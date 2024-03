Micky Beisenherz rotiert tief im Allerwertesten von IS-Rüdiger

Am Wochenende hatte das IS-Posting des deutschen Fußball-Nationalspielers Antonio Rüdiger zu Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan mit dem Islamisten-Gruß „Tauhid“ (in dessen Namen zahllose Zivilisten barbarisch ermordet, Frauen versklavt und gesteinigt, Ungläubige abgeschlachtet und Schwule von Hochhäusern geschmissen wurden= einmal mehr die maximale Heuchelei nicht nur dieses “deutschen Fußballhelden”, sondern auch die kriecherische Doppelmoral der “Haltungs”-Öffentlichkeit in Deutschland gezeigt. Voller Stolz hatte sich in dieser Pose ablichten lassen und das Foto auf Instagram verbreitet. Nicht nur laut bayerischem Verfassungsschutz steht der „ausgestreckte, nach oben weisende Zeigefinger im Islam für das Prinzip des ,Tauhid‘, die Lehre von der ,Ein(s)heit und Einzigartigkeit Gottes‘… Salafistinnen und Salafisten leiten daraus u.a. ab, dass Gott der alleinige Souverän und die Scharia das von ihm offenbarte und somit einzig legitime Gesetz sei. Demokratische, säkulare Staatsformen lehnen Salafistinnen und Salafisten folglich als menschengemacht und unislamisch ab.“ Vor dem Hintergrund der ISIS-Barbarei der Zehnerjahre vor allem in Syrien und im Irak entspricht diese Geste Rüdigers bildsprachlich in etwa einem gezeigten Hitlergruß.

Und diese Entsprechung der menschenverachtenden Symbolik ist es hier auch, die Blindheit und zweierlei Maß im Umgang mit extremistischen Ideologien in diesem moralisch verkommenen Faeserdeutschland auf den Punkt bringen. Denn natürlich löste dieses offene Bekenntnis zum Islamismus eines deutschen Nationalspielers nicht den geringsten Aufschrei in Ampel-Deutschland aus, wo sonst alles und jeder auf Haltung abgeklopft wird und natürlich wurde Rüdiger nicht umgehend aus der Nationalelf suspendiert oder auch nur gemaßregelt. Im Gegenteil: Er bekommt von der unverbesserlichen Gutmenschensekte und ihren medialen Furunkeln auch noch Rückendeckung.

Reichelts Konter

Mit dem Fernsehmoderator Micky Beisenherz fand sich umgehend ein glühender Verteidiger Rüdigers. Als Vehikel für seine hündische Anbiederei an den nicht zum ersten Mal mit verkappten Islamismusbotschaften und Sympathien für rohe Gewalt aufgefallenen Kicker diente ihm eine Erwiderung auf den Linken-Lieblingsfeind und Ex-“Bild”-Chef Julian Reichelt via Twitter. Weil Reichelt den neuerlichen Instagram-Skandal Rüdigers zuerst auf „Nius“ öffentlich gemacht und Rüdiger heftig kritisiert hatte, griff Beisenherz ihn in ehrabschneiderischer Weise an: „Toni Rüdiger hat es mit Talent, Fleiß und Glauben von Berlin bis nach Madrid geschafft und muss sich jetzt von einer traurigen Figur diffamieren lassen, die es nie aus Berlin raus geschafft hat und nun die amoklaufende Bauchrednerpuppe in der Wutbürger Puppenkiste geben muss“, so sein Lobeshymne, als ob sportlicher Erfolg die fragwürdige Gesinnung aufwiegen würde. Immerhin hatte Reichelt für den peinlichen Primitivling Beisenherz die angemessene In-Your-Face-Antwort

parat: „Lieber Micky Beisenherz, ich komme aus Hamburg und war nicht als Clown-Schreiber im Dschungelcamp, sondern als Reporter z.B. Jahre lang in Syrien, wo mein Freund Peter Edward Kassig von ISIS-Terroristen entführt und geköpft wurde, die auf dem Video dazu denselben Gruß zeigten wie nun Antonio Rüdiger. Ich hoffe, Sie werden niemals einen Freund oder Ihre Familie in einem Video mit diesem Gruß sehen. Sie hätten dann nämlich keinen Kopf mehr. Sie haben keine Ahnung, wovon Sie reden“, konterte er.

