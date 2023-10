Migrationsirrsinn: Man wird ja noch träumen dürfen

Jetzt kommt endlich Fahrt in die Flüchtlingskrise! Olaf und Nancy ziehen durch; Ab den frühen Morgenstunden werden die ersten illegalen Glücksritter ausgeflogen. Irgendwohin nach Afrika. Dort wird ihnen relativ schnell einfallen, woher sie eigentlich kommen und wie alt sie sind. Mehr noch: Alle Grenzen sind endlich zu! Kein Schleuser kommt mehr durch! Die Seerettung der NGOs im Mittelmeer ist ab heute illegal und wird nicht mehr durchgeführt. Kriminelle Clans und Großfamilien werden mit sofortiger Wirkung systematisch in ihre Ursprungsländer zurückgeführt. Ukrainer, die die ihnen zugeteilten Sozialwohnungen illegal untervermieten, werden nach Kiew oder gleich an die Front abgeschoben. Fußgängerzonen und Großveranstaltungen sind ab sofort für “Ankommende” gesperrt, bis diese eine Arbeit haben. Und das Wichtigste: Es gibt nur noch Sachleistungen, keine Kohle mehr…

Dann hat meine Frau mich geweckt. Schade! Lief gerade so gut.

Unkontrollierbare Machtphantasien

Tatsächlich passiert natürlich nix von alledem. Was muss ich stattdessen lesen? Nur 17 Prozent der ukrainischen Flüchtlinge gehen in Deutschland einem Job nach. Der Rest macht die Hand auf und kassiert. In anderen europäischen Ländern ist es genau andersherum: Weil dort die staatlichen Leistungen zu niedrig sind, arbeiten 50, 70, 80 Prozent der Ukros. Es liegt also nicht an den Menschen, sondern am kaputten System.

Gilt auch für die eigenen Landsleute: Immer mehr Menschen in Deutschland kündigen ihren Job, weil es mittlerweile lukrativer ist, Bürgergeld zu kassieren. Irgendwie war diese Entwicklung abzusehen. Wir sind auf dem besten Weg, ein abgehängtes Drittland zu werden (wenn wir es nicht schon sind). Das hätte ich vor 20 Jahren nicht geglaubt… Manchmal kriege ich echt nahezu unkontrollierbare Machtphantasien. Aber so früh morgens schon einen dicken Hals ist nicht gut für den Blutdruck. Ommmm! Ich schwimm erstmal ‘ne Runde im Atlantik. War wieder eine tropische Nacht, 25 Grad. Meer immer noch spiegelglatt. Bestes Schlauchbootwetter. Wir bräuchten Wind…