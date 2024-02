Merkels seltsames Erbe: Die Enteignung der Empörung

In diesen Tagen ist viel von “Correctiv“-Recherchen, die sich längst als strategische Lügen zum Auftakt einer bundesweiten Großkampagne gegen die Opposition entpuppten und zu einer erheblichen Entrüstung führten, die Rede. Nicht wenige meinen und spekulieren, dass das Zuwarten des gepushten “Correctiv”-Skandals um angebliche Deportations-Plane von Migranten einem kalkulierten Timing entsprach, um in konzertierter Medien-Polit-Demo-Aktion die anhaltenden und politsch brisant anschwellenden Bauern-Traktoren-Proteste aus dem Bild der Öffentlichkeit zu verdrängen (was dann ja auch weitgehend gelungen wäre). Regelrechte Empörungsbomben wurden in den scheinbar ewigen „Wartesaal Deutschland“ hineingeworfen, wo alle fixiert und gebannt auf 12 Jahre Hitler-Diktatur starren und auf Erlösung von der ewigen Trauma-Schuld aus Nationalsozialismus, Holocaust und Juden-Deportation hoffen. Das ist nicht lästerlich gemeint, aber wirklich souverän und zutiefst demokratisch wirkt der gelenkte Souverän eben dabei denn doch nicht – bei all der rituell zur Schau getragenen Buße. Bestellte Empörung?

Tja, dieses plötzlich so durchschaubare, linkslastige Empörungs-Szenario der regierungsgestützten Aufmärsche nach dem ominösen Hoteltreffen von Potsdam sollen hier aber nicht schon wieder das Hauptthema sein. Sondern etwas anderes fällt in diesen Tagen immer mehr auf, vor allem dem, der man noch einige Erinnerungen an die gute alte BRD – ohne die geschluckte DDR – vor 1989 hat. Politisches und gesellschaftliches Sich-Empören war zwar dann auch schon in den wiedervereinigten 1990er Jahren der Normalfall, doch eher überschaubar, sparsam dosiert und in deutlich konturierteren Ebenen verlaufend.

Die falsche Empörung

Erinnern wir uns: Die Protestkultur auf den Straßen war zwar schon immer recht deutlich linksorientiert, seit den altbekannten 1968er Tagen und im alten West-Deutschland – aber sie war ihrem Wesen nach auf klare Forderungen fixiert. In der DDR kennen wir ja die brisanten Proteste vom 17. Juni, wo hauptsächlich Arbeiter gegen die kommunistische SED-Bonzokratie auf die Straßen gingen – und gegen Panzer des Regimes und seiner Sowjet-Unterstützer anliefen, niedergeknüppelt und unterdrückt mit einem denkwürdigen Propaganda-Nachruf. Die SED-Kommunisten sprachen hinterher von „Faschisten“ und „Provokateuren“, denn bereits die damalige angebliche „demokratische“ Republik trennte – ähnlich wie heute – sortenrein nach akzeptablem und verbotenem Protest. Die Kommunisten empörten sich über die falsche Empörung. Merke(l)n Sie sich das!

Und genau damit sind wir beim Wendepunkt, ab dem sich etwas änderte: Es war Angela Merkel, unter deren Kanzlerschaft wir wir die quasi tektonische Verschiebung der Demonstrationskultur unter genau diese Vorzeichen nach DDR-Modus erlebten. War es einst so, dass man für Frieden und gegen Nachrüstung, gegen AKWs und Notstandsgesetze demonstrierte, kam in den ewig langen Merkel-Jahren eine zunehmend staatlich massiv geförderte Agitprop-Bewegung auf, wurde eine gelenkte Gegen-Gegen-Protest-Unkultur ins Leben gerufen. Bizarr hierbei war und blieb, dass die Medien hier nicht warnten und gegenhielten, sondern sich stattdessen begierig darauf stürzten und dieses Momentum appellativ noch massiv unterstützten.

Kölner Silvesterlektionen

Das bekannteste Beispiel: 2015 kam es dank Merkel zum Abbau der deutschen Grenzen und das Land wurde zur offenen Fläche für alles und jeden. Das konnte nicht gut gehen. Unmittelbar nach diesem offensichtlich gewünschten Kontrollverlust in Sachen Innerer Sicherheit kam es auch schon bald am Kölner Hauptbahnhof zu den berüchtigten Silvester-Exzessen mit tausenden von hauptsächlich jungen Männern aus archaischen, frauenfeindlichen Kulturkreisen mit hunderten sexuellen Übergriffen. Die verantwortliche Politik druckste feige dumm herum, die Medien brauchten tagelang, um überhaupt zu reagieren; das klare Desaster einer unkontrollierten Einwanderung konnte und sollte nicht sein. Die politisch Verantwortlichen hatten ein offensichtliches Empörungsproblem – denn man befürchtete, dass es eben auch „die Falschen“ empören könnte. Diese aber sollen und dürfen sich nicht empören, denn ihre Empörung ist unkorrekt, harmlos ausgedrückt. Also besser gar keine Empörung als Mit-Empörung der Falschen. Wer sind die Falschen?

Derweil aber geschah im Südwesten der Republik etwas ganz besonderes: Für jugendliche Migranten waren auch in Offenburg gleich nach der ersten Flüchtlingswelle 2015 Veranstaltungen ins Leben gerufen worden, die sich als „Willkommenskurse“ um unkonventionelle, schnelle Sprachvermittlung, Betreuung der Jugendlichen bei den wichtigsten Fragen des Lebens, Begleitung bei Behördengängen oder Arztpraxenbesuchen bemühten. Hieran nahmen Jugendliche aus Syrien, Eritrea, Kurden und dem Irak teil. Als es dann zu den Kölner Exzessen kam, waren es dann aber nicht nur die schon damals als finstere Rechte verfemten Kritiker der Willkommenskultur, sondern eben auch die Teilnehmer dieser staatlichen Integrationsprogramme, die sich davon distanzierten; integrationswillige Migranten und Flüchtlinge also, die es nicht fassen konnten, welches animalische und triebgesteuerte Fehlverhalten ihre eigenen Landsleute da beim großen “Taharrush Gamea” von Köln gegen hunderte wehrlose deutsche Frauen und Mädchen gezeigt hatten.

