Berliner Ausländerquote jedes Jahr konstant um ein Prozent angestiegen. Waren es 2009 noch 25 Prozent an Migranten, so wurden Ende 2021 etwa 37 Prozent registriert. Über ein Drittel der Gesamtbevölkerung hat inzwischen einen nicht-deutschen Ursprung – wobei die meisten Ausländer entweder in Neu-Kölln (55 Prozent) oder im Zentrum (44 Prozent) wohnen. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies: Bei einer Gesamtbevölkerung von knapp 3,8 Millionen Menschen bilden zwar ungefähr 2,4 Millionen ethnische Deutsche noch die Mehrheit, allerdings haben schon jetzt 570.000 Berliner ausländische Wurzeln. 810.000 sind Migranten von direkter ausländischer Herkunft. Von den zirka 1,4 Millionen Einwanderern entfällt dabei der größte Anteil auf solche aus den anderen EU-Länder (400.000), gefolgt von 183.000 Türken, 150.000 weiteren Arabern, 145.000 Russischstämmigen sowie 112.000 Polen.

Akute Selbstentfremdung

Wie ganz Deutschland leidet also auch die Hauptstadt unter akuter Selbstentfremdung, was sich in so unterschiedlichen Aspekten wie dem zwischenmenschlichem Niveau, der Intelligenz, der Einstellung zum eigenen Land, dem Sozialverhalten, der politischen Auffassung und dem Geisteszustand niederschlägt. Dass mittlerweile mehr als jeder vierte Deutsche (27,2 Prozent der Gesamtbevölkerung) einen Migrationshintergrund aufweist, ist ein weiteres Alarmsignal für die Entwicklung unseres Landes – zumal, wenn man auch die unguten kulturellen Einflüsse auf künftige Generationen berücksichtigt. Die weitaus höhere Geburtenrate unter Zuwanderern als unter autochthonen Deutschen tut dabei ihr Übriges. Deshalb ist Berlin quasi überall.

Unterdessen ist man in der Hauptstadt heillos damit überfordert, die immer neuen Flüchtlingsströme zu kompensieren: Jeden Tag kommen Tausende von weiteren Asylbewerbern über die Grenze, weshalb schon jetzt alle Unterkünfte ausgebucht sind. Provisorien wie eine Containersiedlung am Flughafen Tempelhof gelten als gnadenlos überfüllt; weitere Hostels und ehemalige Hotels sollen deshalb angemietet werden. Auch die Turnhallen sind wieder – wie 2015 – im Gespräch. Vor allem über Tschechien kommen derzeit sehr viele Einwanderer aus Afrika, Syrien und Afghanistan zu uns. Hinzu müssen auch über 80.000 Flüchtlinge aus der Ukraine gerechnet werden, die bei uns sofort die Hartz IV-Grundsicherung erhielten. Zudem lief die Umverteilung auf andere Bundesländer beileibe nicht nach Plan – denn die meisten Bundesländer erklären ihre Kapazitäten inzwischen als erschöpft. Doch obwohl alle Probleme als hausgemacht gelten, verweigern die Gutmenschen Abschiebungen – um sich gleichzeitig für die Aufnahme immer weiteren Bootflüchtlingen aus dem Mittelmeer einzusetzen. Über die sozialen Medien hat sich längst verbreitet, dass es in der Hauptstadt die weltweit besten Sozialleistungen gibt während das Bleiberecht schon im Vorfeld beschlossene Sache ist.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf beischneider.