Maschallah: Bußgeld für Essener Taxifahrer wegen Jesus-Zitat auf Heckscheibe

Einen weiteren Einblick in das Irrenhaus, zu dem dieses Land geworden ist, zeigt die Schikane, die die Stadt Essen dem Taxifahrer Jalil Mashali zumutet. Dieser hatte auf seiner Heckscheibe einen Aufkleber mit dem Jesus-Zitat „Ich bin der Weg. Die Wahrheit. Und das Leben“ angebracht. Die Stadt Essen sieht darin allen Ernstes eine unerlaubte „religiöse Werbung“ und forderte Mashali im Oktober zu einer Stellungnahme – unter Androhung eines Bußgeldes von “bis zu 1.000 Euro”. Nun wurde tatsächlich ein Bußgeld-Bescheid ausgestellt – wenn auch nur über 88,50 Euro inklusive Gebühren. Dagegen legte der aus dem Iran stammende Ex-Muslim und christliche Konvertit Einspruch ein.Aufgrund des Inhalts, des Standorts am unteren Rand der Heckscheibe und der überschaubaren Größe des Aufklebers könne der Aufkleber zum einen nicht als Werbung eingestuft werden, verteidigt sich Mashali.

Zum anderen begründete er sein Bekenntnis wie folgt: „Jesus ist das Beste, was ich jemandem empfehlen könnte, weil er mein Leben verändert hat. Deshalb möchte ich den Aufkleber auf meinem Taxi lassen, damit ihn jeder Interessierte sehen kann. Ich will keinen Ärger machen, aber ich habe auch nichts Falsches getan. Ich bin dankbar für dieses Land, in dem jeder die Freiheit haben sollte, seinen Glauben zu teilen. Ich hoffe das weiterhin tun zu können, indem ich Einspruch einlege“, erklärte er. Mashalis Anwältin Lidia Rieder von der christlichen Menschenrechtsorganisation ADF International, die den Taxifahrer unterstützt, stellte klar: „In einer freien Gesellschaft sollte die Regierung friedliche Glaubensbekundungen weder unterdrücken noch zensieren.”

Feige und verlogen

Mashalis Handeln sei durch das grundlegende Menschenrecht auf Religionsfreiheit geschützt und dieses beinhalte auch das Recht, seine Überzeugungen öffentlich kundzutun. “Der Staat darf diese Freiheit nicht ohne Rechtfertigung einschränken.” Diese Worte wirken umso denkwürdiger, als Staat und Justiz in Deutschland eben diese Grundsätze stetig hochhalten, wenn es um islamische Religionsausübung geht; das Bekenntnis zum angestammten und kulturell in Deutschland verwurzelten Christentum wird hingegen untergraben. Dieses Deutschland schafft sich fürwahr ab.

Man muss es sich vor Augen führen: In einem Land, in dem Muslime mittlerweile völlige Narrenfreiheit genießen, wo Muezzine von Minaretten penetrant hörbar für jeden den Alleinherrschaftsanspruch Allahs verkünden, wo sich gerade auch in Taxis mit muslimischen Fahrern Gebetsketten oder andere religiöse Symbole zuhauf finden, hat die Stadt Essen nichts Besseres zu tun, als einen harmlosen Aufkleber zu kriminalisieren, an dem offenbar noch kein Fahrgast Anstoß genommen hat. Dass sie dabei ausgerechnet gegen einen Anhänger der schwindenden christlichen Religion und zudem einen Konvertiten vorgeht, der durch seine öffentlich bekundete Abkehr vom Islam (auf die in der islamischen Welt der Tod steht) inzwischen auch in Deutschland gefährdet ist, schlägt dem Fass den Boden heraus. Abgesehen von der Verlogenheit und Feigheit dieses behördlichen Vorgehens – denn gegen einen Muslim hätte sich die Stadt Essen so etwas umgekehrt nicht getraut – ist auch in diesem Fall wieder ganz erstaunlich, dass für Nichtigkeiten, die an den realen Problemen der Menschen völlig vorbeigehen, in diesem Land unbegrenzt Zeit und Geld vorhanden zu sein scheint.