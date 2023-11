MWST-Erhöhung: Auch der Gastronomie droht jetzt die Übersterblichkeit

Was früher eher die Ausnahme war, wird immer mehr zu Regel: Da freut man sich auf einen spontanen, gemütlichen Abend in seinem Lieblingsrestaurant – und erlebt dann das blaue Wunder, nämlich, dass die Gastronomie, in der man Jahre oder gar jahrzehntelang ein- und ausging, gar nicht mehr existiert oder zumindest kurz vor der Schließung steht! So erging es mir gerade erst gestern, als ich schockiert feststellen musste, dass ein alteingesessenes Mainzer Restaurant geschlossen hatte und ab Januar ganz dicht machen wird. Man habe jetzt lediglich noch dreimal die Woche geöffnet, hieß es seitens des Wirtes.

Daraufhin probierte ich mein Glück in einem anderen von mir sehr geschätzten Italiener, welcher zwar Gott sei Dank (offiziell noch) nicht ans Aufhören denkt, aber dass ich dort, wo es am Wochenende sonst immer zum Bersten voll war, überhaupt einen der heiß begehrten Tische ergattern würde, rief in mir freudige Verwunderung hervor. Des einen Freud ist bekanntermaßen des anderen Leid, denn der noble Italiener war eben nicht, wie in früheren Zeiten, ausgebucht, obwohl es Freitagabend war. Wo man einst nur mit einer Reservierung mehrere Tage im voraus einen Tisch bekam, kann man nun immer öfter auch spontan aufkreuzen. Dies ist schlicht und ergreifend den immer höher steigenden Preisen sowie der zugleich herrschenden Inflation geschuldet. Hinzu kommt wohl noch der Gewöhnungseffekt aus Corona-Zeiten, wo man sich gezwungenermaßen an den Zustand, nur noch zu Hause zu essen, gewöhnen musste. Ganz ähnlich ergeht es vielen Läden, wo die meisten Artikel einfach wie Blei in den Regalen oder an der Stange hängen bleiben, da sich immer mehr Menschen einfach durch die Lockdowns ans Shoppen im Internet gewöhnt haben und sich nun nicht mehr umgewöhnen möchten.

Massenhaft Probleme im Detail

Wie soll das bloß erst ab Januar nächsten Jahres werden, wenn dann obendrein auch noch die Mehrwertsteuer in der Gastronomie von 7 auf 19 Prozent wiedererhöht wird – und damit genau das umgesetzt wird, was es laut Bundeskanzler Scholz explizitem Versprechen eigentlich “nie wieder” geben werde? Die Gastronomen haben sich fatalerweise auch auf diese Versprechen des verlogensten Kanzlers aller Zeiten verlassen, haben mit der Beibehaltung der 7 Prozent kalkuliert – und jetzt rollt auf Deutschlands Gastrobranche eine Pleitewelle unfassbaren Ausmaßes zu, die das Massensterben infolge der Corona-Spritzen noch um einen Vielfaches übertreffen könnte.

So verkündete etwa das Idar-Obersteiner Hotel Bergkristall gerade erst auf Facebook die notgedrungene Schließung seines Restaurants. Die Entscheidung sei einem alles andere als leicht gefallen, doch schweren Herzens müsse man nach fast 30 Jahren den Gastrobetrieb aufgeben, da man die Aufrechterhaltung finanziell einfach nicht mehr stemmen könnte. Die Hotelführung erklärte, dass man erst in der Corona-Zeit „für sehr viel Geld und auch Schweiß renoviert” habe, so dass man nicht nur mit einem nagelneuen Restaurant, einer neuen Bar sowie einer neuen Rezeption habe aufwarten können, sondern auch ein komplett neuer Frühstückssaal mit Buffet habe angeboten werden können. Dennoch sei man mit vielen Problemen konfrontiert worden, das Hauptproblem seien die finanziellen Gegebenheiten.

Unermessliche Stromkosten und Preissteigerungen

„Die Preise steigen ins Unermessliche, es ist einfach nicht mehr tragbar“, bringen es die Hotelbetreiber auf den Punkt. Dafür sei auch der aktuelle Mindestlohn in Höhe von 15 Euro die Stunde für die Angestellten verantwortlich, im Jahr 2017 habe er noch bei 8,84 Eurp gelegen. Dies sei zwar gerechtfertigt, aber eben auch mit hohen Ausgaben für das Hotel verbunden. Hinzu kommen die unermesslichen Stromkosten, die stets gleich hoch sind, egal wie viele oder wenige Gäste gerade da sind. Die in die Höhe schnellenden Preise für allerhand Lebensmittel tun ein Übriges. Die Preise gehen entsprechend rauf: So kostet etwa ein Schnitzel, welches 2018 noch 12 bis 13 Euro kostete, nun 24 Euro, also das Doppelte. Auch Rinderrouladen mit Spätzle haben sich fast verdoppelt, von 15 auf 28 Euro.

