Merz und die Sprachpolizei

Alles, was Merz in seiner nun sogar mit Strafanzeigen wegen “Volksverhetzung” bedachten Aussagen zu Asylbewerbern, zur Übernutzung der Sozialkassen und insbesondere den Auswirkungen im Gesundheitswesen gesagt hat, trifft nicht nur zu, sondern ist in der Realität oftmals sogar noch schlimmer. Anna Schneider schreibt in der “Welt“: “Der CDU-Vorsitzende wollte darauf hinweisen, dass Asylbewerber diese Knappheit verschärfen. Womit er recht hat.” Die Kommunen beklagen seit langem unter anderem genau Schwierigkeiten für immer mehr Menschen, Arzttermine zu bekommen. Berichte über gezielt für teure Gratis-Behandlung einreisenden Asylbewerber lassen sich zuhauf finden (siehe etwa hier).

Worauf Merz eigentlich hinweisen wollte, interessiert die Sprachpolizei nicht. Ebenso wenig schert es sie, ob das Gesagte auch nur auf einen möglichen wahren Kern anspielt. Schlimmer noch: Je mehr man sich diesem wahren Kern annähert, umso mehr wird sich die Sprachpolizei in ihrer “Kritik” auf die Form des Gesagten fokussieren. Merz’ Problem ist nicht, dass er – durchaus überspitzt, aber inhaltlich korrekt – das ausgedrückt hat, was sich viele einfache Bürger längst denken und aus ihrem Alltag bestätigen können. Sein eigentliches Problem ist, dass die CDU jahrelang das gleiche linke Spiel mitgespielt und somit selbst aktiv dazu beigetragen hat, dass in öffentlichen Diskussionen die Kritik an der Form, an tabuisierten Begrifflichkeiten über den grundsätzlichen inhaltlichen Kern von Aussagen gestellt wird.

Zwischen allen Stühlen

Es wurde jahrelang nie über Probleme selbst gesprochen, sondern immer nur darüber, wie – und ob überhaupt – über über sie gesprochen werden darf. Die Tabuzonen dessen, was als unkorrekt, diskriminierend und schließlich rassistisch-rechtsextrem galt, wurden immer inflationärer ausgedehnt. Am Ende durften Fehlentwicklungen dann gar nicht mehr benannt werden und wer es doch tat, landete am Gesinnungspranger. Und es war die CDU selbst, die im Ausgrenzungskampf gegen die AfD in den letzten Jahren tatkräftig mitgeholfen hat, dass Overton-Fenster, den Rahmen des Sagbaren, nach links zu verschieben. Jetzt wundert sie sich, dass sie selbst rechts rausfällt.

Die Antwort darauf ist nicht, sich selbst zu kastrieren und ständig darauf zu achten, bloß nicht das Falsche zu sagen, damit diejenigen, die einen politisch ohnehin hassen, zufrieden sind. Nein: Die Antwort ist, ganz schlicht und einfach endlich zu seiner Meinung zu stehen, die “Kritiker” schimpfen zu lassen, sich im Zweifelsfall eben auch etikettieren oder in die rechte Ecke drängen zu lassen – und sich dafür aber den Respekt derjenigen abzuholen, die es ähnlich sehen und die Standhaftigkeit zu schätzen wissen. Nur ermutigt man außerdem die schweigende Mehrheit, selbst den Mund aufzumachen. Doch wenn man, wie die CDU, anfängt herumzulavieren und – offenbar voller Scham – zum Beispiel die gerade einmal in einem lichten Moment getätigten Aussagen sogleich wieder aus den eigenen Veröffentlichungen tilgt, dann verliert man am Ende auf allen Seiten und landet zwischen allen Stühlen: Die Linksgrünen hassen euch noch immer – und für die, die gerade begannen, euch wieder ernst zu nehmen, seid ihr rückgratlose Lappen.