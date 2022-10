Melnyk, primitivster Botschafter aller Zeiten: Auf Nimmerwiedersehen

Seit Beginn des Ukraine-Krieges weitete sich die Amtszeit des ukrainischen Botschafters in der Bundesrepublik, Andrij Melnyk, zu einem einzigen diplomatischen Skandal aus, dessen widerspruchslose Duldung und passive Hinnahme Bände spricht über die Ehr-, Rückgrat- und Würdelosigkeit dieses Neuen Deutschlands. Die Dinge von der Zeit erledigen zu lassen durch Aussitzen und stoisches Abwarten, statt selbst Handlung zu ergreifen, wenigstens einmal auf den Tisch zu hauen und Grenzen aufzuzeigen, ist auch für den drögen, führungsschwachen und ähnlich sediert wie seine Vorgängerin anmutenden Bundeskanzler wieder das Mittel der Wahl: Statt Melnyk hochkant rauszuschmeißen, ihn für ungewünscht zu erklären gegenüber Kiew jegliche monetäre und materielle Hilfsleistungen von der finalen Entfernung dieses Proleten aus der ukrainischen Politik abhängig zu machen, wartet das Kabinett brav diesen Freitag, den 14. Oktober, ab: Da verlässt Melnyk – hoffentlich auf Nimmerwiedersehen – deutschen Boden. Über Twitter wird er uns leider auch aus der Heimat erhalten bleiben.

Der Kurznachrichtendienst ist Melnyks Pöbelinstrument seit jeher; monatelang überbot er sich mit immer neuen Forderungen nach deutschen Waffenlieferungen und Russland-Sanktionen, verlangte de facto die außenpolitische Selbstaufgabe Deutschlands und beleidigte – angefangen mit Bundeskanzler Olaf Scholz abwärts – eine schier endlose Reihe deutscher Politiker, Publizisten, Wirtschaftsbosse und praktisch jeden, der nicht für die bedingungslose Unterstützung der Ukraine eintrat oder auch nur mäßigende Worte fand. Und wer nur die Perspektive einer Friedenslösung andachte, war sowieso unten durch und galt ihm als „Putinversteher“, als Kreml-U-Boot und prorussischer Agent.

Dank und Demut Fehlanzeige

Ein Wort des Dankes, etwa für die wirtschaftlichen Opfer, die Deutschland mit der massenhaften Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge brachte, war von Melnyk so gut wie nie zu vernehmen – ebenso wenig wie diplomatische Zurücknahme und ein Minimum an Demut. Äußerlich durchaus gewinnend in Aussehen und Auftreten, ähnelte sein Stil zunehmend dem eines Kolonialherrn oder Gouverneurs, der einem unterworfenen Volk Befehle erteilt, statt dem eines Diplomaten, der sich in einem befreundeten Gastland aufhält, auf dessen Hilfe sein eigenes Land dringend angewiesen ist. Seit Februar ist Melnyk lebendiges Testimonial dafür, dass die Ukraine mit solchen Politikern eben nichts in der EU verloren hat und nicht kompatibel ist mit der westlichen Diskurskultur. So, wie diese ordinäre Dreckschleuder im Botschaftsamt sich artikuliert, reden wir in diesem Teil der Welt eigentlich seit drei Generationen nicht mehr mit- und übereinander. Die AfD-Fraktion lag intuitiv genau richtig mit ihrer demonstrativen Respektsverweigerung, als sie sich beim Besuch Melnyks im deutschen Bundestag drei Tage nach Beginn der russischen Invasion als einzige nicht von den Sitzen erhob.

Im Juli erfolgte endlich seine Abberufung mit Wirkung drei Monate später – wohlgemerkt aber von Seiten Kiews, nicht durch Ausweisung Deutschlands. Seit klar war, dass Melnyks Tage in Deutschland gezählt sind, hat sich sein Verhalten erst recht weiter verschlimmert – und steigerte sich gerade in den letzten Tagen zu vulgären Ausfällen, die einen an seiner psychischen Gesundheit zweifeln lassen. So ergeht sich Melnyk aktuell mal wieder in einer Twitter-Fehde mit der Linken-Abgeordneten Ezgi Güyildar: Diese hatte Melnyk die nicht unberechtigte Frage gestellt, warum eigentlich sein Sohn eigentlich in Berlin studiere und nicht in der Ukraine kämpfe? Melynk hatte vorher gesagt, er werde zunächst vielleicht ohne seine Familie in die Ukraine zurückkehren; seine Frau hatte in diesem Zusammenhang erklärt, das Paar habe einen 20-jährigen Sohn, der in Berlin studiere und eine 11-jährige Tochter, die eine Berliner Schule besuche. Güyildars Frage führte bei Melnyk zu einem selbst für seine Verhältnisse bemerkenswerten Wutausbruch: In seiner Antwort twitterte

er: „Wie tief kann diese proputinsche, stalinistische, menschenverachtende, herzlose, grässliche Partei moralisch noch sinken? Viel Glück bei der morgigen Landtagswahl in Niedersachsen, Ihr Gewissenlose. Kümmert Euch um Euren Linken-Dreck.“

„Fick dich”, „in die Fresse”