Das ist noch gelinde ausgedrückt – denn angesichts der dümmlichen Arroganz und kaltschnäuzigen Ignoranz von Beisenherz, mit der er stellvertretend für das gesamte links-grüne Establishment steht, waren das noch äußerst milde Worte. Der Fall Rüdiger zeigt- wie schon bei Mesut Özil- das völlige Versagen sämtlicher Integrationsbemühungen in Deutschland. Dass Rüdiger offensichtlich nicht im Traum daran dachte, auf die öffentliche Darbietung dieses Grußes zu verzichten, lässt vermuten, dass er zu recht davon ausgeht, völlige Narrenfreiheit zu genießen. Selbst wenn, wie böse Zungen behaupten, Rüdigers Intelligenz und intellektuelle “Fähigkeiten” (sofern man hier überhaupt noch davon sprechen kann) umgekehrt proportional zu seinen Fähigkeiten und Valenzen als Fußballer rangieren, muss ihm nämlich die zu erwartende – und in diesem Fall mehr als begründete – Empörung von IS-Opfern und Hinterbliebenen, normaldenkenden und human orientierten Menschen klar gewesen sein. Dass er auf deren Reaktionen ganz offenkundig scheißt und das auch noch im EM-Jahr, zeigt, wie sehr er sich der dominanten linksgrünen Meinungsführerschaft in diesem Land sicher sein kann.

Das Gegenteil des Falls Nmecha

Wie unterschiedlich dieses Milieu nämlich mit religiösen Bekenntnissen hierzulande, im Staat der verordneten faschistoiden Einheitsvielfalt, umspringt, war erst vergangenes wieder einmal evident geworden: Als der angehende Nationalspieler und bekennende Christ Felix Nmecha da nämlich anlässlich des „Pride Month“ ein Kurzvideo postete, in dem die “Pride“-Ideologie als teuflisch und antichristlich dargestellt wurde, und dazu auch noch auf die weltweit millionenfach gesehene Dokumentation „What Is a Woman?“ des US-Journalisten Matt Walsh verwies, die den Trans-Wahn in seiner vollkommenen aberwitzigen Absurdität bloßstellte, brach ein medialer Shitstorm über ihn herein. Nmecha musste sowohl beim Deutschen Fußball Bund (DFB) als auch bei seinem neuen Arbeitgeber Borussia Dortmund antreten, sich einer Gesinnungsprüfung unterziehen und öffentlich Abbitte leisten. Bis heute werden ihm seine anti-woken Kommentare, in denen er lediglich darauf hingewiesen hatte, dass das Konzept des Stolzes im Christentum als sündhaft gilt, vorgehalten.

Bei Rüdiger umgekehrt geschieht: Genau gar nichts. Die Wegbereiter der “ISlamisierung” Deutschlands, die Verherrlicher einer neuen totalitären Koranfrömmigkeit und die Mainstreammedien verschweigen auch diesen neuerlichen Flirt mit offenem islamischem Radikalismus und nehmen Rüdiger sogar in Schutz, wenn das Thema doch einmal aufgegriffen wird. Wer sich offensiv zu seinem Christentum bekennt, wird öffentlich vernichtet – doch wer radikal-islamische Gesten zeigt und diese auch noch stolz verbreitet, darf mit Unterstützung des linksgrünen Systems und seiner Systemhuren rechnen. Selbst wenn man als Möglichkeit einpreist, dass die Kritik am nächsten Fehltritt (genauer gesagt: an der nächsten Selbstoffenbarung) eines der für angebliche “Diversität” und “Toleranz” in der “Mannschaft” stehenden mohammedanischen Multikulti-Aushängeschilder im Keim erstickt werden soll, da DFB und Ampel-Regierung um jeden Preis vermeiden wollen, dass die ohnehin kaum vorhandene EM-Stimmung im Land sich noch weiter abkühlt, so hat die Gleichgültigkeit gegenüber tödlichen Ideologien, sofern sie nicht rechte Wahnvorstellungen betreffen, hierzulande Methode.