Ähnlich verhält es sich mit den Getränkepreisen, wie beispielsweise für Bier oder Wein. Traurig, so das Hotel, habe man feststellen müssen, dass es in kaum einer anderen Branche so viele Insolvenzen sowie Überschuldungen wie in der Gastronomie gebe. Fairerweise muss man allerdings entgegnen, dass dies in der Gastronomie schon immer so war – und dass ausgerechnet die Gastronomie zu den in der “Pandemie” verglichen mit anderen Sparten absolut überprivilegierten Branchen zählte, was staatliche Hilfe und Unterstützungen anbelangte.

Erhöhung der Mehrwertsteuer als ultimativer Todesstoß

Dennoch: Der Preisschock bei Lebensmitteln und Energie trifft diesen an Margen traditionell eher magere Wirtschaftszweig besonders heftig, so dass man die Beibehaltung der niedrigeren Mehrwertsteuer fest eingepreist hatte. Jetzt aber, da die Bundesregierung ihren gerade geplatzten, weil illegalen 60-Milliarden-Klimanachtragshaushalt abschreiben kann, greift sie nach jedem Strohhalm – und verordnet dreist die Rückkehr zur vollen Mehrwertsteuer. Es ist das Gegenteil von Planungssicherheit für hunderttausende mittelständische und inhabergeführte Betriebe. Das Hotel Bergkristall gibt allerdings süffisant bis bitter zu bedenken und prophezeit: Der Regierung werde die Erhöhung gar nichts nützen, da die Kunden aus Kostengründen die Restaurants einfach wie der Teufel das Weihwasser meiden und zu Hause bleiben werden; ergo wird es hier auch keine höheren Steuereinnahmen geben.

Wie schlimm es wirklich um die Einnahmen der Restaurants bestellt ist, zeige auch die mickrige Gewinnspanne, die mit den Gerichten im Durchschnitt erzielt wird. Wer als Wirt wirklich auf qualitativ hochwertiges Essen Wert lege, könne nicht einmal mehr mit 5 Prozent Gewinn rechnen. Die Konsequenz des Idar-Obersteiner Hauses, wohl stellvertretend für zahllose aus der Branche: „Da wir unseren Gästen die hohen Preise nicht zumuten möchten, können wir unser Restaurant leider nicht mehr wirtschaftlich öffnen!” In Zukunft spezialisiere man sich daher auf mittelgroßen Veranstaltungen.

Organisation von öffentlichem Widerstand zeitlich nicht möglich

Auch geht die Leitung des Hotels auf das Thema des öffentlichen Widerstands ein, denn in den letzten Jahren wurde der Gastronomie sehr oft der Vorwurf gemacht, sich gegen die Gängeleien der Regierung nicht zu wehren. In dieser Branche habe man schlicht und ergreifend nicht genügend Zeit, um auf Demos zu gehen. Man habe jede Minute damit verbracht, einen betrieblichen Ruin abzuwehren.

Das Idar-Obersteiner Unternehmen befindet sich in „guter Gesellschaft”, denn es ist nur eines von etlichen Hotels, welches sich für immer von seinem Restaurant verabschieden muss. Teilweise betrifft dies sogar solche, die erst vor kurzem ihre Pforten geöffnet hatten: So etwa das Bochumer Taco Flex, welches erst im Sommer 2022 eröffnet hat. Ein anderes Restaurant, das Natcha in Düsseldorf, konnte die unfassbar hohe Monatsmiete in Höhe von sage und schreibe 19.000 Euro einfach nicht mehr stemmen.

Viele weitere Pleiten werden folgen

Besonders traurig ist auch die Pleite des Leipziger Nobelrestaurants Falco, da es Ostdeutschlands einziges Zwei-Sterne-Lokal war: „Wir haben alles in unserer Macht stehende getan, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, aber die wirtschaftlichen Herausforderungen sind einfach zu groß“, muss der Generalmanager des The Westin Leipzig, zu dem das Falco gehörte, schweren Herzens zugeben. Man sei „sehr stolz auf die 18 Jahre, in denen wir Gäste aus aller Welt bewirtet und kulinarische Höhepunkte geschaffen haben“.

Dies ist nur ein winziger Ausschnitt all jener Restaurants, welche dieser Tage aufhören zu existieren oder in den nächsten Monaten das Handtuch werfen müssen. Leider ist es der Regierung wichtiger, mit Steuergeldern auf Biegen und Brechen irgendwelche unsinnigen Klima-Maßnahmen durchzudrücken als die Gastrobranche am Leben zu erhalten. Letzten Endes entsteht ein Teufelskreis, immer mehr Restaurants müssen aufgeben und zugleich werden immer weniger neue eröffnet werden, denn wer möchte schon sein ganzes Geld und Herzblut in ein Lokal stecken, wenn man genau weiß, dass es kurze Zeit später ohnehin pleitegehen wird?