Güylidar fraß daraufhin Kreide, ruderte zurück und betonte eilfertig und beschwichtigend, dass sie „natürlich“ wolle, dass „kein Kind in den Krieg“ ziehe. Und weiter: „Kriegsdienstverweigerung ist übrigens Menschenrecht! Gilt für Ukrainer und sogar auch für Russen. Wer diese Menschen als ‚feige‘ bezeichnet, kann gerne kämpfen gehen, anstatt als Internetrambo unterwegs zu sein.“ Dafür fand sich dann in den Twitter-Kommentarenheftige Kritik an den Worten des Botschafters. Ein User forderte Melnyk direkt auf: „Beantworten Sie doch einfach die Frage? Ich stelle sie noch konkreter: Ist Ihr Sohn zu feige, um an die Front zu gehen? Sie betteln doch ständig darum, dass wir weiter eskalieren sollen, Banderaverehrer! Sterben sollen wohl die anderen, Banderaverehrer?“ Damit spielt er auf Melnyks mehrfach geäußerte Bewunderung für den ukrainischen Partisanenführer Stepan Bandera an, dem vorgeworfen wird, Nazi-Sympathisant und am Holocaust beteiligt gewesen zu sein.

Doch aller Kritik zum Trotz bleibt Melnyk sich treu: Am Montag pampte er Verteidigungsministerin Christine Lambrecht an, die angekündigt hatte, der Ukraine Luftabwehrsysteme IRIS-T zu liefern: „Warum verkaufen Sie jede Woche diese Zusage als Big News? Das ist Schnee von gestern. Wir brauchen dringend NEUE Waffen aus Deutschland. Und Sie wissen welche.“ Die russischen Raketenangriffe auf Kiew als Reaktion auf den ukrainischen Angriff auf die Krim-Brücke nutzte er für die entlarvende Forderung: „Dieser Terror-Staat Russland muss eliminiert werden“ – wobei er abermals Reaktionen von Deutschland verlangte. Diese anachronistische und verrohte Diktion findet anscheinend den vollen Zuspruch der regierenden rotgrünen Kriegstreiber in Berlin. Die Zerstörung der besagten Brücke, bei deren Einsturz es eine unbekannte Anzahl Toter gab und alleine mehrere Menschen durch Trümmer erschlagen wurden, feierte Melnyk in einem zynischen Begeisterungstweet mit den Worten: „Shaka laka boom!”. Auch hierzu: Keine Reaktion der deutschen Solidaritätsvasallen. Einem zum selbststilisierten Kriegsopfer Regime, das angeblich unsere „Werte” verteidigt, lässt man sowas durchgehen.

Verdacht auf Tourette-Syndrom?

Als Elon Musk vergangene Woche unter anderem den Vorschlag machte, in den vier von Russland annektierten Gebieten der Ukraine Volksabstimmungen unter Aufsicht der UNO über die Frage durchführen zu lassen, ob Krim in russischem Besitz bleiben solle, entgegnete Melynk: „Fuck off is my very diplomatic reply to you“ (auf deutsch „Fick dich! lautet meine äußerst diplomatische Antwort an dich”). Und nachdem der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer zaghaft laut darüber nachgedacht hatte, ob es nicht an der Zeit wäre, den Ukraine-Krieg einzufrieren, woraufhin es sofortigen Gegenwind aus seiner eigenen Partei hagelte , jubelte Melnyk: „Endlich kriegt Putin-Fan und Russland-Anbeter Michael Kretschmer in die Fresse auch aus den eigenen Reihen der CDU Sachsen.“ Auch mehrere deutsche Intellektuelle, die in einem offenen Brief forderten, nach Wegen zu suchen, um den Ukraine-Krieg mit einer unberechenbaren und zunehmend in die Enge getriebenen Atommacht endlich durch Verhandlungen zu lösen, triggerten augenblicklich den nächsten Anfall Melnyks: „Nicht schon wieder, what a bunch of pseudo-intellectual loosers Ihr alle Varwicks, Vads, Kluges, Prechts, Yogeshwars, Zehs & Co. sollt euch endlich mit euren defätistischen ‚Ratschlägen‘ zum Teufel scheren. Tschüß.“

Diese Liste mit an das Tourette-Syndrom erinnernden Verbal-Entgleisungen Melnyks ist lange nicht vollständig. Ein derartiges Gebaren dürfte, zumindest in der jüngeren Diplomatiegeschichte, beispiellos sein. Sie zeigen eine charakterlich fragwürdige Extrempersönlichkeit, die sich selbst offenbar nicht im Geringsten mehr unter Kontrolle hat und sich in einer Weise aufführt, die nicht nur eines Diplomaten, sondern jedes zivilisierten Menschen unwürdig ist. Der Sache Ukraine müsste Melnyk mit solchen Daueraffronts eigentlich einen Bärendienst erweisen, zumal er damit tendenziell der russischen Argumentation in die Karten spielt, bei den in Kiew herrschenden Kreisen handele es sich um eine nationalistische, kaltblütige Junta. Tatsächlich passt Melnyks Auftreten eher zu diesem Zerrbild als zu dem eines seriösen europäischen Partners. Insofern kann man kann nur hoffen, dass Melnyk nicht stellvertretend für die geistige Ausstattung der gesamten ukrainischen Regierung steht. Immerhin sind seine verbalen Tiefschläge authentisch – im Gegensatz zur Selbstinszenierung seines Schauspielerpräsidenten.