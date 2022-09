Migrantenquote in Hannover: Abstammung vor Eignung

Obwohl sogar namhafte Juristen eine Quote für Amtsbewerber mit Migrationshintergrund für explizit verfassungswidrig erachten, halten die Grünen unbeirrt an diesem Aberwitz fest: Nachdem entsprechende Pläne in Berlin bereits im Februar letzten Jahres – damals noch unter der damaligen Senatsregierung – ad acta gelegt wurden, wollen sie in Hannover nun Tatsachen schaffen und in ihrem Quotenwahn den „umgekehrten Ariernachweis” einführen, 88 Jahre nach dem Original. Damals bedurfte es eines Ahnenpasses zur reinrutschen Abstammung – heute bei den Quotenbegünstigen zwingend Migrationshintergrund vorliegen.

Die Hannoveraner Stadtverwaltung unter der Leitung des seit 2019 amtierenden grünen Oberbürgermeisters Belit Onay hat einen fast 200 Seiten umfassenden „Integrationsplan” unter dem Titel „Wir 2.0“ erarbeiten lassen, der die niedersächsische Landeshauptstadt endgültig zum geschlechtergerechten Multi-Kulti-Versuchslabor machen soll. Als eine der in dieser lupenreinen ethnischen Transformationsagenda enthaltenen Maßnahmen, mit denen der dystopische Alptraums der grünen Wunschgesellschaft verwirklicht werden soll, findet sich darin auch die Migrationsquote. Nach der Regelung sollen, wie die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag, Filiz Polat, auf Twitter jubelte, „bis Ende 2026 ein Drittel aller neu ausgeschriebenen Stellen der Stadt Hannover durch Bewerber*innen mit Migrationsbiografie besetzt werden“. Im Klartext: Es werden also Bewerber allein aufgrund ihrer Herkunftsgeschichte eingestellt, um diese Vorgabe zu erfüllen Eine fachliche Eignung wird dann allenfalls noch formal verlangt und bedarfsweise sicherlich entsprechend angepasst werden, damit das Mindestplansoll der gewünschten Migrantenanteil erfüllt oder idealerweise übertroffen wird.

Avantgarde des woken Wahnsinns

Wie immer dieser positivrassistische Schwachsinn am Ende realisiert wird und welche Tricksereien hier zu Anwendung kommen, dürfte sich die „bunte“ Politclique in Hannover wohl bald einer berechtigten Verfassungsklage gegenübersehen. Die geplante Regelung, die nun vom Stadtrat abgenickt wurde, dürfte nicht nur gegen Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes verstoßen, der unmissverständlich festlegt: „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden“, sondern auch gegen Artikel 33 Absatz 2, in dem es heißt: „Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte.“ Da heute jedoch linksradikale Aktivisten die meisten politischen Ebenen erfolgreich gekapert haben und sich die Justiz in freiwilliger Gleichschaltung übt, bleibt allerdings offen, ob das Grundgesetz hier überhaupt noch etwas gilt – oder nicht eher verbogen oder „passend gemacht“ wird.

Hannover sieht sich allerdings schon seit längerem in einer Vorreiterrolle des woken und kulturmarxistischen Wahnsinns: Bereits Anfang 2019 nötigte Onays SPD-Vorgänger Stefan Schostok den rund 11.000 Mitarbeitern der Stadtverwaltung den Gebrauch der geistesgestörten Gender-Sprache im gesamten Schriftverkehr der Verwaltung ab. Dies sei, so Schostok damals, „ein wichtiges Signal und ein weiterer Schritt, alle Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht anzusprechen“. Noch bevor er dieses „wichtige Signal” voll auskosten konnte, sah er sich jedoch Ende April 2019 gezwungen, wegen des Verdachts schwerer Untreue im Amt

zurückzutreten. Sein woker Kurs wird vom grünen Nachfolger umso getreulicher fortgesetzt.

Gegenwind im Bundestag

Wenigstens im Parlament erntete Polats Twitter-Euphorie über die neue geplante Migrantenquote teils heftige Gegenreaktionen. So kommentierte etwa der FDP-Bundestagsabgeordnete Alexander Lambsdorff: „Liebe Kollegin, was passiert denn mit den anderen 2/3? Sind die für Bio – Deutsche reserviert? Das Ganze ist evident verfassungswidrig, wenn ich unser Grundgesetz richtig verstehe.“ Ein anderer Nutzer schrieb ironisch: „Liebe Filiz, Danke für Ihren Tweet. Die wichtigste Grundlage einer späteren Karriere im Öffentlichen Dienst wird die sorgfältige Auswahl der eigenen Eltern. Eine Auswahl nach Leistung, Eignung und Befähigung, eine Bestenauslese scheint nicht mehr erforderlich. Ob die darin liegende, mögliche Ungleichbehandlung und der Verstoß gegen beamtenrechtliche Grundsätze einer rechtlichen Überprüfung standhält bleibt abzuwarten. Klasse!“ Besonders prägnant formulierte es ein weiterer Kommentar: „Ich kann für mich und Dutzende andere Menschen mit Migrationsgeschichte sprechen, wenn ich sage: Verpisst Euch, wir brauchen keine Quote. Das tun nur Minderleister wie Sie.“

Man darf gespannt sein, ob und wie es den Grünen abermals gelingen wird, das nächste Stückchen verfassungsrechtlich garantierter Handlungs- und Entscheidungsfreiheiten abzuschaffen.