Schweigen der Medien über authentische Proteste

Also organisierten sie im Januar 2016, nur kurz nach der berüchtigten Silvesternacht, einen Demonstrationszug gegen diese Übergriffe – in welchem sie bekannten, dass sie sich – obwohl selbst Einwanderer (!) – für diese Untaten anderer “Flüchtlinge” schämten, und die übergriffigen Typen von Köln sogar frontal angingen, für die sie nicht die geringste Sympathie erkennen ließen. Vom Offenburger Hauptbahnhof bis zum Rathaus der Stadt marschierte der Zug friedlich – was die Menschen in den Cafés offensichtlich beeindruckte bis begeisterte. Denn das hier war eine echte, authentische Empörung und eine sehr sympathische noch dazu: Migranten zeigten sich fassungslos über das respektlose, asoziale Verhalten ihrer angeblichen “Schicksalsgenossen” in dem Land, das ihnen gerade Schutz gewährt hatte.

Die regionalen Medien berichteten zwar über diese bemerkenswerte Empörungsbekundung – doch ansonsten: Bundesweit, also überregional, Funkstille, Niemand interviewte die jungen Kurden, die modern gekleideten Eritreer oder die jungen Frauen aus Syrien, die in Offenburg ihren Unmut bekundeten und durchweg human, zivilisiert und äußerst integrationsfreudig wirkten. Kein Haltungsjournalist im Land wollte offenbar etwas von dieser spontanen, ehrlichen Empörung wissen. Das war also offenbar auch eine “falsche“, weil unerwünschte Empörung – obwohl diese Demo nicht einmal von “Rechten” kam, sondern von Migranten selbst, also der dezidierten Schutzklientel der “Weltoffenen” und Teddybärenwerfer.

Der Antifa-Mob

Erst als es kurz darauf dann zu staatlich orchestrierten Demos der linken Zivilgesellschaft meist linker Gruppierungen kam, die landauf-landab gegen „Fremdenfeindlichkeit“ und angebliche “rechte Hetze” mobil machten, sprangen die Medien auf und “berichteten” – indem sie jeglichem Protest zu Köln die Berechtigung absprachen und eine „Instrumentalisierung von rechts“ unterstellen. Das, was wir heute bei der Reaktion auf die Bauernproteste erleben, nahm damals seinen fatalen Anfang. Und noch etwas wurde zur Manie: Die Intoleranz derer, die sich ansonsten so tolerant und weltoffen geben. Wenn etwa Eltern in Stuttgart gegen die Frühsexualisierung an den baden-württembergischen Schulen protestieren, die dort unter der Ägide der regierenden grünen „Pädo-Partei“ stehen – dann wurden diese zu Recht empörten Eltern, Frauen und Kinder mit Flaschen und Steinen (!) beworfen – von demselben linken Mob, der sich überwiegend kryptisch „Antifa“ nennt, seinen Mitbürgern das Grundrecht auf Demonstrationen und freie Meinungsausübung gewaltsam abspricht und sich von Staat und “Zivilgesellschaft” für seinen “tätigen Einsatz” loben lässt.

Diese Antifa ist Teil des organisierten Mobs, der seit FDJ-Merkels Regierungszeiten – und mit nochmaliger Akzelerierung unter der Ampel – mit Millionen von Euros überschüttet wird, gemeinsam mit NGOs und zahlosen “Bündnissen” gegen Rechts und dergleichen. Dieser Mob überwacht inzwischen das Demonstrationsrecht auf gewalttätige Art und verletzt hierbei auch auf seinen “Gegendemos” – etwa gegen die AfD – immer wieder zahlreiche Polizisten, und das zum Teil schwer. Staatlich finanziert, wohlgemerkt!

Alles Faschisten

Und das ist es eben: Die Linken aller Fraktionen gehen heute kaum noch konstruktiv auf die Strasse, um zum Beispiel gegen Armut, für mehr bezahlbaren Wohnraum oder für Senkung der Kosten für die Menschen aus der Unterschicht zu demonstrieren. Sie empören sich fast nur noch gegen andere – idealerweise die Opposition, gegen die sie gemeinsam mit den Regierenden (!) demonstrieren. Das Problem dieser Gegen-Demonstranten sind keine Sachfragen, sondern abweichende Meinungen generell: Die andere Denke, die andere Empörung.

Alles Faschisten. 17. Juni 1953, Sie erinnern sich? Angela Merkel hat ganze Arbeit geleistet. Die Empörung wurde enteignet und unter Aufsicht gestellt. Der Staat dekretiert, wer sich empören darf und wer nicht. Auch deshalb werden “Correctiv” und andere Desinformationsportale so massiv finanziert: Sie sind Gegenmedien und eine Art “Stasi on demand” zur Bekämpfung Andersdenkender. Wut und Zorn der Gerechten gibt es nur noch auf Bestellung und mit staatlicher Genehmigung der Empörungsmedien und den Empörungsämtern. Empören Sie sich also lieber nicht! Und wenn es noch soviel zum Empören gibt: Die institutionalisierte Empörung des Staates und seiner Schlägertruppen könnte Sie den Job oder die Gesundheit kosten. “Lieb’ Untertan, magst ruhig sein”, rät Angela Merkel grinsend aus dem Ruhestand.