Mit Panik zum Profit: Sterilisieren und Wegsperren fürs Klima

„Der Gardasee trocknet aus“, “Deutschland stirbt den Hitzetod“, “Die Nordsee hat Fieber“: Solche und ähnliche Schlagzeilen werden der Bevölkerung vom Polit- und Medienkartell zugemutet – im Dauertakt. Abgesehen davon, dass das Wetter ausgerechnet in diesen Sommer lange so gar nicht richtig mitspielen wollte und Kälte- und Regenperioden die Hitzetod-Propaganda gleich ihn ersten Jahr ihrer generalstabsmäßigen Exekutierung ad absurdum führten, stellt sich die Frage, was mit dieser neuen Panikmachekampagne in Wahrheit beabsichtigt wird.

Gerade hat Stefan Magnet, Chefredakteur des Senders AUF1 die Hintergründe und Zusammenhänge der jüngsten Panikmache thematisiert und die entscheidenden Fragen gestellt: Geht es hier wirklich ums Klima? „Nein, natürlich nicht“, resümiert Magnet. „Es geht um dasselbe wie immer: Um die Kontrolle des Planeten. Um den Profit der Konzerne auszubauen und die Massen ruhig und unten zu halten.“

Hintergründe der Klimapropaganda

In seiner Sendung beleuchtet Stefan Magnet Motive, Hintergründe und Zusammenhänge der Klima- und Hitzepropaganda. Mit aufrüttelnden Ergebnissen: In Wahrheit ist die Hitzepropaganda nämlich einfach nur „der nächste Akt für den Great Reset, der größten Enteignungs-Aktion aller Zeiten“, wie es im Beitrag heißt „Enteignung bedeutet Umverteilung“, sagt Magnet. „Das Geld wird von den Menschen, von der arbeitenden Bevölkerung, umgeleitet zu globalistischen Konzernen, Banken und Spekulanten.“

Doch nicht nur die Widersprüchlichkeiten in den Thesen und Argumenten der Klimahetzer zeigt Stefan Magnet auf. Er weist auch nach, dass die Hitzepanikmache erstaunliche Parallelen zur Orchestrierung der “Pandemie” aufweist und so ganz nach der Blaupause Corona gestrickt wurde. In der Sendung werden Fakten gebracht, die zeigen, wie es sich die federführenden Eliten auf Big Pharma, Big Tech und globale Finanzwirtschaft passend für sich richten, während das Volk in Angst gehalten und ausgepresst werden soll. Von der monströsesten Umverteilung von unten nach oben im Namen der Klima-Agenda einmal ganz abgesehen.

Geschürte Ängste bleiben nicht folgenlos

Die Fakten hinter der Propagandawelle sind entlarvend. Wussten Sie etwa, dass Superreiche über 180-mal so viel CO2 produzieren wie ein durchschnittlicher Deutscher, dass Privatjets und Jachten dennoch ausdrücklich von CO2-Steuern befreit sind? Dass das Pentagon der größte institutionelle CO2-Produzent der Welt ist? Dass das US-Militär allein mehr CO2 als Portugal oder Schweden zusammen produziert? Dass unter 217 erfassten Staaten Deutschland, Österreich und die Schweiz in Wahrheit zu den 30 kältesten Ländern der Welt zählen?

Die geschürten Ängste bleiben nicht folgenlos: Abgesehen von extremen Verteuerungen und neuen Steuern, wenn es zu Auswüchsen wie ‚Birth strike‘ – also dem Verzicht auf Nachkommen für das Klima kommt -, werde es “mehr als bedenklich für unsere Zukunft“, so Magnet. In diesem Zusammenhang weist er auch nochmals auf die wichtige Rolle der alternativen Medien hin: „Aufklärung und Wissen sind jetzt wichtiger denn je. Denn wer erkennt, lässt sich nicht länger manipulieren – und schon gar nicht zu etwas zwingen.“